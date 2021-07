Susza rolnicza w całym kraju

We wszystkich województwach panuje susza rolnicza; najbardziej dotyka regiony północno-wschodnie, woj. wielkopolskie i łódzkie - poinformował IUNG. Które uprawy zostały dotknięte przez brak wody?

Dominika Kaczorowska-Spychalska: Jak chipy płatnicze zmienią naszą rzeczywistość? [PODCAST]

Rozwój technologii cyfrowych wzbudza coraz więcej pytań, zwłaszcza w temacie granicy ich akceptacji względem nas samych. Czy możemy zaakceptować więcej, jeżeli dane rozwiązanie ułatwia nam życie? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Czy odpowiednie znaki drogowe to krok do redukcji CO2?

Rozszerzony katalog znaków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów niskoemisyjnych? Nie, to nie jest projekt Szwajcarów, Holendrów, Niemców czy Szwedów, ale rodzima inicjatywa, która zagwarantuje elektromobilności stałe miejsce w krajowym prawie drogowym.

Rezygnacja z własnej bazy na rzecz chmury - czy to się opłaca?

Na rozwiązania chmurowe typu PaaS, czyli platforma jako usługa, firmy z całego świata przeznaczą ponad 160 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Tym samym, rynek ten wzrośnie ponad trzykrotnie, z poziomu 56,2 mld $ w 2020, donosi analiza ResearchAndMarkets. W ogromnej mierze, za sprawą „wynajmowanych” baz danych.

Czym jest wykres Gantta i jak go zbudować?

Jeśli mowa o narzędziach wspierających zarządzanie projektami to wykres Gantta jest jednym z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych narzędzi. Wykres ten to nic innego jak graficzne przedstawienie harmonogramu prac w projekcie. Jego konstrukcja nie jest skomplikowana, jednak pierwszym krokiem będzie zdobycie kluczowych informacji.

86% firm woli windykować niż utrzymywać relacje z niesolidnym partnerem

Firmy korzystające z windykacji polubownej są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie podchodzące do zapłaty za swoją pracę. Co więcej, aż 33 proc. zaobserwowało, że w efekcie takiego działania zwiększyła się liczba faktur, które partnerzy biznesowi zaczęli opłacać w terminie. Przekazanie spraw do windykacji wciąż jednak budzi obawy przedsiębiorców.

Ile osób pamięta o bezpieczeństwie w trakcie pracy zdalnej?

Blisko 8 mln Polaków pracowało zdalnie w czasie pandemii – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”. Ilu jednak z tych 8 mln podczas pracy zdalnej pamiętało o bezpieczeństwie?

Ekonomiści: Polska teraz zyskałaby na wprowadzeniu do strefy euro

Eksperci przekonują, że w przestrzeni publicznej potrzebna jest debata dotycząca przystąpienia Polski do Eurolandu. I podkreślają, że w ostatnich kilku latach przygotowania do wprowadzenia euro w naszym kraju zostały zaniechane. Teraz analiza powinna obejmować kwestie związane z Funduszem Odbudowy i spłatą zadłużenia. Czy Polska wejdzie do strefy euro?

Dr Dariusz Grabowski: Polski komisarz wydaje wyrok na polską hodowlę

Komisarz Wojciechowski powtarza hasło, że przyszłość rolnictwa to „pole blisko stołu”. Wzywa do obniżenia kosztów transportu. Takie postawienie sprawy to powiedzenie polskiemu rolnikowi, że rynek w Niemczech lub Francji powinien przestać go interesować, choćby z powodu odległości. My mamy wytwarzać wyłącznie na ograniczony rynek lokalny. W skali makro oznacza to likwidację eksportu - mówi dr Grabowski.

Czy zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Resort odpowiada

Pod koniec czerwca w "Dzienniku Gazecie Prawnej" poseł PiS Janusz Śniadek zapowiedział, że nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę trafi na początku lipca do Sejmu. "Dostaliśmy zielone światło na zmianę przepisów" - powiedział. Wyraził nadzieję, że przepisy poselskiego projektu wejdą w życie przed końcem wakacji. Jak wygląda obecnie sytuacja?

Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi

Kredyty mieszkaniowe. O 55,9% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – tak wynika z odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Co wpływa na utrzymujące się zainteresowanie nieruchomościami?

Ceny mieszkań w europejskich miastach

Ceny mieszkań w europejskich miastach. Brak równowagi między popytem a podażą w większości europejskich miast powoduje, że ceny mieszkań rosną szybciej niż dochody. W efekcie wielu młodych ludzi jest zmuszonych wynajmować mieszkania dłużej niż poprzednie pokolenia – wynika z opublikowanego raportu firmy Colliers.

MRPiT: są dane o stopie bezrobocia za czerwiec

Z danych resortu wynika, że najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,2 proc.).

Sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce [RAPORT PARP]

Sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce. Większość wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak zostać kierowcą karetki?

Jak zostać kierowcą karetki? Kierowca musi spełnić co najmniej kilka warunków - dotyczą one wieku i uprawnień.

Kultura i rozrywka z problemami w odrabianiu strat

Nie będzie łatwo kulturze i rozrywce odrobić straty w jakie wpędziły je lockdowny. Mimo otwarcia kin i teatrów Polacy nie garną się na seanse i spektakle. Ile wynoszą zaległości branży kulturalno - rozrywkowej?

Czy powrót do biura to stres dla pracowników?

Ponad 70% firm przewiduje powrót do pracy stacjonarnej w 2021 roku. Co czwarta firma spodziewa się powrotu do biura w okresie wakacji lub nawet wcześniej. Czy to będzie powrót do modelu pracy hybrydowej?

Wakacje 2021: wypadki nie poszły na urlop...

Wakacje 2021: wypadki niestety są nieodzownym elementem częstych wyjazdów Polaków. Jak wyglądają statystyki przygotowane przez Policję?

Blisko 63% Polaków sprawdza kraj wyprodukowania towaru [SONDA]

Z deklaracji prawie 2/3 konsumentów wynika, że w czasie codziennych zakupów spożywczo-przemysłowych sprawdzają, czy dany produkt na pewno pochodzi od polskich producentów. Nieco mniej niż 1/3 klientów nie interesuje się tą kwestią.

Czy można wjechać samochodem do lasu?

Czy można wjechać samochodem do lasu? Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? Sprawdźmy.

Co to jest wrogie przejęcie?

Jak dokładnie zdefiniować wrogie przejęcie? Jakie są jego skutki? Czy jest możliwe kontrolowanie przez spółkę obrotu udziałami lub akcjami? Jak się bronić przed wrogim przejęciem?

Nie ma już Krajowego Rejestru Sądowego, jest e-KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest w pełni zinformatyzowanym postępowaniem. Jak można teraz złożyć wniosek?

Zapotrzebowanie na przewozy 20% wyższe niż rok temu

Branża transportowa poważnie ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa. W 2020 roku kierowcy tracili pracę częściej niż pracownicy innych sektorów. Sytuacja nieco się jednak ustabilizowała i w marcu 2021 roku zapotrzebowanie na usługi przewozowe było już o 40% większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

Pracodawcy przygotowują się na czwartą falę pandemii

Czwarta fala pandemii - pracodawcy przygotowują się na kolejny wzrost zachorowań na COVID-19.

Polacy coraz częściej rozważają najem mieszkań

Najem mieszkań. Polacy coraz częściej wybierają najem, bo uważają, że ceny mieszkań są za wysokie, a ponadto cenią sobie elastyczność i wygodę, jaką oferuje najem. Tak wynika z przeprowadzonych badań.