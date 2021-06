Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

Rynek hazardowy na polskim rynku

Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Totalizator Sportowy, który jest największym operatorem hazardowym na polskim rynku przekazał do budżetu 1,18 mld zł w ramach podatku od gier i ponad 1,1 mld zł z dopłat, które między innymi zasilają polski sport i kulturę. Bukmacherzy z tytułu podatku od gier przekazali 0,9 mld zł. Kasyna stacjonarne w poprzednim roku wygenerowały wpływy do budżetu przekraczające 0,3 mld złotych i był to wynik niższy niż rok wcześniej z uwagi na sytuację związaną z COVID-19.

Dlaczego potencjał gospodarki w segmencie gier hazardowych nie jest w pełni wykorzystany?

Jednym z powodów dla których Polska nie jest w stanie w pełni skorzystać z możliwości rynku hazardowego, jest wysokim poziom szarej strefy, który według różnych badań waha się od kilkunastu to nawet kilkudziesięciu procent całego rynku. Niektóre segmenty nie są w należyty sposób uregulowane. Przykładowo państwo wprowadziło monopol na gry na automatach i kasyno internetowe jednakże nie dało temu monopolowi odpowiednich narzędzi do informowania o legalnej alternatywie dla nielegalnych punktów gier na automatach i portali kasyn internetowych. Jedne z najbardziej restrykcyjnych ograniczeń w zakresie informowania i reklamy tego typu rozrywki funkcjonują właśnie w Polsce co skutkuje tym, że monopolista nie jest w stanie przebić się ze swoją ofertą do wystarczającej liczby klientów. Odbywa się to ze szkodą nie tylko dla Skarbu Państwa, ale również dla samych graczy, którzy grając u nielicencjonowanych operatorów hazardowych nie mają gwarancji wypłaty swoich wygranych. Brak zainteresowania mechanizmami odpowiedzialnej gry to również jedna z cech nielegalnych operatorów.

Jednocześnie, w segmencie zakładów bukmacherskich, na rynku funkcjonuje obrotowy 12% podatek od gier, który wypycha klientów do szarej strefy, gdyż wygrane u legalnego operatora przy tym samym kursie co u nielegalnego są niższe niż w szarej strefie.

Ponadto poker online i poker tzw. gier cashowych znajdują się w 100% szarej strefie. Brak odpowiednich regulacji w pokerze powoduje, że polscy pokerzyści zmuszeni się wyjeżdżać m.in. do Czech i Słowacji lub grają online w szarej strefie. Polska gospodarka i polskie kasyna tracą również na braku istnienia zjawiska tzw. turystyki pokerowej.

Ograniczenia w zakresie lokowania automatów do gier wyłącznie w salonach oraz wyłącznie nie mniej niż 3 automatów i jednego na 1 tys. mieszkańców, a do tego bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie wchodzenia do punktów gier i monitoringu video powodują, że monopolista nie jest w stanie odtworzyć rynku automatów znanego z przeszłości.

Jak walczyć z szarą strefą?

Każdy segment branży hazardowej wyróżnia się nieco inną specyfiką. W przypadku zakładów wzajemnych szara strefa wynika z konkurencyjności firm offshore, które oferują całkowitą grę bez podatku. Wynika to z różnic sposobu opodatkowania spółek bukmacherskich w poszczególnych krajach. W Polsce gracz zawierając zakład za 100 zł, już na samym początku ponosi koszt 12% podatku, więc realnie w tym przypadku zawiera zakład za 88 zł. Jego potencjalna wygrana w ten sposób również jest znacznie mniejsza. Dlatego w branży postuluje się o przejście na model opodatkowania marży na sprzedaży danego operatora.

W przypadku kasyn online funkcjonuje właśnie model opodatkowania oparty o marżę ze sprzedaży operatora, ale motywacja graczy do uczestnictwa w szarej strefie nie wynika z chęci większych wygranych czy różnic produktowych pomiędzy operatorami, ale z niewiedzy o istnieniu legalnej alternatywy. Kasyno należące do Totalizatora Sportowego nie ma bowiem możliwości publicznego informowania o swojej marce i nie może skorzystać z takiego wachlarzu narzędzi marketingowych jak chociażby polscy bukmacherzy.

Wraz z nowelizacją Ustawy o Grach Hazardowych powołano do życia rejestr domen zakazanych w którym obecnie znajduje się ponad 13 tysięcy adresów, ale nielegalnie operatorzy obchodzą go, dopisując do adresów swoich domen kolejne numery czy przypadkowe litery, które skutecznie obchodzą ten rejestr. Z dniem 1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy celnej, która zapowiada się, że będzie miała znaczący wpływ na sposób realizowania ustawy hazardowej. Od dziś dopisywanie kolejnych domen operatorów do listy blokowanych adresów ma przebiegać znacznie sprawniej.

