Ponad 4 mln zł od blisko 20 tys. darczyńców – tyle do 19 listopada zebrała akcja „Ciepło z Polski dla Kijowa”. Pieniądze pójdą na generatory prądu dla szpitali, przepompowni i schronów. Wpłatę można pod pewnymi warunkami odliczyć od dochodu.

19 listopada 2026 r. licznik zbiórki w serwisie Pomagam.pl pokazywał 4 009 174 zł od 19 699 wpłacających. Po średnim kursie NBP z 18 listopada (4,0170 zł za dolara) to ok. 998 tys. dolarów. Organizatorzy chcą zebrać 10 mln zł. Za te pieniądze kupią i przewiozą do Ukrainy generatory, które mają zapewnić awaryjne zasilanie m.in. szpitalom, przepompowniom i schronom.

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Druga edycja akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa”

Kampanię prowadzą Fundacja Stand with Ukraine, Sestry.eu, Fundacja Demokracja, Fundacja Otwarty Dialog i The Diplomatic Platform. To już druga edycja akcji. Pierwsza ruszyła 16 stycznia 2026 r., w szczycie zimowego kryzysu energetycznego w Kijowie. Według danych przekazanych przez organizatorów Polskiej Agencji Prasowej zebrano wtedy 11,32 mln zł od 75,5 tys. darczyńców, co pozwoliło wysłać do Ukrainy ponad 500 generatorów. Organizatorzy podają, że sprzęt z tamtej zbiórki nadal pracuje w ukraińskich szpitalach, przepompowniach i schronach.

Zbiórka dla Ukrainy z udziałem przedsiębiorców

Tegoroczna edycja ruszyła wolniej niż poprzednia. Przyspieszyła, gdy dołączyli do niej przedsiębiorcy – według portalu XYZ do 16 listopada wpłacili łącznie ponad 500 tys. zł. Wśród zaangażowanych osób portal wymienia m.in. Rafała Brzoskę (InPost), Beatę Drzazgę (BetaMed), Tomasza Misiaka (Work Service) i Ryszarda Chmurę (The Company), a także szefów organizacji pracodawców: Joannę Makowiecką-Gatzę (Pracodawcy RP) i Wojciecha Kostrzewę (Polska Rada Biznesu).

Akcję wspierają też CorporateConnections, BNI Polska i inicjatywa Przedsiębiorcy Pomagają, a partnerami są Polski Czerwony Krzyż i UN Global Compact Network Poland. Do wpłat zachęcał także niedawno wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w programie „Kropka nad i” w TVN24. Organizatorzy twierdzą, że po jego apelu wpłaty wyraźnie przybrały na sile. Kolejne transporty generatorów mają wyruszyć do Ukrainy w najbliższym czasie.

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Apel Radosława Sikorskiego o wsparcie akcji Apel Radosława Sikorskiego o wsparcie akcji Materiały prasowe

Rosyjskie ataki na energetykę przed zimą

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Generatory mają pomóc przetrwać zimę, która może być trudniejsza od poprzedniej. Agencja Reutera podała 13 listopada, że w samym listopadzie, pierwszym miesiącu sezonu grzewczego, Rosja zaatakowała dziesiątkami rakiet i dronów trzy elektrownie DTEK, największego prywatnego producenta energii w Ukrainie. Wszystkie trzy musiały wstrzymać produkcję. Dla porównania: przez całą poprzednią zimę pięć elektrowni tej spółki było celem ciężkich ataków 11 razy.

Obronę infrastruktury utrudnia brak pocisków przechwytujących. Według Reutera Stany Zjednoczone ograniczyły dostawy rakiet do systemów Patriot, jedynej broni, którą Kijów może zestrzeliwać rosyjskie pociski balistyczne. Rosja wprowadziła też nowe drony z napędem odrzutowym, trudniejsze do strącenia ze względu na prędkość. Ataki na linie przesyłowe sprawiają, że prąd z elektrowni na zachodzie i południu kraju z trudem dociera do centrum i na wschód, gdzie wyłączenia sięgają nawet 18 godzin na dobę. Dane ukraińskie odnotowują ponadto poprawę celności pocisków północnokoreańskich i rosyjskich używanych przez Rosję, choć zastrzegają, że skala tej zmiany jest niepewna.

Ulga na darowizny – czy wpłatę można odliczyć

Wpłata na zbiórkę prowadzoną przez fundację może obniżyć podatek. Osoby rozliczające się według skali podatkowej mogą odliczyć od dochodu darowizny na cele pożytku publicznego do 6 proc. dochodu, a firmy płacące CIT – do 10 proc. dochodu. Ulga nie przysługuje podatnikom na podatku liniowym. Darowiznę pieniężną trzeba udokumentować dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego, z którego wynika, kto ją przekazał i komu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wpłata przez portal zbiórkowy na rzecz osoby prywatnej nie podlega odliczeniu, ale gdyby beneficjenta reprezentowała fundacja, odliczenie byłoby możliwe. Dlatego warto pobrać z serwisu potwierdzenie wpłaty wskazujące fundację jako odbiorcę. Firmom bezpieczniej jest przelać pieniądze bezpośrednio na rachunek fundacji Fundacji Stand with Ukraine.