Co dzieje się z polskimi salonami fryzjerskimi i kosmetycznymi? Najnowsze dane nie napawają optymizmem

Polskie salony fryzjerskie i kosmetyczne coraz częściej mają trudności z terminowym opłacaniem rachunków. Dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że mimo spadku liczby dłużników przybywa zaległych płatności.

Długi salonów fryzjerskich i kosmetycznych rosną mimo spadku liczby dłużników

Z danych KRD wynika, że zadłużenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w Polsce wynosi obecnie 54,1 mln zł - o 2,6 proc. więcej niż przed rokiem. Sama liczba niespłaconych zobowiązań wzrosła w ciągu roku o 6 proc. i wyniosła 22,8 tys. W rejestrze figurowało 3633 zadłużonych przedsiębiorców, czyli o 40 firm mniej niż w analogicznym momencie ubiegłego roku.

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Według Adama Łąckiego, prezesa zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, spadek liczby dłużników to pozytywny sygnał, ale nie oznacza on poprawy sytuacji finansowej branży. Ekspert zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym regulowaniem płatności, gromadzą coraz więcej niespłaconych zobowiązań.

„Dla niewielkiego salonu, który musi co miesiąc opłacić lokal, rachunki, materiały i wynagrodzenia, nawet stosunkowo nieduże zaległości mogą stać się poważnym obciążeniem” - wyjaśnił Łącki.

W publikacji KRD wskazano, że sygnały słabnącej dyscypliny płatniczej widać nie tylko w rosnącej liczbie zaległych płatności. Z Analizy Wiarygodności Płatniczej KRD wynika, że udział firm fryzjerskich i kosmetycznych z najwyższymi ocenami wiarygodności płatniczej zmniejszył się w ciągu roku z 94 do 93,1 proc. Przybyło natomiast przedsiębiorstw o najniższej wiarygodności (z 2,7 do 3,2 proc.) oraz obniżonej wiarygodności (z 3,3 do 3,7 proc.).

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Jednoosobowe działalności odpowiadają za większość zadłużenia

Według informacji KRD za trzy czwarte całkowitego zadłużenia branży odpowiadają jednoosobowe działalności gospodarcze, które stanowią 81 proc. wszystkich dłużników. W KRD figuruje 2976 takich firm i mają one łącznie do oddania 41 mln zł.

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„Choć jednoosobowe firmy dominują wśród dłużników, ich średnie zadłużenie wynosi 13,7 tys. zł i jest niższe niż w przypadku pozostałych przedsiębiorstw i instytucji, gdzie sięga 19,9 tys. zł” - zauważyli równocześnie autorzy publikacji.

Komu najwięcej zalegają salony fryzjerskie i kosmetyczne?

Największe zaległe zobowiązania - 40,9 mln zł - salony fryzjerskie i kosmetyczne miały wobec instytucji finansowych, wtórnych wierzycieli oraz operatorów płatności. Eksperci KRD zwrócili przy tym uwagę na szczególnie liczne zaległości wobec operatorów terminali płatniczych, które stanowiły co trzecią zaległą płatność.

„Poza tym salony zalegają z zapłatą 4,5 mln zł firmom telekomunikacyjnym, 2,1 mln zł dostawcom energii i 1,7 mln zł podmiotom z branży nieruchomości” - wskazano w opracowaniu.

Jak podano w raporcie, za prawie 7 mln zaległości odpowiadało dziesięciu najbardziej zadłużonych przedsiębiorców. Z tego 1,25 mln zł to kwota, którą jednemu wierzycielowi musi oddać największy dłużnik, pochodzący z Lublina. Na ponad milion złotych zadłużone są jeszcze dwie firmy - jedna z Sosnowca i jedna Krakowa.

Mapa zadłużenia. W których województwach sytuacja jest najgorsza?

W ujęciu regionalnym największe zaległości miały salony fryzjerskie i kosmetyczne z woj. mazowieckiego, którym do uregulowania pozostawało 12 mln zł. Kolejną lokatę zajmuje woj. pomorskie - tamtejsi przedstawiciele branży zadłużeni byli na łączną kwotę ok. 6,2 mln zł. Podobną wartość miały zaległe zobowiązania przedsiębiorców z woj. śląskiego. Najmniejsze zaległości miały z kolei salony z województwa podlaskiego – 349 tys. zł.

Pod względem średniego zadłużenia przypadającego na jedną firmę na pierwszym miejscu znalazło się natomiast woj. lubelskie - tam na jednego dłużnika przypadało prawie 21 tys. zł zaległości. Przeciętny dług przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego wyniósł 20,2 tys. zł, a w woj. podkarpackim sięgnął 18,7 tys. zł.