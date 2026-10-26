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Strona główna » Moja firma » Prawo » Kupiłeś nieruchomość lub inne istotne aktywa na spółkę z o.o. w organizacji założoną przez S24, a sąd zwrócił wniosek o wpis do KRS. Jakie są skutki prawne?

Kupiłeś nieruchomość lub inne istotne aktywa na spółkę z o.o. w organizacji założoną przez S24, a sąd zwrócił wniosek o wpis do KRS. Jakie są skutki prawne?

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26 października 2026, 11:44
Marta Dębiak-Bartosewicz
Marta Dębiak-Bartosewicz
Radca prawny i wspólnik w kancelarii Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych
Kupiłeś nieruchomość lub inne istotne aktywa na spółkę z o.o. w organizacji założoną przez S24, a sąd zwrócił wniosek o wpis do KRS. Jakie są skutki prawne?
Kupiłeś nieruchomość lub inne istotne aktywa na spółkę z o.o. w organizacji założoną przez S24, a sąd zwrócił wniosek o wpis do KRS. Jakie są skutki prawne?
Shutterstock

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Zwrot wniosku w S24 może mieć poważniejsze skutki niż się powszechnie wydaje. Spółka z o.o. w organizacji może skutecznie nabywać nieruchomości i inne aktywa jeszcze przed wpisem do KRS. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy sąd zwraca wniosek o rejestrację spółki założonej w systemie S24. W przeciwieństwie do tradycyjnej procedury rejestracyjnej przedsiębiorca nie może po prostu poprawić błędów i kontynuować postępowania. Czy oznacza to, że zawarte umowy są nieważne? Co dzieje się z nieruchomością należącą do spółki? I czy istnieje sposób na zachowanie skutków pierwotnego wniosku?

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Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez system S24 jest dziś standardowym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Procedura jest szybka, stosunkowo prosta i pozwala rozpocząć działalność niemal natychmiast po podpisaniu umowy spółki. W praktyce zdarza się jednak, że wspólnicy nie czekają na wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, mimo że standardowo trwa on kilka dni roboczych. Jeszcze na etapie spółki w organizacji zawierają umowy handlowe, zatrudniają pracowników, otwierają rachunki bankowe, a nawet dokonują zakupu nieruchomości.

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Problem pojawia się wtedy, gdy sąd rejestrowy zwraca wniosek o wpis do KRS. Przedsiębiorcy często zakładają, że wystarczy wówczas poprawić błędy i kontynuować procedurę. W przypadku spółek tworzonych przez S24 nie zawsze jest to jednak możliwe.

Spółka w organizacji może nabywać nieruchomości i inne aktywa

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że każda spółka z o.o. w organizacji, w tym spółka założona w trybie S24, jest odrębnym podmiotem prawa. Może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Oznacza to, że już przed wpisem do KRS spółka z o.o. w organizacji może skutecznie zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego i stać się jej właścicielem.

Gdzie pojawia się problem?

Największe ryzyko wiąże się z sytuacją, w której sąd rejestrowy stwierdzi błędy lub braki we wniosku złożonym za pośrednictwem systemu S24.
W przeciwieństwie do klasycznej procedury rejestracyjnej przedsiębiorcy nie mają technicznej możliwości prostego skorygowania dokumentów i dalszego procedowania tego samego wniosku. W praktyce najczęściej konieczne jest przygotowanie i złożenie nowego wniosku rejestrowego.

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Dla spółki, która nie zdążyła jeszcze rozpocząć działalności gospodarczej, może to być jedynie niedogodność organizacyjna. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej wtedy, gdy spółka zdążyła już nabyć nieruchomość lub inne aktywa, zawrzeć istotne kontrakty albo zaciągnąć zobowiązania finansowe.

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Czy umowa nabycia nieruchomości lub innych aktywów staje się nieważna?

Nie. Sam fakt zwrotu wniosku o wpis spółki do KRS nie powoduje automatycznej nieważności umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez spółkę w organizacji. Jest to jeden z najczęściej spotykanych błędów wśród przedsiębiorców.

Spółka w organizacji istnieje bowiem już od chwili zawarcia umowy spółki, a nie dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli więc umowa została zawarta prawidłowo przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki, jej skuteczność nie jest automatycznie podważana wyłącznie z powodu problemów rejestrowych. Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest bezpieczna.

Co jeśli spółka ostatecznie nie zostanie wpisana do KRS?

To właśnie ten scenariusz rodzi największe komplikacje. Jeżeli spółka nie uzyska wpisu do rejestru, konieczne może okazać się przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki w organizacji i rozdysponowanie jej majątku.

W praktyce pojawiają się wówczas pytania dotyczące:

  • dalszego losu nieruchomości znajdującej się w majątku spółki;
  • możliwości przeniesienia własności nieruchomości na wspólników;
  • sprzedaży nieruchomości osobom trzecim;
  • skutków podatkowych związanych z przenoszeniem majątku;
  • kosztów kolejnych czynności notarialnych i sądowych.

W skrajnych przypadkach konieczne może okazać się przeprowadzenie dodatkowych transakcji mających na celu uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości.

Odpowiedzialność osób działających za spółkę w organizacji

Przedsiębiorcy często koncentrują się wyłącznie na losach nieruchomości, pomijając kwestię odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki. Tymczasem zgodnie z art. 13 Kodeksu spółek handlowych osoby działające za spółkę w organizacji mogą odpowiadać solidarnie ze spółką za jej zobowiązania. Jeżeli więc spółka zawarła umowy, zaciągnęła zobowiązania kredytowe lub przyjęła na siebie inne obowiązki finansowe np. wynikające z odroczonego terminu płatności za nieruchomość, ryzyka mogą wykraczać daleko poza sam problem rejestracyjny.

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Czy zwrot wniosku w S24 oznacza konieczność zakładania nowej spółki?

W praktyce wielu przedsiębiorców nie ma wiedzy, że zwrot wniosku o wpis spółki założonej przez S24 oznacza konieczność rozpoczęcia całej procedury od początku. Wynika to z ograniczeń technicznych systemu. Nie ma bowiem możliwości ponownego wykorzystania dokumentów sporządzonych w ramach pierwotnego procesu rejestracji. System wymaga utworzenia nowego podmiotu i ponownego wygenerowania wszystkich dokumentów, w tym umowy spółki.

Na pierwszy rzut oka mogłoby to prowadzić do wniosku, że mamy do czynienia z całkowicie nową spółką. Taka interpretacja budzi jednak poważne wątpliwości prawne i praktyczne, w szczególności wobec podmiotów, które rozpoczęły intensywną działalność przed wpisem spółki do rejestru.

Ograniczenia systemu informatycznego nie mogą ograniczać uprawnień ustawowych

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zwrócony wniosek może zostać ponownie złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie i wywołuje skutki od daty pierwotnego wniesienia. Tymczasem funkcjonalność systemu S24 w praktyce uniemożliwia techniczne odtworzenie sytuacji przewidzianej przez ustawodawcę. Nie istnieje techniczna możliwość korekty złożonego wniosku lub wykorzystania już raz złożonych dokumentów.

Powstaje więc pytanie, czy ograniczenia oprogramowania mogą prowadzić do utraty ustawowego uprawnienia. Wydaje się, że odpowiedź powinna być negatywna. Skoro ustawodawca przewidział tryb zawiązania spółki w systemie S24, to na organach państwowych spoczywa obowiązek zapewnienia, aby korzystanie z tego trybu nie prowadziło do utraty uprawnień przysługujących wnioskodawcom w trybie tradycyjnym, tj. w trybie przez PRS. Nie można zaakceptować sytuacji, w której zakres praw przedsiębiorcy zależy nie od przepisów prawa, lecz od sposobu zaprojektowania systemu informatycznego.

Jak „uratować” spółkę i transakcję?

Pomimo ograniczeń technicznych systemu S24 istnieje rozwiązanie, które może pozwolić na zachowanie skutków pierwotnego wniosku. W praktyce warto ponownie złożyć kompletny wniosek rejestracyjny w ustawowym terminie siedmiu dni, dołączając pismo procesowe zawierające żądanie:

  • potraktowania nowego zgłoszenia jako ponownego złożenia wniosku w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o KRS;
  • zaliczenia dokumentów, w szczególności umowy spółki, znajdujących się w aktach poprzedniej sprawy;
  • uznania, że datą zawarcia umowy spółki pozostaje data wynikająca z pierwotnej umowy spółki;
  • wpisania do rejestru przedsiębiorców daty pierwotnego zawiązania spółki.

Takie rozwiązanie zostało zweryfikowane w praktyce i może pozwolić na zachowanie ciągłości sytuacji prawnej spółki pomimo konieczności technicznego wygenerowania nowych dokumentów.

Argument konstytucyjny przemawiający za ochroną przedsiębiorcy

Za takim podejściem przemawia również zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikająca z art. 2 Konstytucji RP. Przedsiębiorca korzystający z systemu S24 ma prawo oczekiwać, że wybór tej ścieżki rejestracji nie pozbawi go uprawnień przyznanych wprost przez ustawę. Nie można wymagać od uczestnika postępowania zachowania, które jest technicznie niemożliwe wyłącznie z uwagi na ograniczenia narzędzia udostępnionego przez administrację publiczną.

W konsekwencji okoliczność, że ponowne złożenie wniosku wymaga wygenerowania nowych dokumentów w systemie S24, powinna być traktowana wyłącznie jako wymóg techniczny, a nie przeszkoda do zastosowania art. 19 ust. 10 ustawy o KRS.

Jak ograniczyć ryzyko?

Niezależnie od powyższego rozwiązania, przedsiębiorcy planujący zakup nieruchomości przez nowo utworzoną w systemie s24 spółkę z o.o. powinni rozważyć kilka praktycznych działań. Po pierwsze, warto dokładnie zweryfikować dokumenty składane do KRS jeszcze przed wysłaniem wniosku w systemie S24, aby mieć 100% pewności, że wniosek jest kompletny i poprawny. Po drugie, przy transakcjach o znaczącej wartości rozsądne może być wstrzymanie się z zakupem nieruchomości lub innych istotnych aktywów do czasu uzyskania wpisu do rejestru. W praktyce wpis spółki utworzonej przez S24 często następuje w ciągu kilku dni roboczych, natomiast skutki nieudanej rejestracji mogą być odczuwalne przez wiele miesięcy.

Podsumowanie

Zwrot wniosku o wpis spółki założonej w systemie S24 nie musi oznaczać utraty skutków pierwotnego zgłoszenia ani konieczności pogodzenia się z negatywnymi konsekwencjami technicznych ograniczeń systemu. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy spółka z o.o. w organizacji zdążyła już nabyć nieruchomość lub inne istotne aktywa. W takich przypadkach szybka i odpowiednio uzasadniona reakcja może przesądzić o możliwości zachowania ciągłości funkcjonowania spółki oraz bezpieczeństwie przeprowadzonych transakcji.

Niemniej, warto rozważyć scenariusze ostrożnościowe, gdyż ich koszt jest nieporównywalnie niższy niż koszt „ratowania” transakcji po odmowie wpisu do KRS.Oczywiście każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Powyższe informacje stanowią ogólne informacje i nie mogą być czytane jako rekomendacje w konkretnej sprawie.

Instrukcja obsługi spółki z o.o.

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Źródło: INFOR
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