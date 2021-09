Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich - nabór wniosków

Systemy online w księgowości i finansach. W dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia nabiera możliwość zdalnego dostępu do aplikacji dla pracowników firmy pracujących z domu. Małe przedsiębiorstwa mają problem z budowaniem dostępów VPN do sieci firmowej i zapewnianiu możliwości pracy przez remote desktop. Potrzebne są rozwiązania chmurowe, dające zdalny dostęp bez dodatkowych działań i rozwiązań po stronie małej firmy i wystarczające dla realizacji kompletu procesów w jednym miejscu, bez potrzeby angażowania informatyków i wdrożeniowców.

Miasto 15-minutowe oraz model piasty i szprych. Raport „15‑minutowa droga do pracy” opublikowany przez IWG przedstawia inteligentne przejście do bardziej zdecentralizowanej struktury biurowej. Dzięki temu już wkrótce długie dojazdy do pracy staną się przeszłością.

Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym. Polski Związek Firm Deweloperskich postuluje opóźnienie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu co najmniej do 1 stycznia 2023 r. - poinformowała 1 września 2021 r. organizacja. PZFD sprzeciwia się też wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Mit przewozów kolejowych z Chin do UE, jako konkurencji dla transportu morskiego

Transport z Chin. Niekończące się problemy globalnego transportu oceanicznego sprawiły, że ostatnie dwa lata były okresem dynamicznego wzrostu przewozów kolejowych z Chin do Unii Europejskiej, a kolej zaczęto nawet postrzegać, jako alternatywę dla szlaków morskich. W rzeczywistości jednak towary wjeżdżające do Unii po torach nie przekraczają nawet 3% całkowitego importu pod względem masy i 5% wartości sprowadzanych dóbr. Pandemia przyczyniła się co prawda do wzrostu popularności Żelaznego Jedwabnego Szlaku, ale chiński pomysł na ten model transportu i tak zakładał silny wzrost. Kiedy skończą się kłopoty w portach, towary europejskich firm ponownie wrócą na statki.