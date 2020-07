Termin na złożenie zaświadczenia w KRUS o wysokości podatku dochodowego uzyskanego przez rolnika-przedsiębiorcę zostaje zawieszony do zakończenia stanu epidemii

Rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć w KRUS do 31 maja danego roku oświadczenie lub zaświadczenie uzyskane z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku za rok ubiegły. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony limit kwoty granicznej podatku za rok ubiegły (w 2019 r. - 3454 zł), rolnik zostaje wyłączony z ubezpieczenia rolniczego z dniem, do którego powinien złożyć wymieniony dokument, tj. 31 maja danego roku (ostatni dzień ubezpieczenia w KRUS). Jednakże ze względu na trwający w Polsce stan epidemii, omawiany termin został zawieszony do dnia zakończenia tego stanu. Oznacza to, że rolnik-przedsiębiorca, który nie złoży zaświadczenia z Urzędu Skarbowego do 1 czerwca 2020 r. (31 maja przypada w niedzielę), nie zostanie wyłączony z ubezpieczenia rolnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 15zzr ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), jeżeli złoży to zaświadczenie najpóźniej w ostatnim dniu trwania stanu epidemii.

Przypomnijmy, że zaświadczenie/oświadczenie o wysokości należnego podatku powinni złożyć ci rolnicy (lub ich domownicy), którzy po rozpoczęciu działalności gospodarczej lub rozpoczęciu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, złożyli w KRUS oświadczenie o woli kontynuowania ubezpieczenia w KRUS.





Należy też zwrócić uwagę na to, że nie mogą kontynuować ubezpieczenia w KRUS ci rolnicy, którzy zaczną prowadzić działalność w formie spółki (lub przekształcą jednoosobową działalność gospodarczą w działalność prowadzoną w formie spółki) - zob. art. 5a ust. 10 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnik, będący jednocześnie np. wspólnikiem spółki prawa handlowego, zawsze będzie objęty obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia w ZUS. Nie ma tu znaczenia jaka będzie wysokość płaconego przez niego w roku ubiegłym podatku. Dlatego też w przypadku przekształcenia działalności jednoosobowej w działalność w formie spółki, rolnik utraci prawo do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS z dniem przekształcenia. W przypadku przekształcenia rolnik przestaje być uprawniony do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS i zostaje zwolniony z obowiązku przedstawiania zaświadczenia/oświadczenia o wysokości podatku należnego za rok ubiegły.

Agata Pinzuł

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor "MONITORA księgowego"