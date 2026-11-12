Firmy walczą o pracowników. Takie stawki oferuje dziś branża logistyczna

W logistyce i magazynowaniu o wysokości wynagrodzenia decydują nie tylko doświadczenie i kwalifikacje, ale także lokalizacja. Z najnowszego raportu Gi Group wynika, że różnice płacowe między miastami są bardzo wyraźne.

Z raportu Gi Group „Rynek pracy i wynagrodzenia w produkcji i logistyce 2026” wynika, że zapotrzebowanie na pracowników pozostaje stabilne.

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Branża logistyczna wciąż rekrutuje. Jakich pracowników szukają firmy?

Firmy poszukują magazynierów, operatorów wózków widłowych, kierowców i spedytorów, a na stanowiskach specjalistycznych – planistów oraz ekspertów ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Według raportu zagrożeniem dla ciągłości działalności firm jest nie tylko brak kadr, ale także niedobór osób z wymaganymi kompetencjami lub uprawnieniami, nieplanowane absencje oraz wysoka rotacja. Każdy z tych czterech czynników ponad połowa badanych przedsiębiorstw ocenia jako ryzyko duże lub bardzo duże.

„Nawet krótkotrwałe braki kadrowe mogą zakłócić organizację pracy, opóźnić realizację zamówień i zwiększyć koszty działalności. Znaczenie ma nie tylko liczba dostępnych pracowników, ale także rodzaj wykonywanych przez nich zadań. Niektóre stanowiska wymagają określonych uprawnień, inne dobrej znajomości procedur i systemów magazynowych” – oceniła dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group Agnieszka Żak.

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Jak dodała, znalezienie odpowiednich osób w krótkim czasie bywa trudne, szczególnie gdy zapotrzebowanie na pracowników rośnie wraz z liczbą zamówień.

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Wynagrodzenia w logistyce. Skąd biorą się różnice między miastami?

Kandydaci do pracy w tej branży mogą spotkać się z bardzo różnymi ofertami płacowymi. O wysokości wynagrodzenia, poza kwalifikacjami i doświadczeniem, decyduje lokalizacja – różnice między miastami sięgają nawet kilku tysięcy złotych na tych samych stanowiskach.

W raporcie wskazano, że najwyższy górny pułap wynagrodzenia zasadniczego dotyczy specjalistów ds. zakupów. W Krakowie i Katowicach przedział wynosi 8000-11600 zł brutto miesięcznie, w Opolu 7500-11600 zł, a w Trójmieście 8000-11000 zł. W Warszawie stawki wynoszą 8000-9600 zł, natomiast w Gnieźnie 6600-7300 zł. Różnica między górnymi granicami widełek w Krakowie i Gnieźnie sięga 4300 zł miesięcznie.

Nawet kilka tysięcy złotych różnicy na tym samym stanowisku

Na przykład w spedycji najwyższa górna stawka także występuje poza Warszawą. W Krakowie spedytor może liczyć na 7000-10600 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, w Poznaniu na 7000-10100 zł, a w Łodzi na 7000-7600 zł. Warszawski przedział zaczyna się wyżej niż krakowski – od 8600 zł, ale kończy na 9300 zł. Dla logistyków górna granica widełek wynosi 9600 zł w Trójmieście, Krakowie, Opolu i Katowicach, a w Gnieźnie 7900 zł.

„W rekrutacjach prowadzonych na dużą skalę nawet niewielkie różnice w wynagrodzeniach mogą przesądzić o tym, jak szybko uda się skompletować zespół. Szczególnie tam, gdzie w niewielkiej odległości działa kilka centrów logistycznych konkurujących o tych samych pracowników” - wyjaśniła Agnieszka Żak.

Podkreśliła, że kandydaci porównują nie tylko stawki, ale też premie, system zmianowy czy dojazd do pracy.

„Dla firm uruchamiających nowe magazyny lub centra dystrybucyjne ma to konkretne konsekwencje. Jeśli nie uda się zatrudnić odpowiedniej liczby osób w zakładanym terminie, opóźnić może się rozpoczęcie działalności lub osiągnięcie pełnej wydajności operacyjnej – zwróciła uwagę.

Premie mogą znacząco podnieść miesięczne wynagrodzenie

Na miesięczne zarobki mogą wpływać również premie. W Warszawie przewidziany ich przedział dla pracownika magazynu z uprawnieniami UDT wynosi 750-1500 zł brutto, a dla brygadzisty 700-1400 zł. W Trójmieście brygadzista może otrzymać 600-1400 zł, a pracownik zajmujący się kompletacją zamówień 300-700 zł. W Poznaniu przedział premii dla pracownika magazynu z UDT wynosi 650-1400 zł. W Krakowie dla specjalisty ds. zakupów wynosi 400-1100 zł, podczas gdy w Gnieźnie na tym samym stanowisku 300-700 zł. Z kolei w Łodzi premia spedytora mieści się w przedziale 400-800 zł.

Opracowanie prezentuje wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą Fast Solutions na zlecenie Gi Group wśród 100 firm (zatrudniających co najmniej 50 osób) z branż produkcyjnych, magazynowych, logistycznych oraz dystrybucyjnych, w których kluczową rolę odgrywa personel operacyjny. Badanie zrealizowano metodami CATI i CAWI 19 sierpnia – 2 września 2026 r.