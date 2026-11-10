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RPP nie ruszyła stóp, ale projekcja NBP zmienia wszystko. Jedna liczba w 2027 r. zaskoczy firmy bardziej niż koszt kredytu

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10 listopada 2026, 11:28
oprac. Adam Kuchta
RPP NBP 2027 firmy koszt kredytu
RPP nie ruszyła stóp, ale projekcja NBP zmienia wszystko. Jedna liczba w 2027 r. zaskoczy firmy bardziej niż koszt kredytu
Shutterstock

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Rada Polityki Pieniężnej znów utrzymała stopy procentowe na poziomie 3,75%, ale prawdziwa bomba kryje się w nowej projekcji inflacyjnej NBP. Choć właściciele firm nerwowo wyczekują tańszego finansowania, twarde wyliczenia pokazują, że zmiana stóp o ćwierć punktu to dla budżetu drobiazg w porównaniu z tym, co dzieje się obecnie w cennikach dostawców. Sprawdzamy, co naprawdę zdecyduje o płynności małych i średnich przedsiębiorstw w 2027 roku.

Podczas listopadowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej[1] po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Nie oznacza to jednak, że nie zmienia się sytuacja gospodarcza w kraju. Nowa projekcja NBP przynosi mniej optymistyczny obraz inflacji na przyszły rok i wskazuje ryzyko wolniejszego wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy, którzy liczyli na tańszy kredyt, muszą uzbroić się w cierpliwość.

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Stopa referencyjna NBP wynosi 3,75% i nie zmieniła się od marca. Ważniejsza od samej decyzji okazała się jednak listopadowa projekcja NBP. Inflacja w 2027 r. ma się według niej z 50-procentowym prawdopodobieństwem znaleźć w przedziale 3,1-5,3%, podczas gdy jeszcze w lipcu bank centralny zakładał 1,5-4,0%. Cały przedział znajduje się powyżej punktowego celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5%, a jego górna część wykracza także poza dopuszczalne pasmo odchyleń.

Projekcję przygotowano jednak przy technicznym założeniu niezmienionych stóp, więc nie jest ona zapowiedzią decyzji Rady. Ta w komunikacie podkreśla, że dalsze ruchy będą zależne od napływających danych o inflacji i aktywności gospodarczej. Listopadowa projekcja nie daje natomiast mocnych argumentów za szybkim luzowaniem polityki pieniężnej. Firmy nie powinny więc zakładać, że koszt pieniądza wyraźnie spadnie w najbliższych kwartałach, choć obniżki nie są wykluczone. Ta sama projekcja pokazuje wolniejszy wzrost gospodarczy. W 2027 r. PKB ma rosnąć w tempie 1,9-3,8%, wobec 3,2-4,1% w tym roku.

Paliwa dają chwilę oddechu, ale rachunki za energię i nowe prognozy NBP blokują drogę do tańszego pieniądza

Październikowy odczyt inflacji przyniósł wprawdzie ulgę. Według szybkiego szacunku GUS ceny konsumpcyjne wzrosły o 3,5% r/r, po 4,1% we wrześniu, głównie dzięki tańszym paliwom. Ryzyko pozostaje jednak po stronie energii. Roczna dynamika cen nośników energii przyspieszyła z 5% do 6%, m.in. pod wpływem droższego ogrzewania,[2] a Rada wśród zagrożeń dla inflacji wymienia decyzje regulacyjne w zakresie cen energii.

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Ekonomiści ankietowani jeszcze przed posiedzeniem przez PAP Biznes spodziewali się utrzymania stóp nawet do końca III kwartału 2027 r.[3] Obecny koszt pieniądza może więc zostać z biznesem na dłużej.

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Inflacja w sklepach to jedno, ale u dostawców drożeje niemal dwa razy szybciej. W branży budowlanej widać już pierwsze zatory

Dla wielu przedsiębiorstw równie ważne jak inflacja konsumencka są ceny u dostawców. A te rosną. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu, czyli kwoty, po których zakłady sprzedają swoje wyroby, wzrosły we wrześniu o 6,1% r/r, wobec 4,8% w sierpniu. W przetwórstwie przemysłowym wzrost sięgnął nawet 6,4% r/r.[4] Ceny producentów rosną więc blisko dwa razy szybciej niż konsumenckie. Nie oznacza to, że w takim samym tempie drożeją zakupy każdej firmy. Dla przedsiębiorstw korzystających z wyrobów przemysłowych, materiałów i komponentów jest to jednak sygnał utrzymującej się presji cenowej.

Jednocześnie gospodarka zwalnia. Według RPP dynamika PKB w III kwartale się obniżyła, a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal spada r/r. Szczególnie wyraźny sygnał płynie z budownictwa. Produkcja budowlano-montażowa spadła we wrześniu o 9% r/r, choć ekonomiści oczekiwali wzrostu o 15,4%.[5] Ekonomiści zwracają jednak uwagę na nieregularność rozliczeń w budownictwie, widoczną w tym roku już w lipcu.[6] Spadek nie musi więc oznaczać załamania popytu na usługi budowlane, a jedynie rosnące zatory płatnicze.

24 złote na racie kontra 73 tysiące złotych na zakupach. Policzyliśmy, co tak naprawdę zjada marże małych firm

Droższe zakupy i niepewna ścieżka stóp to dla małej firmy przede wszystkim kwestia płynności. Część przedsiębiorców sięga wtedy po finansowanie obrotowe i naturalnie pyta, ile zmieni w nim kolejna decyzja RPP. W dyskusji o stopach procentowych dominuje jednak perspektywa kredytu hipotecznego, spłacanego przez 25 czy 30 lat. Pożyczka obrotowa dla małej firmy to jednak często finansowanie na kilka lub kilkanaście miesięcy. Część pożyczkodawców pozabankowych wiąże jej oprocentowanie z limitem odsetek maksymalnych z Kodeksu cywilnego. Limit ten to dwukrotność odsetek ustawowych, czyli stopy referencyjnej powiększonej o 3,5 pkt proc..[7] Przy obecnej stopie wynosi 14,5% w skali roku. Każde 25 pb ruchu RPP przesuwa go o 0,5 pkt proc., w górę lub w dół.

Co to oznacza w praktyce? Przy pożyczce 100 tys. zł na 12 miesięcy podwyżka stopy referencyjnej do 4% podniosłaby ratę o ok. 24 zł miesięcznie. Łączny koszt odsetek wzrósłby o niecałe 300 zł, a przy okresie 24 miesięcy o blisko 570 zł.[8] Obniżka o 25 pb zmniejszyłaby koszt w podobnej skali. Dla porównania, firma, której zakupy za 100 tys. zł miesięcznie drożeją w tempie zbliżonym do PPI, wyda w ciągu roku o ok. 73 tys. zł więcej.[9] Proporcje są więc wyraźne. O kondycji takiej firmy w 2027 r. zdecydują raczej koszty wsadu i płynność niż kolejna decyzja RPP.

„Oprocentowanie powiązane ze stopą referencyjną reaguje na decyzje RPP automatycznie, zarówno przy podwyżkach, jak i przy obniżkach. Przy finansowaniu na kilka czy kilkanaście miesięcy ćwierć punktu procentowego to różnica rzędu dwudziestu kilku złotych w miesięcznej racie na każde 100 tys. zł. Znacznie groźniejsze jest finansowanie źle dopasowane do cyklu przychodów. Firma, która kupuje towar na sezon i rozkłada spłatę na dłużej, niż trwa sprzedaż, po kilku miesiącach płaci ratę z pieniędzy przeznaczonych na kolejne zakupy” - mówi Damian Sapielak, COO NovaLend.

Największa pułapka przed zimą: dlaczego wydłużanie okresu spłaty pożyczki potrafi pogrążyć płynność firmy

Problem jest szczególnie istotny teraz, gdy w wielu branżach drożeją materiały i komponenty, a w części słabnie aktywność. Dotyczy to szczególnie handlu i budownictwa, które wchodzą w zimę z odmiennymi potrzebami. Handel zwiększa zapasy przed świętami, podczas gdy budownictwo wchodzi w słabszy sezon.

„W budownictwie finansowanie powinno odpowiadać harmonogramowi odbiorów i płatności w konkretnym kontrakcie. Firma, która zimą kupuje materiały i płaci podwykonawcom, a pieniądze od inwestora dostanie dopiero po wiosennym odbiorze, potrzebuje środków by przetrwać ten okres. Samo wydłużenie spłaty nie zawsze pomaga. Niższa rata rozkłada się wtedy na miesiące, w których firma realizuje już kolejne zlecenia i znów musi je prefinansować. Bezpieczniej dopasować kwotę i okres do jednego kontraktu i spłacić finansowanie z płatności za jego odbiór” - dodaje ekspert.

Kolejne decyzje RPP pozostają otwarte, a projekcja NBP nie daje podstaw, by liczyć na szybko tańszy pieniądz. Dla firm, które planują zatowarowanie czy zakup materiałów na pierwsze miesiące roku, ważniejsze od kolejnych posiedzeń RPP będzie proste pytanie: czy przychód z tego zakupu wróci, zanim przyjdzie termin spłaty.

[1] https://nbp.pl/rpp-04-11-2026

[2] https://strefainwestorow.pl/gospodarka/rpp-decyzja-listopad-2026

[3] https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/stopy-procentowe-w-polsce-jaka-bedzie-decyzja-rpp-polityka-wait-and-see-st9317581

[4] https://www.wnp.pl/rynki/ceny-produkcji-przemyslowej-we-wrzesniu-rdr-wzrosly-o-6-1-proc-gus,1110787.html

[5]https://www.dlahandlu.pl/raporty-i-analizy/ceny-producentow-rosna-szybciej-od-prognoz-budownictwo-ponizej-oczekiwan,176762.html

[6] https://xyz.pl/?p=264288

[7] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

[8] Wyliczenia własne, rata równa, bez opłat dodatkowych.

[9] Wyliczenia własne.

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Źródło: INFOR
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Moja firma
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