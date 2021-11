Crowdfunding - jakie zmiany zrewolucjonizują rynek?

Crowdfunding nie został dotychczas zdefiniowany w prawie polskim. Ulegnie to jednak zmianie. Jakie przepisy będą regulować rynek?

Crowdfunding na nowo – zmiany, które zrewolucjonizują rynek

Crowdfunding polegający na pozyskiwaniu środków finansowych od wielu inwestorów przy użyciu platformy internetowej nie został dotychczas zdefiniowany w prawie polskim, co ulegnie zmianie. Jakie przepisy będą regulować rynek i co to oznacza w praktyce wyjaśnia mec. Agata Jaczyńska, adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Dotychczas działalność platform crowdfundingu nie podlegała szczególnym regulacjom polskiego prawa w zakresie tworzenia i funkcjonowania czy też konieczności uzyskania zezwolenia na jej prowadzenie. Jeśli nie dotyczyła instrumentów finansowych, to była prowadzona na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

Wraz z rosnącą popularnością crowdfundingu niektóre kraje UE wprowadziły swoje wewnętrzne przepisy, co spowodowało fragmentaryzację przepisów prawa pośród krajów członkowskich. Stąd na poziomie UE wprowadzono ostatnio regulację (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2020/1503) zmierzającą do ich ujednolicenia prawa, która obowiązuje od 10 listopada br.

"Regulacją na poziomie polskiego prawa, która ma objąć działalność crowdfundingu, dostosować do prawodawstwa UE w tym zakresie a jednocześnie uprościć działalność platform crowdfundingowych, jest sporządzony przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej projekt ustawy z dnia 4 maja 2021 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Polska ustawa jest jeszcze na etapie uzgadniania jej ostatecznego kształtu wobec czego KNF zadecydowała, że do czasu wejścia w życie krajowej ustawy, platformy crowdfundingowe nie muszą podejmować dodatkowych działań wynikających z prawodawstwa europejskiego. Nie zmienia to faktu, że zmiany są pewne, więc już teraz warto się na nie przygotować" - komentuje mec. Agata Jaczyńska.

Właściciele platform już teraz powinni zweryfikować, czy są gotowi na prowadzenie działalności zgodnie z nowymi regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia 2020/1503.

Platformy crowdfundingowe pod nadzorem KNF

"Spośród najważniejszych regulacji dyrektywy unijnej, należy wskazać na ustanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) organem właściwym do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia właściciele platform crowdfundingowych będą musieli uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności i w tym celu konieczne będzie złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do KNF" - przekonuje mec. Agata Jaczyńska, adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Rozporządzenie wprowadza dwa rodzaje crowdfundingu: inwestycyjny oraz pożyczkowy.

Nadzór KNF polegać będzie m.in. na wydawaniu zezwolenia na prowadzenie crowdfundingu pożyczkowego i inwestycyjnego, a do tego dojdzie szereg obowiązków kontrolno-nadzorczych ze strony KNF oraz sprawozdawczych ze strony dostawcy usług crowdfundingu wobec KNF. Nowe przepisy przewidują szereg regulacji chroniących inwestorów.

"Zanim potencjalny inwestor będzie mógł skorzystać z platformy crowdfundingowej, dostawca usługi będzie musiał podjąć działania w interesie potencjalnego inwestora tj. zweryfikować, czy i jakie oferowane usługi finansowania społecznościowego są dla niego odpowiednie. Rozporządzenie zakłada realizację wstępnych testów wiedzy inwestora oraz wprowadzenie okresu do namysłu przed ostatecznym zawarciem transakcji. Wprowadza też zestandaryzowane arkusze zawierające zestaw informacji o przedsięwzięciu, które muszą być na bieżąco aktualizowane przez właściciela projektu, co pozytywnie wpłynie na klarowność inwestycji. Należy pamiętać, że crowdfunding to sposób inwestowania skierowany najczęściej do osób fizycznych jako inwestorów"– dodaje mec. Jaczyńska.

Brak konieczności sporządzania projektu informacyjnego do 5 mln euro

Kolejnym ważnym aspektem jest pojawienie się ułatwienia dla właścicieli projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego poprzez ograniczenie konieczności sporządzania dokumentacji dla inwestycji poniżej 5 mln euro.

"Na podstawie Rozporządzenia będzie można uzyskać kwotę finansowania do 5 mln euro w okresie 12 miesięcy bez konieczności sporządzania prospektu informacyjnego. Należy jednak zauważyć, że jest to zmiana planowana w Polsce na koniec 2023 r. a do tego czasu limit ma wynosić 2,5 mln. Zwiększenie obszaru w jakim nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego jest ułatwieniem i zachętą do podejmowania działalności crowdfundingu, co może wpłyną na wzrost tego typu przedsięwzięć" - dodaje mec. Jaczyńska.

Wchodzące zmiany z pewnością wprowadzą duże zawirowania na rynku, ale też wpłyną na profesjonalizację działalności operatorów platform, co może przynieść korzyści wszystkim stronom procesu inwestycyjnego.