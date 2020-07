Jest decyzja - maksymalna pomoc dla rolnika – 7000 euro. Kto skorzysta z rządowego wsparcia?

COVID-19 – maksymalna pomoc dla rolnika – 7000 euro. Minister J. K. Ardanowski wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Kamińskim przedstawili szczegóły nadzwyczajnego, jednorazowego działania w ramach PROW 2014-2020 wspierającego gospodarstwa rolne dotknięte skutkami COVID-19. – Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu – poinformował minister.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł





Zwrócił uwagę, że najbardziej dotyczy to producentów bydła mięsnego, drobiu, jagnięciny, a także w pewnym stopniu również roślin ozdobnych. – Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, ale zgodę otrzymaliśmy jedynie na alokację 1 mld złotych, czyli 2 proc. środków PROW – powiedział minister. Dodał, że przesunięcie środków dotyczyło tych działań, które cieszyły się małym zainteresowaniem rolników. Przy okazji minister poinformował, ze około 70 proc środków z PROW 2014-2020 zostało już zakontraktowanych i nie ma obawy, aby z tego programu nie zmarnowało się nawet jedno euro.

Kto otrzyma wsparcie?

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych.

Planuje się, że wsparciem zostaną objęci rolnicy następujących sektorów (rodzaje produkcji rolnej):

Bydło mięsne (wołowina),

krowy mleczne (krowy)

świń (prosięta/lochy),

owiec,

kóz,

drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),

drobiu nieśnego (produkcja jaj kur mięsnych) oraz

upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:

- co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;

- co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł;

- co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł;

- co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;

- co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od 1 000 zł;

- co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi, indyki) – od 2 200 zł;

- co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 2 200 zł;

- co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, ww. kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro na rolnika.

Więcej informacji dotyczących rynku rolnego znajdziesz w serwisie e-firma