Ochrona rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – projekt nowej ustawy już w Sejmie

Nieuczciwe praktyki w handlowe a rolnicy. W dniu 7 września 2021 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wraz z prezesem urzędu ochrony konkurencji i konsumenta Tomaszem Chróstnym przedstawili propozycje nowych rozwiązań zawartych w projekcie nowej ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt tej ustawy został już wniesiony do Sejmu i oczekuje na pierwsze czytanie.

Audi Q5 Sportback. Sportowa sylwetka i sprawdzony SUV.

Audi Q5 Sportback trafił do naszej redakcji. Tak, SUV coupe ma dach przypominający... Garbusa. We wnętrzu to jednak cały czas sprawdzona Q-piątka.

Pieszy sprawca wypadku, odszkodowanie - co warto wiedzieć?

Pieszy sprawca wypadku, odszkodowanie, czyli dziś opowiemy o tym, co się dzieje w sytuacji, w której to pieszy ponosi winę za zdarzenie.

Wybrane „nowe” znaki towarowe - wymogi formalne rejestracji

Znak towarowy może stanowić istotną wartość w majątku przedsiębiorstwa. Jakie „nowe” znaki towarowe można obecnie zarejestrować?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) - przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). Projekt ustawy, wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi przepisami, włącznie z postanowieniami konstytucji. Jest także wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w Polskim Ładzie - uważa Konfederacja Lewiatan.

Elektryfikacja aut: Hyundai kończy ze spalinowcami

Elektryfikacja aut postępuje. Pojawiła się kolejna marka, która już dziś zapowiedziała skupienie się wyłącznie na silnikach elektrycznych. To Hyundai.

System autonomicznego parkowania. Ford ma pomysł!

System autonomicznego parkowania to przyszłość? Ford jest zdania, że nawet jeżeli tak, to niedaleka. Marka już dziś szerzej mówi o swoim pomyśle.

Jazda w słuchawkach na rowerze. Czy to wykroczenie?

Jazda w słuchawkach na rowerze: czy jest zgodna z prawem, czy grozi za nią mandat i czy jest tak właściwie bezpieczna? Sprawdzimy to.

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie? Gdy kupiłeś auto używane - nie!

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie? W sytuacji, w której kierowca kupi samochód używany, niestety nie. Warto o tym pamiętać.

Wielowymiarowa opłacalność pomp ciepła

Pompa ciepła. Użytkownicy pomp ciepła doceniają duże oszczędności na ogrzewaniu centralnym i podgrzewaniu wody. Mogą one wynieść do blisko 80 procent. Do zalet tego rozwiązania też należy zaliczyć prostą obsługę, komfort i zeroemisyjność. Jeszcze korzystniejsze jest połączenie pompy ciepła z domową mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Pełnomocnictwo dla najemcy - treść, forma, korzyści, ryzyko

Pełnomocnictwo dla najemcy przydaje się w kilku sytuacjach (np. gdy właściciel lokalu ma zaufanie do najemcy i wyjeżdża za granicę). Warto sporządzić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym, które jest postrzegane przez wspólnoty jako znacznie bardziej wiarygodne. Pełnomocnictwo związane z głosowaniem na zebraniu wspólnoty powinno być szczególnie starannie sporządzone. Jak sformułować pełnomocnictwo dla najemcy?

Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - na jakich działkach?

Domy do 70 m2 - wielkość działki. Budowa domów do 70 m2 powierzchni zabudowy (a do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności pozwolenia na budowę to jeden z priorytetowych projektów zaplanowanych do uchwalenia w ramach programu Polski Ład. Aby zapobiec samowolom budowlanym i powstawaniu osiedli małych domów na jednej działce, rząd chce wprowadzić zasadę, że na każdych 1000 m2 działki może zostać wybudowany tylko jeden taki dom. – Beneficjentów tego systemu nie będzie zbyt wielu z uwagi na obecne ceny gruntów – przewiduje Wiktor Kotiuk, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni.

Najpopularniejszy samochód na świecie? Corolla i jej 50 mln sztuk!

Najpopularniejszy samochód na świecie? Toyota Corolla właśnie potwierdziła swoją pozycję. Japoński model sprzedał się w ilości sięgającej 50 mln sztuk.

Pompy ciepła coraz bardziej popularne

Pompy ciepła. Między 2017 a 2020 rokiem rynek pomp ciepła urósł pięciokrotnie, a tegoroczne wyniki są o 100 proc. lepsze niż ubiegłoroczne. Montaż tego rodzaju ogrzewania i chłodzenia domów zwykle towarzyszy inwestycjom w popularną ostatnio fotowoltaikę, co znacząco obniża rachunki za energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Pompy ciepła to jedno z najpopularniejszych źródeł ciepła wspieranych w ramach programu Czyste Powietrze.

Toyota Highlander 2.5 Hybrid. Ona nie jest duża, ona jest ogromna!

Toyota Highlander 2.5 Hybrid - myślałem, że to tylko większa RAV-ka. Myliłem się. Highlander nie jest duży. On jest olbrzymi i ma... swój styl!

Jak nowe technologie zmieniają osiedla mieszkaniowe?

Osiedla mieszkaniowe. Po jakie rozwiązania sięgają deweloperzy przy projektowaniu nowych inwestycji? Jakie nowości technologiczne wdrażają, by zapewnić mieszkańcom komfort? W jaki sposób infrastruktura osiedli podąża za stylem życia? Jakie udogodnienia i rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo wprowadzane są w nowych projektach? Które z nich stosowane są ze względu na uregulowania prawne?

Bezpieczna odległość między samochodami w tunelu

Bezpieczna odległość między samochodami w tunelu. Czy przepisy wyznaczają ją? Czasami tak, a czasami nie. I warto o tym wiedzieć.

Grand Prix Holandii: zaskakujący wynik Kubicy?

Wyścig zorganizowany po raz pierwszy od 36 lat w Holandii wygrał Max Verstappen. W zawodach z dobrym wynikiem wziął udział też Robert Kubica.

Polacy rzadziej kupują nowe samochody

IBRM Samar podał, że w sierpniu roku 2021 zarejestrowano mniej samochodów niż w lipcu, ale również mniej niż w analogicznym okresie w roku 2020.

Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm

W związku ze stanem wyjątkowym firmy mają otrzymać rekompensaty. Ile wyniosą? Gdzie będzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek?

Yanosik w Android Auto: o krok od pokładowych multimediów

Yanosik w Android Auto zdobył certyfikację Google - na razie dla wersji beta. Kiedy pokładowe multimedia będą ostrzegać przed policją?

Ceny materiałów budowlanych 2021/2022 - czy dalej będą rosły?

Ceny materiałów budowlanych 2021/2022. Dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych i niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji zwiększają poziom ryzyka na rynku budowlanym i inwestycyjnym. Coraz trudniej przygotowywać oferty na generalne wykonawstwo, szczególnie w wypadku dużych i długotrwałych inwestycji. Inwestorzy także mają utrudnione zadanie pod kątem zakładania kosztów budowy w swoich projektach. Kluczową kwestią jest zdiagnozowanie i oszacowanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju sytuacji.

Pijany kierowca: grzywna za wysoka. SN uwzględnił kasację RPO

Pijany kierowca stracił prawo jazdy oraz otrzymał grzywnę. Ta zdaniem RPO była jednak zbyt wysoka. Największy absurd jest taki, że rzecznik miał rację.

Ile są winne polskie firmy innym firmom w kraju?

Na koniec lipca br. łączna kwota zadłużenia polskiego biznesu odnotowana w Krajowym Rejestrze Długów sięgała 11,5 mld zł.

Instalacje fotowoltaiczne mogą stwarzać zagrożenie pożarowe

Instalacje fotowoltaiczne. Dachy z instalacją fotowoltaiczną mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Zastosowanie istniejących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego niweluje to ryzyko. Jak powinno być zabezpieczone poddasze i dach przy instalowaniu paneli fotowoltaicznych?