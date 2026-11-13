Studia dziecka kosztem firmy. Kiedy skarbówka powie „tak”

Matka prowadzi biuro rachunkowe i płaci czesne za studia syna na kierunku finanse i rachunkowość, a syn na podstawie umowy zlecenia księguje w jej firmie faktury. Dyrektor KIS uznał, że takie czesne może być kosztem. Pokrewieństwo nie przekreśla kosztu, ale też go nie uzasadnia.

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Syn na zleceniu w biurze matki

Przedsiębiorczyni prowadzi jednoosobową działalność rachunkowo-księgową i rozlicza się według skali podatkowej. Od 1 października 2026 r. współpracuje z synem na podstawie umowy zlecenia. Syn od października 2025 r. studiuje finanse i rachunkowość, a w biurze księguje faktury, sporządza deklaracje podatkowe oraz ewidencje i zestawienia. Czesne płaci matka przelewem z firmowego konta. Wystąpiła też do uczelni o fakturę. Zapytała, czy może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

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Skarbówka: liczy się praca, nie pokrewieństwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 10 listopada 2026 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.263.2026.2.JK) odpowiedział twierdząco. Przypomniał, że kosztem jest wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, niewymieniony w art. 23 ustawy o PIT i właściwie udokumentowany. Czesnego za studia zleceniobiorcy w katalogu wyłączeń nie ma, ale to za mało. Trzeba jeszcze wykazać, że studia są potrzebne w działalności, a nie służą jedynie ogólnemu rozwojowi, który ma charakter osobisty.

W tej sprawie przesądził zakres obowiązków syna. Wiedzę ze studiów wykorzystuje on bezpośrednio w pracy dla biura, a kierunek odpowiada profilowi firmy. Organ zaznaczył, że ciężar udowodnienia związku wydatku z przychodami spoczywa na przedsiębiorczyni. Kosztem może być również faktycznie wypłacone wynagrodzenie dziecka za rzeczywiście wykonane zlecenie, jeżeli spełnia ogólne warunki rozliczenia kosztu. Korzyść odczują przedsiębiorcy rozliczający się według skali lub podatkiem liniowym. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych koszty nie obniżają podatku.

Ważne Interpretacja nie mówi, że studia dziecka są kosztem dlatego, że rodzic prowadzi firmę. Rozstrzygnięcie opiera się na tym, że syn rzeczywiście wykonuje dla firmy zadania na podstawie umowy zlecenia, kierunek studiów odpowiada tym zadaniom i profilowi działalności, a wydatek rzeczywiście ponosi przedsiębiorczyni i powinien on być prawidłowo udokumentowany.

Studia: podobne interpretacje

W interpretacji z 17 września 2026 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.728.2026.2.LS) dyrektor KIS podobnie ocenił czesne córki przedsiębiorczyni, która sprzedaje przez internet wyroby z drewna. Córka zaczynała studia z informatyki stosowanej i na podstawie umowy zlecenia miała obsługiwać sklep internetowy firmy. W obu sprawach dziecko występuje jako zleceniobiorca, którego kwalifikacje firma finansuje, bo z nich korzysta.

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Skarbówka: gdzie przebiega granica

Nie każde studia obronią się w ten sposób. W interpretacji z 30 czerwca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.476.2026.1.AK) dyrektor KIS nie zgodził się na zaliczenie do kosztów czesnego za studia pielęgniarskie przedsiębiorczyni prowadzącej diagnostykę obrazową. Sam zamiar późniejszego wykorzystania kwalifikacji nie wystarczył w tej sprawie do uzasadnienia kosztu. Chodziło wprawdzie o studia samej przedsiębiorczyni, ale sprawa pokazuje, że liczy się rzeczywisty związek nauki z działalnością.

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Syn studiuje od 2025 r., a zlecenie ma od 2026 r. Interpretacja nie rozstrzyga odrębnie sytuacji czesnego opłaconego przed rozpoczęciem współpracy z synem. Takie wydatki wymagają osobnej oceny ich związku z działalnością. Organ wydający interpretację nie sprawdza też, jak współpraca wygląda w praktyce. Jeżeli kontrola wykaże, że rzeczywista współpraca istotnie odbiega od opisu przedstawionego we wniosku albo czesne ma charakter wydatku osobistego, interpretacja może nie zapewnić ochrony. Czesne na uczelni jest zwolnione z VAT, więc uczelnia nie musi sama wystawiać faktury. Wystawi ją na żądanie zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonała usługę albo otrzymała zapłatę (art. 106b ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

PIT: skutki po stronie syna

Interpretacja dotyczy wyłącznie kosztów matki i nie przesądza, czy opłacone czesne jest przychodem syna. Jeżeli sfinansowanie czesnego zostanie zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie uzyskane w związku ze zleceniem, może powodować obowiązki płatnika. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT obejmuje świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, więc nie dotyczy automatycznie zleceniobiorców.

Według ZUS student, który nie ukończył 26 lat, co do zasady nie podlega z tytułu zlecenia ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu, chyba że zawarł umowę m.in. z własnym pracodawcą. Inaczej jest przy umowie o pracę. Dziecko, które pozostaje z rodzicem we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy jego działalności, jest dla ZUS osobą współpracującą. Składki ustala się wtedy według zasad właściwych dla osoby współpracującej.

Zanim zaliczysz czesne dziecka do kosztów: zawrzyj z nim umowę zlecenia i opisz w niej zadania,

określ w umowie lub aneksie zasady finansowania studiów, co ułatwi udokumentowanie wydatku,

zadbaj o rzeczywisty związek studiów z działalnością i zadaniami dziecka,

zachowaj fakturę i dowód zapłaty,

sprawdź skutki po stronie dziecka w PIT i w ZUS.

Interpretacja chroni wnioskodawczynię w zakresie opisanego stanu faktycznego. Inni przedsiębiorcy mogą wystąpić o własną interpretację, która oceni ich konkretną sytuację i może zapewnić ochronę na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna art. 11 ust. 1, art. 13 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b oraz art. 106b ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.),

art. 6 ust. 4 oraz art. 8 ust. 2 i 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1474),

art. 14k–14m ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.).

Powołane interpretacje

• interpretacja dyrektora KIS z 10 listopada 2026 r., sygn. 0112-KDWL.4011.263.2026.2.JK,

• interpretacja dyrektora KIS z 17 września 2026 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.728.2026.2.LS,

• interpretacja dyrektora KIS z 30 czerwca 2026 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.476.2026.1.AK.