Połowa konsumentów deklaruje, że wybierze firmę wspierającą odpowiedzialny rozwój zamiast tej, która nie podejmuje takich działań

Inwestowanie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu może być odpowiedzią na pościg za wynikami. Celem działalności firm powinno być dziś nie tylko osiąganie dobrych wyników finansowych, widocznych w raportach kwartalnych, ale także budowanie otoczenia społecznego, ochrona środowiska czy wspieranie ważnych inicjatyw. To istotne dla wielu inwestorów instytucjonalnych, jak również detalicznych, którzy wybierają inwestycje online mające na uwadze środowisko i otoczenie społeczne.

Z takiego założenia wychodzą dziś zarządy wszystkich dużych giełdowych spółek, prowadzących politykę ESG. Również Blackrock, będący globalną firmą inwestycyjną ma duży udział w tym rodzaju działalności. Ten gigant na rynku giełdowym, zarządzający kapitałem liczonym w 10 bilionach dolarów dokonał właśnie rebrandingu, nazywając ESG „Inwestowaniem Tranzycyjnym”. Zastanowimy się tutaj na czym polega ta zmiana oraz przedstawimy, co sądzą na ten temat eksperci rynków finansowych.

REKLAMA

Blackrock osiąga znakomite wyniki między innymi dzięki umiejętnemu prowadzeniu polityki odpowiedzialnego biznesu, która przyciąga inwestorów. Źródło: Investing.com. Źródło zewnętrzne

ESG ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

REKLAMA

Inwestowanie z naciskiem na ESG jest kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnej spółki. Tak uważa wielu ekspertów rynków finansowych, oceniających potencjał inwestycyjny nie tylko w kategoriach salda bieżących obrotów, ale także wpływu biznesu na jego społeczne otoczenie.

Eryk Lipski, dyrektor przedstawicielstwa Freedom Finance Europe w Polsce twierdzi, że: “Pandemia COVID-19 jednoznacznie wykazała, że korporacje odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów. Instytucje rządowe nie rozwiążą samodzielnie problemów takich jak choroby, zmiana klimatu, bezpieczeństwo w miejscu pracy lub nierówności płacowe występujące na bazie płci i rasy. Te problemy dotyczą ludzi na całym świecie i do ich rozwiązania potrzebne są środki oraz doświadczenia korporacji.

Co zatem sprawia, że dana spółka staje się dobrą inwestycją ESG? Dobra firma ESG skupia się na wsparciu programów ochrony środowiska, dbaniu o swoich pracowników, wywoływaniu pozytywnego wpływu na lokalne społeczności, oraz na zapewnianiu wartości dodanej dla swoich udziałowców. Warto zatem sprawdzić reputację firmy przez agencje ratingowe ESG, takie jak MSCI i Sustainalytics.

Wyniki finansowe nadal pozostają jednak krytyczne dla inwestowania ESG. Jeżeli należysz do inwestorów ESG, możesz promować odpowiedzialność korporacji bez poświęcania wyników. Instytucjonalni inwestorzy korzystają z ratingów ESG do wspierania wysokich standardów firm, a indywidualni inwestorzy mogą robić to samo. Inwestując w wiodące firmy ESG, wspierasz inicjatywy takie jak efektywność energetyczna, redukcja ilości odpadów, bezpieczniejsze miejsca pracy i etyczne praktyki w biznesie.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ESG według menedżerów Blackrock

REKLAMA

Podobnie uważa Mark Wiedman, nowy dyrektor ds. klientów globalnych w Blackrock. Według niego, ESG jest kluczowe dla działalności spółek giełdowych, ale „ten termin jest dzisiaj zbyt szeroki dla wielu klientów”. Dlatego właśnie firma powinna skupić się na „inwestowaniu tranzycyjnym”. Według niego kluczowe staje się inwestowanie w duże projekty infrastrukturalne, oraz w branże, które przyspieszyłyby przejście od paliw kopalnych, do odnawialnych źródeł energii. Wiedman jest więc fanem mocno zaakcentowanego przejścia, czyli „tranzycji” w stronę nowoczesnej działalności, a nie doraźnych, niewielkich działań.

Wiedman oczekuje, że wprowadzenie tych dużych projektów infrastrukturalnych będzie wspierać nie tylko społeczne otoczenie biznesu. Przestawienie się na odnawialne źródła energii po prostu będzie się opłacać firmom, które do tej pory korzystają na przykład z mało efektywnych źródeł węglowych.

Sens tak podjętych działań potwierdza Chris Fidler, dyrektor Globalnych Standardów Branżowych w CFA Institute. Według niego, rozumienie ESG zmieniło się w czasie. Według oryginalnej koncepcji, ESG miało wspierać idee zrównoważonego rozwoju. Gdy jednak termin ten zdobywał coraz większą popularność i firmy zaczęły wdrażać go powszechnie, stało się to bardzo szerokim, parasolowym pojęciem, które należało uszczególnić. Co więcej, według tego eksperta, ESG zaczęło być kojarzone w pewnych kręgach z określoną orientacją polityczną, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Ruch giganta inwestycji Blackrock ma być więc również ukłonem w stronę bardziej konserwatywnego grona inwestorów, którzy nie chcą być kojarzeni z określoną polityką. Dochodzą do tego ponadto wprost spory establishmentu republikańskiego z Blackrock w niektórych stanach w USA, których przedstawiciele nie są skłonni do ograniczania korzystnej dla nich działalności z wydobycia paliw kopalnych takich jak ropa naftowa. Nowe pojęcie „Inwestowania tranzycyjnego” ma za zadanie zmienić nieco wizerunek ESG, choć idee jakie się za tym kryją pozostają niezmienne. Powinno też pogodzić obie strony tego politycznego sporu, który narasta wraz z coraz większym zainteresowaniem ESG przez inwestorów na całym świecie.

Przyszłość inwestowania ESG i tranzycyjnego

Pytanie o istotę zarządzania ESG ma tym większe znaczenie, że kwoty instrumentów obejmujących ten sektor regularnie rosną i do 2025 roku mają wynieść 50 miliardów dolarów.

Rosnące kwoty instrumentów związanych z ESG. Źródło: Emarketer.com. Źródło zewnętrzne

Niezależnie więc od sporów, nie można ukryć, że zarówno społeczna świadomość istoty takich inwestycji, jak również chęć firm do przeznaczenia części zysków na programy zrównoważonego rozwoju będzie miała jeszcze większe znaczenie w najbliższych latach. Według raportu Schroders, jedna trzecia dyrektorów amerykańskich spółek wskazała, że straciła, albo poniosła ryzyko utraty klienta przez niewystarczające zaangażowanie w ESG. Natomiast niemal połowa konsumentów deklaruje, że wybierze firmę wspierającą odpowiedzialny rozwój zamiast tej, która nie podejmuje takich działań. Dla firm działających na globalnych rynkach nie jest więc już pytaniem czy należy się zaangażować w ESG, a raczej w jakim zakresie podejmować działania dla lepszej przyszłości.

Dmytro Spilka

Zobacz także: Złoty traci na wartości, a polskim bankom rosną rekordowe zyski [PORANNY BRIEF]

Tesla i Apple na chińskiej wojnie cenowej. Z perspektywy biznesu Państwo Środka zaczyna przypominać Brazylię

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl