KE: W 2024 roku nie będzie obowiązku ugorowania 4 % swoich gruntów ornych

Europejscy rolnicy zwolnieni w 2024 r. z przepisów dotyczących gruntów ugorowanych

To częściowe wyłączenie uwzględnia kilka wniosków o większą elastyczność, o co zwróciły się państwa członkowskie, aby lepiej reagować na wyzwania stojące przed rolnikami w UE.



Zamiast utrzymywania gruntów ugorowanych lub nieprodukcyjnych obiektów na 4 % swoich gruntów ornych rolnicy w UE uprawiający uprawy wiążące azot (takie jak soczewica, groch lub favas) lub międzyplonów bez środków ochrony roślin na 4 % gruntów ornych będą uznawani za spełniających tzw. wymóg GAEC 8. Rolnicy, którzy tak postanowią, mogą jednak nadal spełniać ten wymóg za pomocą gruntów ugorowanych lub nieprodukcyjnych.



Omawiane rozporządzenie umożliwia również państwom członkowskim UE modyfikację ich ekoprogramów wspierających obszary nieprodukcyjne w celu uwzględnienia alternatywnego poziomu bazowego w ramach warunkowości GAEC 8. Zwykłe powiadomienie Komisji Europejskiej wystarczy do natychmiastowej aktualizacji odnośnych ekoprogramów.



Państwa członkowskie, które chcą zastosować odstępstwo na szczeblu krajowym, muszą powiadomić o tym Komisję w ciągu 15 dni od wejścia w życie rozporządzenia, tak aby umożliwić jak najszybsze informowanie rolników.



Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: „Tylko wtedy, gdy nasi rolnicy będą mogli żyć z ziemi, zainwestują w przyszłość. I tylko wtedy, gdy wspólnie zrealizujemy nasze cele klimatyczne i środowiskowe, rolnicy będą mogli nadal żyć. Nasi rolnicy są tego świadomi. Środek ten zapewnia rolnikom elastyczność, a jednocześnie nadal nagradza ich za ich kluczowe działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju w UE. Wkrótce przedstawimy więcej propozycji mających na celu złagodzenie presji, z którą borykają się nasi rolnicy."



Zaś Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa stwierdził: "Z zadowoleniem przyjmuję decyzję o przyznaniu częściowego zwolnienia z GAEC 8 i uważam, że będzie ono również mile widziane przez wielu rolników w całej Unii Europejskiej. Odzwierciedla on nadzwyczajne okoliczności, z jakimi boryka się nasza społeczność rolnicza, i pokazuje, że Komisja słucha tych potrzeb, angażuje się w nie i reaguje na nie w czasie rzeczywistym."

Pieniądze z WPR pod pewnymi warunkami