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Forum Win-Win: ukraiński rynek kusi polskie firmy. Co wciąż utrudnia współpracę?

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13 listopada 2026, 20:11
[Data aktualizacji 13 listopada 2026, 21:15]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Forum Win-win
Forum Win-win
materiały prasowe
Materiały prasowe

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Handel, przemysł obronny i rynek pracy – na tych polach polscy i ukraińscy przedsiębiorcy szukali w piątek w Warszawie wspólnych interesów. Na Forum Win-Win mówiono o szansach, ale też o barierach, które spowalniają współpracę.

Ukraińsko-Polskie Forum Biznesowe „Win-Win: Polska i Ukraina na wspólnym rynku UE” odbyło się 13 listopada 2026 r. w Warszawie. Zorganizowano je pod patronatem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, w ramach targów ReBuild Ukraine 2026, które 12–13 listopada odbywały się w EXPO XXI. Forum zgromadziło przedstawicieli administracji publicznej, dyplomatów, organizacje biznesowe i przedsiębiorców z obu krajów. W trzech panelach rozmawiano o tym, jak zacieśnić relacje gospodarcze i budować długoterminowe partnerstwa w perspektywie integracji Ukrainy z Unią Europejską.

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Program łączył dwa poziomy. Pierwszy to strategia, czyli miejsce obu państw na wspólnym rynku europejskim. Drugi to codzienne problemy firm, które chcą realizować wspólne projekty, inwestować albo rozwijać działalność za granicą. Dyskusje dotyczyły warunków partnerstwa korzystnego dla obu stron, współpracy przemysłu obronnego oraz perspektyw polskiego biznesu w Ukrainie.

Bliskość pomaga, granica przeszkadza

Pierwszy panel, „Polska i Ukraina: strategia win-win w gospodarce”, dotyczył przyszłości relacji gospodarczych i roli integracji europejskiej. O atrakcyjności ukraińskiego rynku mówiono w kontekście handlu dwustronnego, potrzeb odbudowy i wspólnych przedsięwzięć. Jako atuty wskazano bliskość geograficzną Polski i rozwinięte połączenia logistyczne. Potencjał dostrzeżono też w połączeniu ukraińskich kompetencji technologicznych z polskim doświadczeniem w transformacji gospodarczej i rozwoju infrastruktury.

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Nie zabrakło listy przeszkód. Rozmawiano o procedurach granicznych, o znaczeniu zaufania między partnerami biznesowymi oraz o koordynacji działań instytucji publicznych. „Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz położeniu geograficznemu Polska ma naturalną przewagę i może odgrywać istotną rolę w obsłudze logistycznej oraz współpracy innych państw z Ukrainą. Polskie firmy mogą realizować projekty w Ukrainie zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z ukraińskimi przedsiębiorstwami oraz innymi partnerami” – mówił Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Jego zdaniem kluczowe jest dziś rozpoznanie i usunięcie barier, które mogą hamować dalszy rozwój współpracy.

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Weronika Marczuk - moderator paneli na forum Win-Win

Weronika Marczuk - moderator paneli na forum Win-Win

Materiały prasowe

Skala wymiany pokazuje, o jaką stawkę toczy się ta rozmowa. Według GUS eksport z Polski do Ukrainy wyniósł w 2025 r. ponad 56,9 mld zł, co dało Ukrainie siódme miejsce wśród odbiorców polskich towarów. Import z Ukrainy przekroczył 19,7 mld zł. W I kwartale 2026 r. polski eksport do tego kraju sięgnął ponad 14,8 mld zł. Analitycy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyliczyli, że Polska odpowiada już za blisko 30 proc. unijnego eksportu do Ukrainy.

Przemysł obronny: pragmatyzm i wspólna produkcja

Drugi panel, „Przemysł obronny Polski i Ukrainy: wspólny wróg, wspólne cele”, poświęcono zacieśnianiu współpracy przemysłowej i technologicznej. Głos zabrał m.in. gen. broni rez. Tomasz Piotrowski, który po ponad 36 latach służby wojskowej przewodniczy Platformie Bezpieczeństwa i Obronności Pracodawców RP. „Wiemy, że bez naszego partnera ukraińskiego nie da się zrealizować istotnego celu, jakim jest wygranie z rosyjską agresją. Nasz pragmatyzm w realizacji codziennych zadań i wymianie myśli technologicznej, w połączeniu wysiłków w produkcji i dywersyfikacji operacji biznesowych, ma kolosalne znaczenie dla przyszłości” – podkreślił.

Partnerami forum byli ukraińscy producenci bezzałogowców – Reactive Drone i Culver Aerospace. Obie firmy rozwijają platformy wykorzystywane zarówno przez wojsko, jak i w zastosowaniach cywilnych. Sektor obronny ma już zresztą wyraźny udział w handlu z Ukrainą: według GUS eksport broni i amunicji do tego kraju wyniósł w 2025 r. blisko 5,3 mld zł.

Ludzie jako pomost

Trzeci panel, „Gdzie w Ukrainie są najlepsze możliwości dla polskich firm?”, dotyczył przedsiębiorstw, które chcą wejść na ukraiński rynek albo rozszerzyć działalność, którą już tam prowadzą. Poruszono m.in. sytuację na rynku pracy i pytanie, jak doświadczenie zawodowe zdobywane przez Ukraińców pracujących za granicą może wesprzeć przyszły rozwój ukraińskiej gospodarki.

„Relacje polsko-ukraińskie powinny stać się pomostem łączącym przyszłe potrzeby biznesowe odbudowującego się rynku ukraińskiego z dostępem do ekspertów, którzy mają możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności i kompetencji za granicą” – zaznaczyła Myroslava Keryk, prezeska Fundacji „Ukraiński Dom”. Ten wątek dotyczy bezpośrednio polskich pracodawców. Według ZUS na koniec 2025 r. do ubezpieczeń w Polsce zgłoszonych było ok. 857 tys. obywateli Ukrainy, co czyni ich zdecydowanie najliczniejszą grupą wśród ubezpieczonych cudzoziemców. Dla firm, które ich zatrudniają, to pytanie o przyszłość kadr, ale też szansa: dzisiejszy pracownik może w przyszłości stać się kontaktem biznesowym albo partnerem przy projekcie w Ukrainie.

Co możesz zrobić już teraz

Organizatorzy nie informują o umowach podpisanych podczas forum. Jeśli jednak rozważasz wejście na ukraiński rynek, warto znać instrumenty, które już działają. Pożyczka z BGK. Program „Pożyczka na udział w Odbudowie Ukrainy” ma budżet 250 mln zł. Można uzyskać do 10 mln zł na maksymalnie 10 lat, przy oprocentowaniu 2 proc. Pożyczek udzielają partnerzy finansujący BGK, w tym Bank Ochrony Środowiska. Wnioski rozpatruje się według kolejności wpływu, do wyczerpania środków. Zanim zaczniesz przygotowywać dokumenty, sprawdź, czy pula jest jeszcze dostępna.

Ubezpieczenie w KUKE. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza należności z eksportu do Ukrainy oraz inwestycje polskich firm w tym kraju, także od ryzyka politycznego, w tym wojennego. Zakres ochrony zależy od wybranego produktu.

Zezwolenia w branży obronnej. Sprzedaż za granicę uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania wymaga zezwolenia. Zasady określają ustawa z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz unijne rozporządzenie 2021/821 dotyczące produktów podwójnego zastosowania.

Hasło „win-win” dobrze brzmi ze sceny. Uczestnicy forum sami jednak wskazali bariery, od których zależy, czy przełoży się ono na kontrakty: procedury na granicy, zaufanie między partnerami i koordynację instytucji publicznych. Jeśli obserwujesz ukraiński rynek, te trzy sprawy warto śledzić w najbliższych miesiącach.

Źródła:

komunikat prasowy organizatorów Ukraińsko-Polskiego Forum Biznesowego Win-Win z 13 listopada 2026 r.;

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Źródło: INFOR
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