Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w tym roku chcieliby skorzystać z wakacji składkowych, powinni najpóźniej do końca listopada 2026 r. złożyć wniosek w ZUS. Wniosek o udzielenie tej ulgi należy bowiem złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z opłacania składek.

Wakacje składkowe to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc kalendarzowy. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis.

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Warunki nabycia prawa do zwolnienia ze składek ZUS

Zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli:

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych,

w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,

jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki ZUS objęte ulgą

Wakacje składkowe dotyczą składek na:

własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe płatnika składek (przedsiębiorcy),

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (jeżeli płatnik składek jako ubezpieczony dobrowolnie był objęty tym ubezpieczeniem w miesiącu złożenia wniosku o wakacje składkowe oraz w miesiącu go poprzedzającym),

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Składkę zdrowotną w okresie wakacji składkowych należy opłacać w pełnej wysokości.

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Wniosek o wakacje składkowe

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) powinien zawierać następujące informacje:

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1) dane płatnika składek:

imię i nazwisko,

numer NIP i numer PESEL, a jeżeli nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

2) wskazanie miesiąca kalendarzowego, w którym płatnik składek zamierza skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek;

3) oświadczenia, że na dzień złożenia wniosku płatnik składek spełnia ww. warunki do skorzystania z ulgi;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ważne Wniosek ten można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku w innej formie lub w innym terminie nie zostanie on przez ZUS rozpatrzony.

Jeśli wniosek zostanie przez ZUS uwzględniony w całości, decyzja nie zostanie wydana. Natomiast w sytuacji, gdy ZUS odmówi płatnikowi składek prawa do ulgi, uwzględni wniosek płatnika składek tylko w części albo stwierdzi, że nie spełnia on warunków do skorzystania z ww. zwolnienia (np. w toku kontroli), wówczas wyda płatnikowi składek decyzję i doręczy ją za pośrednictwem eZUS.

Od tej decyzji płatnik składek może złożyć odwołanie do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia. Wniosek rozstrzygnięty przez ZUS nie podlega wycofaniu albo korekcie.

Podstawa prawna art. 17a i 17b, art. 36d i 36e ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 199; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 734)

Oprac. Małgorzata Kozłowska, radca prawny, specjalista i praktyk od wielu lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych