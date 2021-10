Urządzenia AutoID: drukarki etykiet i terminale danych

E-commerce to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na świecie. Sytuacja pandemiczna przyspieszyła rozwój tego obszaru. Jak pokazuje najnowszy raport „E-commerce w Polsce” przygotowany przez Gemius obecnie aż 77% internautów kupuje w sieci. Nie tylko więcej osób staje się e-konsumentami, ale także poszerza się liczba produktów kupowanych on-line oraz częstotliwość zakupów. Tak dynamiczny rozwój e-commercu wpływa na firmy logistyczne i rozwój rynku magazynowego. Kluczowa w tym zakresie jest efektywność łańcucha dostaw. Czy drukarki etykiet i terminale danych mogą usprawnić ten proces?

Urządzenia AutoID w branży magazynowej

Coraz większa liczba obsługiwanych towarów, artykułów do skompletowania czy wzrost zwrotów to dziś największe wyzwania branży magazynowej. Dodatkowo branża ta mierzy się z niedoborem siły roboczej oraz dużą rotacją pracowników. To wszystko sprawia, że automatyzacja i wykorzystanie nowoczesnych technologii jest niezbędne, aby usprawnić procesy i sprostać wymaganiom rynku. Niezawodny i prosty w obsłudze hardware oraz spójny system informatyczny staje się produktem pożądanym przez wielu operatorów magazynowych. Urządzenie AutoID takie jak terminal danych oraz drukarka etykiet to nieodzowne wyposażenie pracowników magazynowych. Wiedza z obsługi tego typu urządzeń jest niezbędna nawet na etapie rekrutacji nowych pracowników. Co ważne producenci stale udoskonalają swoje urządzenia i sprawiają, że wdrożenie operatora na nowe stanowisko pracy nie wymaga przeprowadzenia wielogodzinnych szkoleń.

Systemy wykorzystywane w branży magazynowej – na co zwracać uwagę?

Branża magazynowa poszukuje rozwiązań, które będą łatwe w obsłudze i intuicyjne. Dlatego też system Android w terminalach danych zdominował rynek. Użytkownicy sięgają po to rozwiązanie z wygody. Dodatkowo brakuje dziś na rynku konkurencyjnego rozwiązania. Każdy nowy terminal danych wiodących producentów na rynku (Honeywell, Zebra, Datalogic, CipherLab) wyposażony jest zatem w system operacyjny Android. Prosty, intuicyjny i przede wszystkim znany wszystkim interfejs sprawia, że użytkownik z łatwością i przyjemnością podejmuje się pracy z nim.

Na rynku dostępnych jest wiele konfiguracji, które umożliwiają dostosowanie sprzętu do warunków panujących w docelowym środowisku pracy. Jak więc dokonać wyboru i na co zwrócić uwagę?

Jest kilka kluczowych czynników istotnych przy wyborze właściwego urządzenia. - Po pierwsze należy zwrócić uwagę na typ modułu skanującego kody kreskowe. Mamy do wyboru standardowy lub dalekiego zasięgu nawet do 21m, szczególnie przydatny na magazynach wysokiego składowania. Warto zastanowić się jaki typ klawiatury najlepiej sprawdzi się w danym magazynie – może być tylko dotykowa, jeśli sporadycznie uzupełniamy dane po odczycie kodu a może fizyczna dla większej wygody operatora – wylicza Marek Gaweł, Product Manager z Etisoft. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na odporność na upadki (liderzy rynku gwarantują niezawodną pracę po upadku na twardą powierzchnię nawet z wysokości 2 m) oraz stopień ochrony obudowy przed wnikaniem pyłów i cieczy.

Drukarka etykiet – jak wybrać najlepszą?

Dziś w magazynach drukarki etykiet są niezastąpione - to dzięki nim we właściwy sposób dokonywane jest znakowanie zarówno poszczególnych produktów, regałów czy finalnie wydrukowywana jest etykieta logistyczna. Wiodący na rynku producenci (Citizen, Honeywell, Zebra, TSC, Printronix) oferują urządzenia uniwersalne umożliwiające druk w trybie termicznym dla etykiet o ograniczonej trwałości oraz w trybie termotransferowym przy użyciu taśmy termotransferowej dla etykiet specjalistycznych i trwałych. Drukarki etykiet różnią się ceną oraz zakresem konfiguracji. Warto więc przed zakupem urządzenia skonsultować się ze specjalistami, którzy pomogą podjąć właściwy wybór.

-To co jest ważne w drukarkach etykiet to prostota obsługi, gwarancja, niezawodność pracy urządzenia oraz możliwość wykonywania dużych wolumenów wydruków. Nowoczesna drukarka etykiet w standardzie ma kolorowe ekrany dotykowe ułatwiające obsługę operatorowi oraz proste i czytelne komunikaty jednoznacznie informujące o aktualnym stanie urządzenia. – podsumowuje specjalista z Etisoft.