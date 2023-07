Agroturystyka - jak nie zapłacić podatku?

Niewypłacalność firm. Pierwsze półrocze 2023 roku, zgodnie z przewidywaniami, nie było łaskawe dla polskich przedsiębiorców. Od stycznia do czerwca niewypłacalność ogłosiło aż 2528 firm. To prawie tyle, ile w ciągu całego 2022 roku, kiedy upadłość ogłosiły 2752 przedsiębiorstwa. Co mówi raport firmy Coface?