Kredyty hipoteczne. W listopadzie mniej zapytań niż w październiku

Kredyty hipoteczne. W listopadzie 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36,08 tys. potencjalnych kredytobiorców, to spadek o 7,4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy to takich wniosków złożono łącznie 38,96 tys. - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości – zmiana lidera przygotowującego projekt

Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości. Ministerstwo Finansów przejmie stery nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej powołania w Polsce tzw. Reit-ów. Czy ta zmiana przyspieszy prace?

Systemy bezpieczeństwa: Toyota T-Mate to nowość

Systemy bezpieczeństwa: Toyota zaprezentowała właśnie nową generację systemów bezpieczeństwa czynnego o nazwie T-Mate. Co daje?

Opony Audi Q4 e-tron. Bridgestone na pierwszy montaż

Opony Audi Q4 e-tron? Bridgestone opracował specjalne ogumienie o bardzo niskich oporach toczenia. Trafi na pierwszy montaż do elektryka.

Zmiany w prawie ochrony sygnalistów

Do 17 grudnia Polska jest zobowiązana wdrożyć do porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17). Dyrektywa określa ramy ochrony sygnalistów jako osób zgłaszających naruszenia określonego prawa, sposoby informowania o tych nieprawidłowościach oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie. Małe biura rachunkowe nie zostały potraktowane ulgowo, będą zobowiązane do wprowadzenia zmian w ustawowym terminie, bez względu na poziom zatrudnienia.

Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie

Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie. Jakie inicjatywy sprzyjające środowisku i lokalnym społecznościom podejmują firmy deweloperskie budujące mieszkania? W jakie kampanie i przedsięwzięcia się angażują? Co robią dla poprawy estetyki i infrastruktury miast?

mPrawo Jazdy. 4 miliony w rok

mPrawo Jazdy, czyli prawo jazdy w naszej aplikacji mObywatel, świętuje pierwsze urodziny. Jak na takiego młodzika - radzi sobie świetnie. W swoich telefonach ma je już prawie 4 miliony kierowców!

Branża IT. Dwie trzecie pracodawców planuje powiększenie zespołów IT

Branża IT. Dwie trzecie pracodawców planuje powiększenie zespołów IT; częściej wzrost zatrudnienia planują firmy mikro i małe niż duże - przekazała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W najbliższych miesiącach będą najczęściej poszukiwani pracownicy na stanowisko programisty.

Szacowana stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc.

Szacowana stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 pkt. proc. – poinformowało w poniedziałek PAP Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Sytuacja na rynku pracy jest lepsza, niż przed pandemią - komentuje minister Marlena Maląg.

Leasing - polskie firmy zwiększają inwestycje

Jak wynika z najnowszego raportu „Leasing Index” przygotowanego przez Santander Leasing Polska, inwestycje wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosły podczas pandemii koronawirusa o 25%. Największym beneficjentem tych wzrostów są nowe technologie, w tym usługi chmurowe.

Samochód elektryczny zimą. Jak zwiększyć zasięg?

Samochód elektryczny zimą? Baterie elektryków nie przepadają za mrozami. Są jednak sposoby na optymalizację zasięgu e-aut zimą. Oto one.

Kredyty hipoteczne – rekordowa sprzedaż w III kwartale

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz firmy Open Finance po raz pierwszy w historii przekroczyła 12 mld zł. Jest to wzrost o blisko 7% w porównaniu do II kw. br. Czy równie wysoką wartość osiągnęły kredyty gotówkowe i firmowe?

Rynek nieruchomości - skutki podniesienia stóp procentowych

Dwukrotne podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej było zaskakujące, ale nie spowodowało rewolucji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Może jednak nieść ze sobą różne konsekwencje. Jakie?

Bezpieczeństwo pieszych? 5 innowacyjnych pomysłów

Bezpieczeństwo pieszych jest jednym z miejskich priorytetów. Jak o nie dbać? Oto lista 5 innowacyjnych pomysłów.

Toyota Corolla Cross, czyli kompakt na sterydach

Toyota Corolla Cross zadebiutowała w Europie. SUV bazujący na kompaktowym hicie będzie oczywiście... hybrydowy. Wykorzysta piątą wersję napędu.

e-Faktura - wzór dokumentu

e-Faktura. Na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury, która od 1 stycznia 2022 roku będzie jedną z dopuszczalnych, a od 2023 r. ma być obowiązkową formą dokumentowania sprzedaży – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Ceny świątecznych noclegów w kurortach o 20-30 proc. wyższe niż przed epidemią

Ceny świątecznych noclegów w kurortach są o 20-30 proc. wyższe niż przed epidemią, a w sylwestra stawka za dobę przekracza już tysiąc złotych - wynika z piątkowego raportu autorstwa analityka HRE Investments Oskara Sękowskiego.

Anna Worwa: Nowe dowody osobiste to odpowiedź na wzrost przestępczości [PODCAST]

Czy wymiana dowodu osobistego jest płatna? Do kiedy mamy na nią czas? Czy wniosek o nowy dowód można złożyć on-line?

Przemysł 4.0. Od rewolucji przemysłowej zależy przyszłość naszej gospodarki – debata ekspertów

Przemysł 4.0 to nie przyszłość, a teraźniejszość światowej gospodarki. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań pozwala na wysoce elastyczną automatyzację procesów, przekładając się tym samym na wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Instytutem Staszica zorganizowała debatę ekspertów, którzy odpowiedzieli na pytanie jak innowacyjne rozwiązania przełożą się na rozwój lokalnej gospodarki i jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w tym zakresie.

Renault Megane E-Tech plug-in hybrid: test i opinia

Renault Megane E-Tech plug-in hybrid jest... zaskakujące. Ale zaskakująco dobre czy zaskakująco złe? O tym właśnie opowiemy w tym materiale.

Ulga badawczo-rozwojowa a usprawnienia informatyczne działalności

Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym narzędziem służącym zwiększeniu efektywności podatkowej przedsiębiorców, którzy inwestują w nowe technologie w firmie. Pomimo że ulga B&R pozwala na kilkukrotne odliczenie wydatku, raz jako kosztu uzyskania przychodu, raz w ramach B&R, to jednak wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu ma obawy i nie korzysta z tej preferencji. Główna obiekcja dotyczy kwalifikacji projektów oraz związanych z nimi wydatków do działalności badawczo-rozwojowej. Jedna z takich spraw była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyroki NSA z 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 138/19 i II FSK 139/19).

Jak zapłacić za autostradę e-TOLL? Oto nowa metoda

Jak zapłacić za autostradę e-TOLL? Na rynku pojawiła się kolejna metoda. Tą jest aplikacja mPay. Można w niej kupić bilet autostradowy.

Kamil Sidor: Technologie z biznesu przenosimy do edukacji [PODCAST]

Co zainspirowało firmę z Rzeszowa do przeniesienia technologii z biznesu do edukacji? Jak takie rozwiązanie może usprawnić życie szkoły?

Znaki drogowe dla elektryków. Nowość od 2 grudnia

Znaki drogowe dla elektryków będą informować o najbliższych ładowarkach pojazdów elektrycznych. W sumie pojawi się aż 6 tablic.

Biurowiec przed zimą - co trzeba zrobić?

Biurowiec przed zimą. Kontroli specjalistów wymaga cały budynek – od instalacji do podgrzewania zjazdów do garaży czy zewnętrznych kranów serwisowych, po wieże chłodnicze na dachach. Profesjonalne i kompetentne zarządzanie obiektem pozwala na oszczędności, np. w zużyciu energii i zwiększeniu wydajności systemów w budynku. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac jest kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, ale jest również wymagane przez ubezpieczycieli. Brak takich działań może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.