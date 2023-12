Rusza krajowy Plan Odbudowy. Firmy przestają mówić o potrzebie transformacji energetycznej, by skupić się na zainwestowaniu w nią

Pierwsze 20 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy pójdzie na termomodernizację setek tysięcy mieszkań, budowę szybkiego Internetu, a także aktywizację zawodową rodziców z małym dzieckiem. Ten ostatni cel jak wiadomo rząd chce realizować poprzez nowe świadczenie – 1500 zł babciowego, ale i utworzenie ok. 47 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała, że pierwsze 5 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) trafiło do Polski. To dopiero pierwsza rata ogromnych środków, które w kilka najbliższych lat zmienią Polskę w kraj zielonej energii oi zrównoważonej gospodarce.

Firmy też chcą przejść na zieloną energetykę

Obywatele dostaną wsparcie, a biznes zyska zamówienia i nowy impuls do rozwoju.

– Krajowy Plan Odbudowy jest dla wielu przedsiębiorców szansą na rozwój, dywersyfikację działalności czy na zmianę systemu energetycznego. Liczymy na to, że pieniądze uda się szybko zagospodarować, a przedsiębiorcy będą mogli partycypować w ich absorpcji – mówi Hanna Mojsiuk. prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Z Krajowego Planu Odbudowy do Polski ma trafić prawie 60 miliardów euro. Pierwsze 5 miliardów na transformację energetyczną jest zaledwie ułamkiem pieniędzy, jakie Polska otrzyma. To jednak pozytywny zwiastun i wreszcie szansa na to, by pieniądze z KPO były wydawane.

– Transformacja energetyczna, inwestycje energetyczne, nie są zadaniami, które realizuje się w tydzień. Stąd też nasze zabiegi, by procedury i wytyczne odnośnie wydawania środków z KPO były znane jak najszybciej. Liczymy na to, że przedsiębiorcy będą mieć prawo głosu i będą mogli inwestować i rozwijać się dzięki KPO – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Pieniądze z KPO to dla firm szansa np. na wdrażanie technologii wodorowych.

– Wiemy, że wielu przedsiębiorców w KPO widzi szansę na odejście od drogich systemów grzewczych na rzecz zielonej energii. To będzie ważny temat w agendzie gospodarczej roku 2024. Jestem przekonana, że wielu przedsiębiorców będzie tymi środkami bardzo zainteresowanych – Hanna Mojsiuk.

Ruszy budowa kolejnych elektrowni słonecznych i wiatrowych

5 miliardów euro pochodzi z programu RePowerEu, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy. Ten fundusz jest przeznaczony na budowę elektrowni słonecznych, wiatrowych i na przygotowanie atomu. Także na ocieplanie budynków.

Jak podkreśla Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w roku 2023 problemem był brak inwestycji publicznych. Przedsiębiorcy byli znacznie ostrożniejsi, a instytucje finansowe z dużym dystansem patrzyły na finansowanie wielu przedsięwzięć. KPO jest szansą dla małych, średnich i dużych firm – bo inwestorzy nabiorą odwagi, pewni że z braku środków nie zostaną z perspektywą przerwania budowy.

– Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia „wydumanych miliardów” to jest zły punkt widzenia. Te miliardy trafią do dużych firm na wielkie inwestycje, ale te duże firmy będą potrzebowały podwykonawców. To da prace setkom osób i sprawi, że wiele sektorów gospodarki przeżyje ożywienie – mówi Marcin Pawłowski.

Zielona transformacja dotyczy całej gospodarki

W opinii prezesa PFP absorpcja środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2024.

Eksperci z Klastra Optymalizacji Energetycznej Północnej Izby Gospodarczej szacują, że ponad 46% budżetu KPO będzie przeznaczona na cele energetyczne, a jedną z głównych grup beneficjentów będą przedsiębiorcy.

Jak już powszechnie wiadomo, preferowane będą inwestycje w zielone przedsiębiorstwa, w rozwój energetyki wiatrowej na morzu, czy w budowę magazynów energii elektrycznej.

Spodziewamy się także, że szerokie będzie wsparcie inwestycji w zielone i mobilne miasta oraz ich obszary funkcjonalne, z uwzględnieniem zielonej rewitalizacji oraz wsparcie inwestycji w zielone budownictwo wielorodzinne – mówi Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting, wiceprezes Klastra Optymalizacji Energetycznej przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Dlatego z pieniędzy przeznaczonych na krajowy Plan Odbudowy skorzystają praktycznie wszystkie sektory gospodarki oraz infrastruktury społecznej.