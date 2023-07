Czy są chętni na skup malin?

Dzisiaj odbędą się kolejne rozmowy z plantatorami malin i firmami skupowymi - zapowiedział w czwartek w Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Dodał, że jedna ze spółek od czwartku rozpocznie skup tych owoców.

Komplikacje ze sprzedażą malin

Odnosząc się do problemów ze skupem malin, Telus poinformował, że dziś będą kolejne rozmowy z plantatorami malin i firmami skupowymi. "Mamy rozwiązanie, ogłosimy je za kilka godzin" - podkreślił. Dodał, że jedna ze spółek od dziś rozpocznie skup tych owoców.

Skup zbóż z dopłatami do 15 lipca

Szef MRiRW odniósł się również w Sejmie do sytuacji na rynku zbóż. Jak mówił minister Telus, przez ostatnie cztery miesiące z Polski zostało wyeksportowane 4,5 mln ton zbóż. Dodał, że ponieważ ok. 30 proc. magazynów jest jeszcze zajętych, przedłużony został skup zbóż z dopłatami z budżetu do 15 lipca br. "Idziemy na rękę rolnikom, rozmawiamy z rolnikami" - wskazał.

Kilka dni temu Telus zapowiedział, że będą zmiany w naborze wniosków o przyznanie wsparcia producentom kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Termin sprzedaży zbóż i roślin oleistych ma zostać wydłużony do 15 lipca, natomiast wnioski będzie można składać do 31 lipca.

Kryzys w rolnictwie – koszty w miliardach

Minister przypomniał, że rząd przeznaczył ponad 15 mld zł na pomoc dla rolników. "Będziemy pomagać polskim rolnikom, bo wiemy, że jest to w ich interesie" - zapewnił.

W czwartek wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski mówił w Sejmie: "Powiedźmy Brukseli - zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy, to jest priorytet", a decyzja musi być wydana jak najszybciej. Zwrócił uwagę, że tylko od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton. "42 tys. polskich rolników czeka na wspólny głos w tej sprawie" - dodał.

