Przelew natychmiastowy. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijne przepisy

Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych. Regulacje obejmują także rozwiązania związane z przymusową restrukturyzacją banków.

Podpis prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku – podała w poniedziałek kancelaria prezydenta w komunikacie.

Przelew natychmiastowy

Ustawa zawiera m.in. przepisy implementujące rozporządzenie, które w UE reguluje kwestie przelewu natychmiastowego, a którego głównym celem jest rozpowszechnienie płatności natychmiastowych w euro przez nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku oferowania tych płatności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zaimplementowanie tych przepisów sprawi, że bezpośredni dostęp do wyznaczonych systemów płatności uzyskają dostawcy niebankowi (np. instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego).

"Wizyta sprawdzająca" BFG

W ustawie znalazły się przepisy wprowadzające „wizytę sprawdzającą”, realizowaną przez upoważnionych pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co ma usprawnić możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, czyli tzw. resolution.

Zmiany w MREL

Inne rozwiązanie zawarte w ustawie wprowadzają zmiany techniczne w mechanizmie ustalania i odliczeń MREL (minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych) w relacjach jednostek zależnych i grup bankowych oraz znosi co do zasady konieczność ustalania MREL dla podmiotów, wobec których przewidziano likwidację w ramach postępowania upadłościowego, niepodlegających przymusowej restrukturyzacji.

Funkcjonowanie BFG

Jednocześnie zapisano zmiany, wynikające z doświadczeń BFG, związanych z przeprowadzonymi już procesami resolution. Nowe przepisy mają prowadzić do sprawniejszego funkcjonowania BFG jako „organu resolution oraz procesów resolution”.

Resolution to metoda postępowania z bankami (lub innymi instytucjami finansowymi, np. ubezpieczycielami) zagrożonymi upadłością, w której - co do zasady - wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania podmiotem ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele.