Zakładanie firmy w Polsce? Polacy wskazują na poważne bariery

55 proc. badanych uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm – wynika z sondażu na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”.

Na pytanie czy obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce sprzyjają przedsiębiorczości – zakładaniu własnej firmy, odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 4,7 proc. ankietowanych. Przekonanie, że „raczej tak” wyraziło 20,4 proc. 30,6 proc. badanych uważa, że „raczej nie”, natomiast 23,9 proc. – że „zdecydowanie nie”.

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Ocena warunków dla przedsiębiorczości w Polsce

Jak podaje „DGP” zdanie, że warunki w Polsce sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, częściej wyrażali mężczyźni (29 proc.). Wśród uczestniczek badania taką ocenę sytuacji zadeklarowało 21 proc.

Liczba firm w Polsce

Zarazem „DGP” przypomina dane Eurostatu, z których wynika, że w Polsce na koniec 2024 r. działało 2,82 mln aktywnych przedsiębiorstw. To daje piąte miejsce w UE i 8,3-proc. udział w ogólnej liczbie unijnych firm.

Ankietę, na zlecenie „DGP” przeprowadziła agencja SW Research w dniach 6 i 7 października br. na grupie 820 dorosłych.