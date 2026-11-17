Premier Donald Tusk zapowiada nawet potrojenie wymiany handlowej z Indiami do 2030 r. Tymczasem ekspertka ds. relacji polsko-indyjskich, dr Judyta Latymowicz, wskazuje trzy pułapki, które mogą zatrzymać polskie firmy na drodze do indyjskich kontraktów.

Potrojenie wymiany handlowej z Indiami do 2030 r.

Polska chce podwoić, a nawet potroić wymianę handlową z Indiami do 2030 roku. Stawką są miliardy euro w wymianie handlowej oraz rozwój współpracy w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych technologii. Już 17 listopada rozpocznie się Bengaluru Tech Summit, jedno z największych wydarzeń technologicznych w Azji. W wydarzeniu weźmie udział dr Judyta Latymowicz, ekspertka ds. relacji polsko-indyjskich. Przed wyjazdem wskazuje trzy bariery, które mogą stanąć polskim firmom na drodze do indyjskich kontraktów.

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W 2025 roku wartość wymiany handlowej między Polską a Indiami osiągnęła 5,68 mld euro. Polski eksport wyniósł jednak zaledwie 1,37 mld euro, podczas gdy import przekroczył 4,3 mld euro. Podczas październikowej wizyty w Indiach premier Donald Tusk mówił o celu podwojenia wymiany handlowej do 2030 roku, wskazując jednocześnie, że możliwe jest nawet jej potrojenie. Realizacja tego ambitniejszego scenariusza oznaczałaby wzrost obrotów do około 17 mld euro rocznie, przyjmując za punkt odniesienia wyniki za 2025 rok.

W centrum zainteresowania są m.in. sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, półprzewodniki i technologie kosmiczne. W listopadzie rozmowy o współpracy kontynuowano również w Warszawie, którą odwiedziła indyjska delegacja gospodarcza. - Polskie firmy dysponują technologiami, które mogą być bardzo atrakcyjne dla indyjskich partnerów. Jednym z najczęstszych błędów jest jednak traktowanie Indii jak kolejnego rynku eksportowego. Tutaj sama jakość produktu nie wystarczy. Kluczowe znaczenie mają znajomość lokalnych realiów biznesowych, odpowiedni dobór partnera i właściwie zaplanowany model współpracy. Bez tego nawet najbardziej obiecujące rozmowy biznesowe mogą nie przełożyć się na rzeczywistą współpracę - komentuje dr Judyta Latymowicz, partnerka kancelarii LEGALLY.SMART, ekspertka ds. relacji polsko-indyjskich, która od ponad dekady wspiera polskie firmy w ekspansji na ten rynek.

dr Judyta Latymowicz LEGALLY.SMART dr Judyta Latymowicz - partnerka kancelarii LEGALLY.SMART, ekspertka ds. relacji polsko-indyjskich Źródło zewnętrzne

1. Indie nie mają jednolitego ryku

Indie liczą ponad 1,4 mld mieszkańców, ale nie należy traktować ich jako jednego, jednolitego rynku. Poszczególne stany różnią się profilem gospodarczym, lokalnymi uwarunkowaniami regulacyjnymi i infrastrukturą. Dlatego planując ekspansję, warto przyjrzeć się różnym regionom i wybrać te, które najlepiej odpowiadają specyfice działalności oraz celom przedsiębiorstwa.

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Karnataka, ze stolicą w Bengaluru, jest jednym z najważniejszych centrów nowych technologii w Indiach, co czyni ją szczególnie atrakcyjnym kierunkiem dla firm z sektora technologicznego. Warto jednak pamiętać, że Indie oferują możliwości biznesowe również w wielu innych regionach. W zależności od branży i planowanego modelu działalności inne stany i miasta mogą okazać się równie interesujące.

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2. Odpowiedni model współpracy z Indiami

Kolejnym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw jest wybór odpowiedniego modelu działalności na rynku indyjskim. Tradycyjny eksport produktów i usług nie zawsze będzie rozwiązaniem, które najlepiej sprawdzi się w Indiach. Warto rozważyć również inne możliwości, takie jak partnerstwa technologiczne, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, utworzenie własnej spółki w Indiach czy wspólnego przedsięwzięcia z lokalnym partnerem.

Wybór modelu powinien uwzględniać specyfikę branży, planowaną skalę działalności oraz długoterminowe cele przedsiębiorstwa. W sektorach zaawansowanych technologii szczególnie interesujące mogą być partnerstwa łączące kompetencje polskich i indyjskich firm, pozwalające wspólnie rozwijać rozwiązania przeznaczone zarówno na rynek indyjski, jak i na rynki międzynarodowe.

3. Podejście do budowania relacji biznesowych

Trzecim wyzwaniem jest właściwe podejście do budowania relacji biznesowych i ich tempo. Udział w misji gospodarczej, konferencji czy obiecujące spotkanie z potencjalnym partnerem mogą być doskonałym początkiem współpracy, ale rzadko przekładają się od razu na konkretne kontrakty. - Jednym z częstych błędów jest oczekiwanie, że pierwsze pozytywne rozmowy szybko przyniosą wymierne rezultaty. Na rynku indyjskim duże znaczenie mają konsekwencja, budowanie wzajemnego zaufania i utrzymywanie regularnych kontaktów z partnerami. Dlatego warto traktować ekspansję jako długofalowy proces, a nie jednorazową transakcję. Nawet najbardziej obiecujące spotkania wymagają dalszej pracy, aby mogły przerodzić się w rzeczywistą współpracę - podkreśla dr Judyta Latymowicz.

Liczą się konkretne działania, inwestycje i długofalowe zaangażowanie

Kolejną okazją do rozwijania relacji biznesowych będzie Bengaluru Tech Summit, zaplanowany na 17-19 listopada. Organizatorzy zapowiadają udział przedstawicieli ponad 75 krajów i 60 tys. gości biznesowych, także z Polski. Nowe perspektywy otwiera także wynegocjowana umowa handlowa UE-Indie, przewidująca zniesienie lub ograniczenie ceł na towary odpowiadające za 96,6 proc. wartości unijnego eksportu do Indii. Porozumienie nie weszło jeszcze w życie. - Polsko-indyjskie relacje gospodarcze mają dziś ogromny potencjał, ale same deklaracje i ambitne cele nie wystarczą. Potrzebne są konkretne działania, inwestycje i długofalowe zaangażowanie. Bengaluru Tech Summit będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i rozmów o współpracy. Kluczowe będzie jednak to, co wydarzy się później - konsekwentne rozwijanie nawiązanych relacji i przekładanie ich na rzeczywiste projekty oraz trwałe partnerstwa biznesowe - podsumowuje dr Judyta Latymowicz.

Źródło: LEGALLY.SMART