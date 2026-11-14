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Strona główna » Moja firma » Finanse » Wniosek tylko do 30 listopada, potem ulga za ten rok przepada. Można zaoszczędzić nawet 1926 zł

Wniosek tylko do 30 listopada, potem ulga za ten rok przepada. Można zaoszczędzić nawet 1926 zł

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14 listopada 2026, 17:41
﻿Małgorzata Kozłowska
﻿Małgorzata Kozłowska
Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień – ostatni dzwonek 30 listopada 2026
Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień – ostatni dzwonek 30 listopada 2026
Shutterstock

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Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w tym roku chcieliby skorzystać z wakacji składkowych, powinni najpóźniej do końca listopada 2026 r. złożyć wniosek w ZUS. Wniosek o udzielenie tej ulgi należy bowiem złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z opłacania składek.

Wakacje składkowe to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc kalendarzowy. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis.

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Warunki nabycia prawa do zwolnienia ze składek ZUS

Zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych,
  • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
  • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki ZUS objęte ulgą

Wakacje składkowe dotyczą składek na:

  • własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe płatnika składek (przedsiębiorcy),
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (jeżeli płatnik składek jako ubezpieczony dobrowolnie był objęty tym ubezpieczeniem w miesiącu złożenia wniosku o wakacje składkowe oraz w miesiącu go poprzedzającym),
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Składkę zdrowotną w okresie wakacji składkowych należy opłacać w pełnej wysokości.

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Wniosek o wakacje składkowe

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) powinien zawierać następujące informacje:

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1) dane płatnika składek:

  • imię i nazwisko,
  • numer NIP i numer PESEL, a jeżeli nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

2) wskazanie miesiąca kalendarzowego, w którym płatnik składek zamierza skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek;

3) oświadczenia, że na dzień złożenia wniosku płatnik składek spełnia ww. warunki do skorzystania z ulgi;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ważne

Wniosek ten można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku w innej formie lub w innym terminie nie zostanie on przez ZUS rozpatrzony.

Jeśli wniosek zostanie przez ZUS uwzględniony w całości, decyzja nie zostanie wydana. Natomiast w sytuacji, gdy ZUS odmówi płatnikowi składek prawa do ulgi, uwzględni wniosek płatnika składek tylko w części albo stwierdzi, że nie spełnia on warunków do skorzystania z ww. zwolnienia (np. w toku kontroli), wówczas wyda płatnikowi składek decyzję i doręczy ją za pośrednictwem eZUS.

Od tej decyzji płatnik składek może złożyć odwołanie do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia. Wniosek rozstrzygnięty przez ZUS nie podlega wycofaniu albo korekcie.

Podstawa prawna

art. 17a i 17b, art. 36d i 36e ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 199; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 734)

Oprac. Małgorzata Kozłowska, radca prawny, specjalista i praktyk od wielu lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych

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Źródło: INFOR
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Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w tym roku chcieliby skorzystać z wakacji składkowych, powinni najpóźniej do końca listopada 2026 r. złożyć wniosek w ZUS. Wniosek o udzielenie tej ulgi należy bowiem złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z opłacania składek.
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