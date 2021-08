Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady. Wysokość pomocy dla kół gospodyń wiejskich będzie zależała od liczby należących do nich osób i wyniesie od 5 do 7 tys. zł. Dotacja będzie przyznawana raz w roku - zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe rozporządzenie

Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich, który obecnie znajduje się w pracach rządu, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Projekt określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokość. Dotacja będzie przyznawana na wniosek koła gospodyń wiejskich, w drodze decyzji wydawanej przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koło taki wniosek będzie mogło złożyć nie wcześniej niż po jego wpisaniu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i nie później niż do 30 września danego roku.

Jakie wsparcie dla kół gospodyń wiejskich?

Według projektowanego rozporządzenia, wysokość pomocy będzie uzależniona od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku i wyniesie odpowiednio: 5 tys. zł (nie więcej niż 30 członków), 6 tys. zł (od 31 do 75 członków) i 7 tys. zł, gdy koło będzie liczyło ponad 75 członków. W stosunku do lat ubiegłych (2018-2020) wysokość stawek pomocy finansowej została zwiększona (były to odpowiednio stawki w wysokości 3000 zł, 4000 zł oraz 5000 zł).

Wsparcie finansowe będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych otrzymanych w danym roku przez Agencję. Koła mają obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji przedstawiając sprawozdanie.

Obecnie w rejestrze ARiMR jest wpisanych ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich. W tym roku na ich wsparcie przeznaczono 40 mln zł.(PAP)

Anna Wysoczańska

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich

