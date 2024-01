Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2024 r. do końca tego miesiąca rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W 2024 roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku - kiedy można złożyć wniosek

W 2024 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r.



Wnioski można będzie składać w dwóch terminach:



- od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,



- od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.



Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2024 rok został opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 106).