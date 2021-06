Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

Konsultacje ws. uprawnień do połowów

2 czerwca br. UE i Wielka Brytania zakończyły negocjacje w sprawie porozumienia określającego kwoty połowowe dla wspólnie zarządzanych zasobów do końca 2021 r. Porozumienie to zamyka pierwsze w historii coroczne konsultacje w sprawie uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią na podstawie Umowy o handlu i współpracy miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (TCA).

Zgodnie z uzgodnioną 24 grudnia 2020 r. Umową TCA), obie strony mają odbywać coroczne konsultacje. Ich celem jest uzgodnienie uprawnień do połowów dla wspólnych stad na następny rok.

"Pomyślne zakończenie negocjacji będzie silną podstawą do kontynuacji współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią w dziedzinie rybołówstwa" – podkreślił cytowany w komunikacie resortu Ryszard Bartosik.

Komitet ds. Rybołówstwa

Polski wiceminister wyraził też nadzieję, że w kwestiach wymagających dalszych rozstrzygnięć pomocny okaże się wyspecjalizowany Komitet ds. Rybołówstwa, który wkrótce ma rozpocząć swoją działalność. Zdaniem wiceszefa resortu rolnictwa, szczególnie ważne z punktu widzenia Polski jest ustalenie szczegółów elastycznego mechanizmu wymiany kwot połowowych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a państwami członkowskimi UE. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

