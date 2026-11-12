Drony, odbudowa i wspólny rynek. Ukraina szuka w Warszawie polskich partnerów

Ukraiński minister gospodarki, dyplomaci i szefowie polskich organizacji biznesowych mają się spotkać w piątek w Warszawie na Forum Win-Win. Na stole: odbudowa, drony, przemysł obronny i inwestycje. Sprawdź, co to może oznaczać dla twojej firmy.

Ukraińsko-Polskie Forum Biznesowe „Win-Win: Polska i Ukraina na wspólnym rynku UE” odbędzie się 13 listopada 2026 r. w EXPO XXI w Warszawie, w ramach targów ReBuild Ukraine 2026, pod patronatem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Otworzą je wystąpienie wideo szefa tej kancelarii Kyryła Budanowa i przemówienie Jacka Karnowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Potem zaplanowano trzy panele, które poprowadzi Weronika Marczuk.

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Wśród zapowiadanych uczestników są m.in. minister gospodarki i środowiska Ukrainy Ołeksandr Krawczenko, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Ołeksij Sobolew i Ołena Kowalska oraz przedstawiciel Ukrainy przy Unii Europejskiej Taras Kaczka. W programie przewidziano też udział przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu, Business Centre Club, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz branży obronnej.

Forum Win-Win w skrócie

Kiedy: piątek, 13 listopada 2026 r., od godz. 14.00 Gdzie: EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa Panele: gospodarka, przemysł obronny, inwestycje w Ukrainie Szczegóły: rebuildukraine.in.ua/en/ukrainian-polish-business-forum

Siódmy rynek polskiego eksportu

Według danych GUS polski eksport do Ukrainy wyniósł w 2025 r. ponad 56,9 mld zł, co dało jej siódme miejsce wśród odbiorców polskich towarów. Import przekroczył 19,7 mld zł, więc nadwyżka po polskiej stronie sięgnęła ok. 37,2 mld zł. Najwięcej sprzedajemy paliw i innych produktów mineralnych, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. W 2025 r. wzrósł też eksport żywności – według resortu rolnictwa o 23 proc., do ponad 1,7 mld euro.

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Odbudowa liczona w setkach miliardów

Najwięcej praktycznej wiedzy może dać trzeci panel, poświęcony szansom polskich firm w Ukrainie. Według raportu RDNA5, przygotowanego przez rząd Ukrainy, Bank Światowy, Komisję Europejską i ONZ, szacowane potrzeby odbudowy kraju w latach 2026–2035 to ok. 588 mld dol., najwięcej w transporcie, energetyce i mieszkalnictwie. Na 2026 r. budżet i potwierdzone środki partnerów pokrywały tylko ok. 38 proc. priorytetowych potrzeb, dlatego Kijów stawia na kapitał prywatny. Minister Krawczenko chce w 2027 r. przyciągnąć ok. 5 mld dol. bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przygotować portfel projektów odbudowy wartych ok. 40 mld dol. Za największą barierę uznaje brak ubezpieczenia od ryzyka wojennego. Jak rozumiemy sama Ukraina go nie oferuje.

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Obronność: drony i wspólna produkcja

Drugi panel, „Przemysł obronny Polski i Ukrainy: wspólny wróg, wspólne cele”, ma zgromadzić m.in. przedstawicieli WB Electronics, Defence24, Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Związku Pracodawców Przemysłu Obronnego i Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, a ze strony ukraińskiej – producentów dronów Reactive Drones i Culver Aerospace. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zestawieniu grup towarów według czterocyfrowych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) bezzałogowe statki powietrzne zajęły w 2025 r. drugie miejsce w polskim eksporcie do Ukrainy, po olejach ropy naftowej (ok. 760 mln euro).

Wspólny rynek, czyli szansa i konkurencja

Pierwszy panel dotyczy integracji Ukrainy z UE. Kijów prowadzi negocjacje akcesyjne. Dostosowanie ukraińskiego prawa do unijnego powinno sprzyjać bardziej przewidywalnym regułom prowadzenia biznesu, choć to proces wieloletni. To jednak także silniejsza konkurencja ze strony ukraińskich producentów, co po liberalizacji handlu UE–Ukraina odczuli już m.in. polscy rolnicy.

Ukraińska strona zapewnia, że korzyści mają płynąć w obie strony. „Polska może pomóc Ukrainie przyspieszyć modernizację, integrację europejską i odbudowę. Ukraina z kolei dysponuje cennym doświadczeniem w obszarach bezpieczeństwa, odporności, zarządzania kryzysowego oraz nowych technologii i jest gotowa dzielić się nim z Polską” – mówi ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Gdzie szukać wsparcia

Spotkania B2B. Podczas ReBuild Ukraine sieć Enterprise Europe Network organizuje bezpłatne spotkania „EU-Ukraine Business Meetings 2026” dla firm m.in. z budownictwa, energetyki, IT, automatyki, transportu i logistyki oraz obronności. Zapisy prowadzi platforma b2match. Na rozmowy na miejscu potrzebny jest bilet na targi lub identyfikator wystawcy. 13 listopada w godz. 11.15–12.45 Komisja Europejska poprowadzi tam też warsztat o prowadzeniu biznesu w Ukrainie w czasie wojny.

Podczas ReBuild Ukraine sieć Enterprise Europe Network organizuje bezpłatne spotkania „EU-Ukraine Business Meetings 2026” dla firm m.in. z budownictwa, energetyki, IT, automatyki, transportu i logistyki oraz obronności. Zapisy prowadzi platforma b2match. Na rozmowy na miejscu potrzebny jest bilet na targi lub identyfikator wystawcy. 13 listopada w godz. 11.15–12.45 Komisja Europejska poprowadzi tam też warsztat o prowadzeniu biznesu w Ukrainie w czasie wojny. Pożyczka na odbudowę. W programie „Pożyczka na udział w Odbudowie Ukrainy” Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i MFiPR oferują do 10 mln zł ze spłatą do 10 lat (w niektórych przypadkach 12). Oprocentowanie wynosi 2 proc., a dla firm, które już współpracują z ukraińskimi partnerami – 1,75 proc. Pożyczkę dostaje polska firma na rozwój działalności związanej z odbudową Ukrainy, np. eksportu, logistyki czy zaplecza produkcyjnego, w ramach pomocy de minimis. Aktualne warunki naboru sprawdzisz na stronie BGK.

W programie „Pożyczka na udział w Odbudowie Ukrainy” Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i MFiPR oferują do 10 mln zł ze spłatą do 10 lat (w niektórych przypadkach 12). Oprocentowanie wynosi 2 proc., a dla firm, które już współpracują z ukraińskimi partnerami – 1,75 proc. Pożyczkę dostaje polska firma na rozwój działalności związanej z odbudową Ukrainy, np. eksportu, logistyki czy zaplecza produkcyjnego, w ramach pomocy de minimis. Aktualne warunki naboru sprawdzisz na stronie BGK. Ubezpieczenia KUKE. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza należności z eksportu do Ukrainy oraz inwestycje polskich firm w tym kraju, także od ryzyka politycznego, w tym wojennego. Zakres ochrony zależy od produktu.

Forum nie rozda kontraktów, ale w jedno popołudnie pozwoli usłyszeć, czego oczekują ukraińskie władze i partnerzy biznesowi. Dla firm, które myślą o ukraińskim rynku, to dobry punkt wyjścia by zaistnieć na tym ryzykowny rynku.

Źródło: materiały prasowe organizatora Ukraińsko-Polskiego Forum Biznesowego Win-Win z 10 i 12 listopada 2026 r.