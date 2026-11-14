Co dzieje się z jednoosobową firmą po śmierci właściciela? Zarząd sukcesyjny w praktyce

Śmierć właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) rodzi pytania o dalszy los firmy. Kto będzie nią zarządzał? Czy przedsiębiorstwo może nadal funkcjonować? Kto ostatecznie przejmie biznes? Jednym z rozwiązań, które pozwalają ograniczyć ryzyko paraliżu działalności w tym okresie, jest zarząd sukcesyjny.

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Z cyklu ABC Przedsiębiorcy - „S jak Sukcesja”

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Sukcesja nie jest tematem, o którym przedsiębiorcy rozmawiają szczególnie chętnie. W przypadku firmy budowanej przez wiele lat, zwłaszcza dobrze prosperującej, warto jednak odpowiednio wcześnie zastanowić się, kto mógłby przejąć przedsiębiorstwo: członek rodziny, osoba już w nim pracująca czy ktoś spoza firmy. Równie istotne jest przygotowanie się do sytuacji, w której dotychczasowy właściciel nie będzie mógł dalej prowadzić działalności.

Czym jest zarząd sukcesyjny i jak pomaga zachować ciągłość firmy?

Zasady zarządu sukcesyjnego określa ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Przepisy mają przede wszystkim umożliwić dalsze funkcjonowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy oraz dać jego spadkobiercom czas na podjęcie decyzji o przyszłości odziedziczonego przedsiębiorstwa.

W uproszczeniu zarządca sukcesyjny to osoba wyznaczona przez przedsiębiorcę albo – w określonych przypadkach – przez jego spadkobierców. Po śmierci właściciela tymczasowo kieruje firmą, aby mogła ona działać w czasie porządkowania spraw spadkowych.

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Powołanie zarządcy nie oznacza jeszcze, że rozstrzygnięto, kto docelowo będzie prowadził przedsiębiorstwo. Zarząd sukcesyjny ma zapewnić okres przejściowy, a nie zastąpić decyzję o przyszłości biznesu.

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Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Zarządcą sukcesyjnym może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może pełnić tej funkcji osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej albo środek karny lub zabezpieczający obejmujący zakaz działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem.

Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba prawna, na przykład spółka. Dlatego wybór zarządcy warto przemyśleć wcześniej. Znaczenie ma nie tylko spełnienie formalnych warunków, lecz także to, komu przedsiębiorca rzeczywiście chciałby powierzyć kierowanie firmą w okresie przejściowym.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy?

Najprostszym rozwiązaniem jest powołanie zarządcy sukcesyjnego jeszcze za życia właściciela firmy. Osoba wskazana do tej funkcji musi wyrazić na nią pisemną zgodę, a przedsiębiorca dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorca może bezpośrednio wskazać wybraną osobę jako zarządcę sukcesyjnego. Może również postanowić, że po jego śmierci tę funkcję będzie pełnił wcześniej ustanowiony prokurent.

Możliwe jest także wskazanie zarządcy rezerwowego. To rozwiązanie na wypadek, gdyby osoba wybrana w pierwszej kolejności nie mogła objąć funkcji lub dalej jej wykonywać. Planowanie sukcesji nie powinno więc ograniczać się do wskazania jednego nazwiska – warto uwzględnić również możliwość wystąpienia sytuacji wymagającej rozwiązania zastępczego.

Czy można powołać zarządcę sukcesyjnego po śmierci właściciela?

Tak. Brak wcześniejszego powołania zarządcy sukcesyjnego nie oznacza, że po śmierci przedsiębiorcy ustanowienie go będzie niemożliwe.

W określonych przypadkach zarządcę może powołać małżonek przedsiębiorcy, jeśli przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Takie uprawnienie może również przysługiwać spadkobiercy ustawowemu albo testamentowemu, który przyjął spadek, a także zapisobiercy windykacyjnemu, który przyjął zapis odnoszący się do przedsiębiorstwa. W takim przypadku wymagane jest, aby osoby dokonujące powołania posiadały łącznie udział w przedsiębiorstwie większy niż 85/100. Powołanie następuje przed notariuszem, który dokonuje następnie odpowiedniego zgłoszenia do CEIDG.

Możliwość ustanowienia zarządcy po śmierci właściciela stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Wcześniejsze uregulowanie tej kwestii pozwala jednak ograniczyć liczbę decyzji, które rodzina i spadkobiercy muszą podejmować w trudnym momencie.

Czy zarządca sukcesyjny może zrezygnować z funkcji?

Pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego jest dobrowolne. Osoba wskazana przez przedsiębiorcę musi się na nią zgodzić, ale nie oznacza to zobowiązania, z którego nie można później zrezygnować.

Zarządca może złożyć pisemną rezygnację. Funkcja może również ustać w razie jego śmierci, odwołania, ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo jej utraty. Przy wyborze zarządcy należy więc uwzględnić nie tylko formalną możliwość objęcia stanowiska, ale także rzeczywistą gotowość tej osoby do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jak działa jednoosobowa działalność gospodarcza pod zarządem sukcesyjnym?

Po objęciu funkcji zarządca sukcesyjny prowadzi dalej przedsiębiorstwo. Firma posługuje się dotychczasową nazwą, uzupełnioną o oznaczenie „w spadku”. Zarządca jest uprawniony do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W określonych sprawach może także ustanawiać pełnomocników. Może pozywać i być pozywany oraz uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych dotyczących przedsiębiorstwa w spadku.

Nie oznacza to jednak nieograniczonej samodzielności. Zarządca może samodzielnie wykonywać czynności należące do zwykłego zarządu. Jeśli decyzja przekracza ten zakres, potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, czyli spadkobierców.

Zarządca sukcesyjny kieruje zatem bieżącym funkcjonowaniem firmy, ale nie staje się jej właścicielem.

Kto odpowiada za zobowiązania firmy po śmierci przedsiębiorcy?

Przedsiębiorstwo w spadku nadal należy do spadkobierców. To oni odpowiadają finansowo za zobowiązania związane z jego prowadzeniem, a nie zarządca sukcesyjny.

Sam zarządca wykonuje powierzoną mu funkcję i może otrzymywać za to wynagrodzenie. Jego zadaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa w okresie przejściowym, nie zaś przejęcie jego własności ani związanych z nią praw majątkowych. To rozróżnienie ma znaczenie zarówno dla osób, które planują powierzyć komuś zarząd, jak i dla tych, które rozważają przyjęcie tej funkcji.

Jak długo trwa zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem czasowym. Co do zasady powinien trwać maksymalnie dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, jeżeli został ustanowiony przez właściciela jeszcze przed jego śmiercią. W wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres do pięciu lat.

Zarząd może jednak zakończyć się wcześniej. Dzieje się tak między innymi wtedy, gdy nastąpi nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez spadkobiercę albo zapisobiercę windykacyjnego, jedna osoba nabędzie całe przedsiębiorstwo lub dojdzie do podziału spadku obejmującego firmę.

Wśród pozostałych okoliczności mogących prowadzić do wcześniejszego zakończenia zarządu są sytuacje, w których w odpowiednim terminie nikt nie przystąpi do spadku, po wykreśleniu zarządcy z CEIDG nie zostanie powołana kolejna osoba albo zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa.

Zarząd sukcesyjny ma więc zabezpieczać ciągłość funkcjonowania firmy tylko do momentu ustalenia, kto i w jakiej formule będzie ją dalej prowadził.

Kto powinien przejąć firmę po śmierci właściciela?

Formalne zasady zarządu sukcesyjnego to tylko część planowania. Równie ważna jest decyzja przedsiębiorcy o tym, komu docelowo chciałby przekazać biznes. Następcą może zostać członek rodziny, osoba już pracująca w firmie albo ktoś spoza rodziny i przedsiębiorstwa. Nie warto jednak opierać planów wyłącznie na założeniu, że wybrana osoba będzie zainteresowana przejęciem firmy.

Pierwszym krokiem powinna być rozmowa z potencjalnym następcą. Przedsiębiorca powinien upewnić się, że ta osoba rzeczywiście chce kontynuować działalność i jest gotowa przejąć odpowiedzialność za biznes. Dopiero wtedy można sensownie planować kolejne działania.

Zarząd sukcesyjny a dziedziczenie firmy. Dlaczego trzeba zaplanować oba etapy?

Powołanie zarządcy sukcesyjnego pomaga utrzymać ciągłość działalności po śmierci właściciela, lecz nie rozstrzyga, kto ostatecznie przejmie przedsiębiorstwo. Dlatego równolegle warto uporządkować kwestie dziedziczenia. Można w tym celu przygotować testament albo zastosować zapis windykacyjny. Ten ostatni pozwala wskazać, kto ma otrzymać określony składnik majątku, ale dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Planowanie sukcesji obejmuje zatem dwa odrębne zagadnienia: zabezpieczenie bieżącego działania firmy po śmierci przedsiębiorcy oraz wskazanie osoby, która ma docelowo przejąć przedsiębiorstwo. Zarząd sukcesyjny odpowiada przede wszystkim na pierwszą z tych potrzeb.

S jak Sukcesja: przyszłość firmy zaczyna się od decyzji

Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej to nie tylko kwestia spadku i dokumentów. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest pytanie, czy firma będzie mogła nadal działać i kto powinien nią kierować.

Zarząd sukcesyjny ogranicza ryzyko nagłego paraliżu działalności i tworzy okres przejściowy, w którym spadkobiercy mogą zdecydować o dalszych losach biznesu. Nie zastępuje jednak świadomego planowania.

Warto zatem najpierw zastanowić się, komu przekazać firmę, porozmawiać z tą osobą i sprawdzić, czy rzeczywiście chce ją przejąć. Dopiero potem można odpowiednio uporządkować formalności dotyczące zarządcy sukcesyjnego, testamentu czy zapisu windykacyjnego.

Sukcesja zaczyna się nie od dokumentów, lecz od decyzji: kto ma dalej prowadzić firmę i czy jest na to gotowy?

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