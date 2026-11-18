ZUS ostrzega przedsiębiorców: sprawdź swoje dane, żebyś nie został wykreślony z rejestru. Czy masz aktualne kody obowiązujące od stycznia 2025 roku? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na obowiązek wpisu nowych kodów PKD 2025.

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ZUS ostrzega - sprawdź kody PKD 2025

Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić czy ma aktualne kody, które obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody zamiast kodów PKD 2025, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś.

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Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025). - Zastąpiła ona dotychczas stosowaną klasyfikację PKD 2007, dostosowując opisy działalności gospodarczych do współczesnych realiów rynkowych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Okres przejściowy do 31 grudnia 2026 r.

Rzeczniczka pytana, do kiedy przedsiębiorcy mają czas na zmianę kodów, wyjaśnia, że okres przejściowy trwa do 31 grudnia 2026 r. W tym czasie firmy mogą posługiwać się zarówno starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025.

Kto musi zaktualizować kody PKD?

Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji kodów? Obowiązek ten spoczywa na wszystkich płatnikach składek, którzy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). - Dostosowanie wpisu jest całkowicie bezpłatne. Przedsiębiorca musi jedynie złożyć wniosek o zmianę wpisu w odpowiednim dla siebie rejestrze – CEIDG lub KRS – zapewnia Kowalska-Matis.

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Rzeczniczka przekonuje, że warto zmienić kody samodzielnie, gdyż jeśli przedsiębiorca nie zrobi aktualizacji do końca 2026 roku, 1 stycznia 2027 r. systemy CEIDG i KRS przekształcą kody automatycznie. Istnieje jednak duże ryzyko, że odgórne przypisanie na podstawie ogólnych kluczy powiązań GUS nie odzwierciedli dokładnie rzeczywistego profilu firmy. - Jest to ważne w sytuacjach, gdy jednemu staremu kodowi odpowiada kilka nowych opcji do wyboru – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

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Brak kodów PKD - wykreślenie z rejestru

Co grozi za całkowity brak kodów PKD we wpisie? To najpoważniejsza konsekwencja. Jeśli we wpisie CEIDG widnieje puste pole, „brak danych” lub błędne znaki, a przedsiębiorca nie uzupełni danych do 31 grudnia 2026 r., to po 31 stycznia 2027 r. jego wpis zostanie automatycznie wykreślony z rejestru. - Skutkuje to natychmiastowym wyrejestrowaniem z ZUS jako płatnika i ubezpieczonego, co pozbawia przedsiębiorcę prawa do świadczeń z ZUS np. zasiłku chorobowego – przestrzega Kowalska-Matis.

Czy zmianę kodów PKD trzeba zgłaszać ZUS?

Rzeczniczka zapewnia, że zmiany kodów nie trzeba oddzielnie zgłaszać do ZUS. Zmianę zgłasza się wyłącznie w CEIDG lub KRS. Rejestry te automatycznie powiadomią ZUS o aktualizacji danych. Przedsiębiorca nie musi ponownie zgłaszać do ubezpieczeń ani firmy, ani swoich pracowników. Zmiana klasyfikacji nie wpływa też bezpośrednio na podstawę wymiaru składek.

Nowy kody PKD a ubezpieczenie wypadkowe

Jak nowe PKD 2025 wpłynie na składkę na ubezpieczenie wypadkowe? Kod przeważającej działalności decyduje o przypisaniu firmy do konkretnej grupy ryzyka, co wpływa na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stare kody PKD 2007 posłużą do ustalania tej grupy tylko do 30 grudnia 2026 r. Wysokość składki wypadkowej na nowy rok składkowy (od 1 kwietnia 2027 r.) zostanie wyliczona już na podstawie nowego kodu PKD 2025, według stanu bazy danych na dzień 31 grudnia 2026 r. Dodatkowe informacje: Informacje jak sprawdzić swój wpis w CEIDG i go zmienić (link do strony zewnętrznej).

Źródło: ZUS