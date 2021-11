Sejm nie poparł poprawek Senatu ws. zwiększenia wzrostu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów, a w przeliczeniu na sztukę bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Sejm poparł cztery zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa ma ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych.

Kiedy włączyć światła przeciwmgłowe przednie? Przepisy nie są restrykcyjne w tym przypadku. A to oznacza, że kierowca może z nich korzystać gdy...

Omijanie? Definicja tego pojęcia jest wskazana w Prawie o ruchu drogowym. Co się można z niej dowiedzieć? Sprawdź.

Brakuje nowych samochodów – to opis aktualnej sytuacji na rynku moto. Niestety wszystko wskazuje na to, że realia nie poprawią się także w roku 2022.

Mieszkanie bez wkładu własnego. 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Dzięki przepisom tej ustawy osoby które posiadają zdolność kredytową i stać je na spłatę kredytu hipotecznego, ale nie mają oszczędności na tzw. wkład własny, będą wreszcie mogły uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu lub zakup mieszkania. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład.

Crowdfunding nie został dotychczas zdefiniowany w prawie polskim. Ulegnie to jednak zmianie. Jakie przepisy będą regulować rynek?

Blockchain na rynku nieruchomości. Technologia blockchain kojarzy się przede wszystkim z kryptowalutami. Jednak okazuje się, że zastosowań tej technologii jest znacznie więcej. Niezawodny system zaufania blockchain sprawia, że ​​jest to idealna technologia m.in. dla rynku nieruchomości.

Silnik TSI: jakie paliwo stosować? To pytanie często zadawane przez kierowców posiadających nowoczesny silnik w aucie Grupy Volkswagena.

Co zrobić, żeby samochód mniej palił? Jest kilka sposobów na ograniczenie zapotrzebowania na paliwo w aucie. Oto najważniejsze z nich.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta PR.

Rodzice aktywowali bądź wykorzystali dotąd ponad 5 mln bonów w ramach programu Polski Bon Turystyczny, a do przedsiębiorców wpłynęło 2 mld zł - poinformowała we wtorek Polska Organizacja Turystyczna.

Rynek najmu 2021/2022. Ceny mieszkań i materiałów budowlanych osiągają kolejne rekordy. Do tego dochodzą rosnące koszty kredytu wywołane (zapewne nie ostatnimi w tym cyklu) podwyżkami stóp procentowych NBP. Na tym tle rynek najmu zyskuje jako bezpieczniejsza alternatywa dla osób, które w okolicznościach dalszych podwyżek stóp procentowych mogą mieć ograniczoną zdolność kredytową, czy takich, które nie zaoszczędziły jeszcze na wkład własny lub na obecnym etapie życia nie chcą kupować mieszkania. W segmencie najmu po okresie pandemicznego osłabienia popytu nastąpiło ożywienie.

Globalny rozwój energii odnawialnej będzie wymagał 5,2 bln dolarów inwestycji do 2050 r. - wynika z analizy EY. Oprócz znanych technologii energetycznych, jak energia słoneczna i wiatrowa potrzebne będzie zbadanie potencjału biopaliw, energii jądrowej i wychwytywania dwutlenku węgla.

KGHM planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku - podała spółka. Do 2030 roku koncern chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. w stosunku do poziomu z 2020 roku.