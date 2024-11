Jak chronić firmowe pieniądze przez utratą wartości

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak uchronić swój kapitał w czasach wysokiej inflacji. Podobnie jak oni, ich pieniądze powinny pracować. Bank Pekao ma propozycję dla prowadzących działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub osobową z uproszczoną księgowością, pozwalającą łączyć wysokie oprocentowanie z elastycznością

W tak zmiennych czasach posiadanie poduszki bezpieczeństwa staje się wręcz koniecznością dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na wielkość czy branżę, w której działa. Pozwala bowiem szybko reagować na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wzrost kosztów, spadek – albo wzrost – popytu czy konieczność szybkiego dostosowania się do nowych obowiązków w związku ze zmianą przepisów, co w polskich realiach zdarza się wcale nierzadko.

Przyjmuje się, że rezerwa finansowa powinna odpowiadać kwocie, która pokryje wydatki firmy w okresie od trzech do sześciu miesięcy. Oczywiście wiele zależy od wielkości przedsiębiorstwa i tego, czy działa w sektorze o wysokim, czy niskim ryzyku.

Niemniej jednak, są dwie ważne kwestie, jakie przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę myśląc o lokowaniu swoich środków. Czy potrzebuje mieć do nich stały dostęp, albo może się tak zdarzyć, że nieoczekiwanie będzie potrzebował je wypłacić? I w parze z tym: jak ulokować pieniądze, aby mimo wszystko otrzymać korzystne oprocentowanie?

Naprzeciw takim potrzebom wychodzi Bank Pekao z Kontem Oszczędnościowym Biznes. Do 31 grudnia 2024 roku trwa promocja, w ramach której można otrzymać odsetki na poziomie 5,5 procent w skali roku, do salda 200 tys. zł (nadwyżka ponad tę kwotę jest oprocentowana na 0,50 proc.), przez okres pierwszych 92 dni. Co ważne, odsetki naliczane są dziennie i następnie na koniec każdego miesiąca dopisywane do salda. Pieniądze można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie, nie wpływa to na oprocentowanie w opisanym okresie.

Aby skorzystać z promocji wystarczy otworzyć Konto Oszczędnościowe Biznes do końca tego roku. Można to zrobić w Pekao24, aplikacji PeoPay, w placówkach banku lub partnerskich. Oferta adresowana jest do podmiotów krajowych (rezydentów). Może z niej skorzystać osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (lub otwierającą ją w czasie trwania promocji), spółkę cywilną lub osobową z księgowością uproszczoną. Dodatkowym warunkiem jest to, aby przedsiębiorca nie był związany z Bankiem Pekao - licząc 180 dni wstecz od zawarcia umowy na Konto Oszczędnościowe Biznes - umową rachunku rozliczeniowego dla firmy. Oprócz konta oszczędnościowego, trzeba też zawrzeć umowę na Konto Biznes z Żubrem.

Warto dodać, że prowadzenie Konta Oszczędnościowego Biznes oraz wykonanie pierwszego w miesiącu wewnętrznego przelewu w bankowości elektronicznej jest bezpłatne.

Konto Oszczędnościowe Biznes zapewnia przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego i efektywnego zarządzania swoimi finansami, oferując jednocześnie zysk z odsetek na środkach przechowywanych na rachunku.

PAO