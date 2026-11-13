Mam innowacyjny projekt. Jak uzyskać dofinansowanie z PARP? Nowy nabór Ścieżka SMART B+R

Mam innowacyjny projekt, ale potrzebuję wsparcia finansowego. Jak uzyskać dofinansowanie z PARP? Do 29 grudnia 2026 r. można składać wnioski w ramach naboru "Ścieżka SMART B+R". Pula środków do wykorzystania w nowym naborze to aż 500 mln zł.

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Dofinansowanie z PARP - Ścieżka SMART B+R

Od 29 października polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru „Ścieżka SMART B+R”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Na wsparcie mogą liczyć autorzy projektów badawczo-rozwojowych prowadzący swoją działalność na terenie RP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski do 29 grudnia br. Pula środków to aż 500 mln zł!

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– Innowacyjność to jeden z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. W PARP wspieramy firmy, które chcą rozwijać własne rozwiązania, prowadzić prace badawczo-rozwojowe i przekuwać ich wyniki w konkretne produkty oraz procesy. „Ścieżka SMART” daje sektorowi MŚP możliwość realizacji ambitnych projektów, które mogą wzmocnić ich pozycję na rynku i otworzyć nowe perspektywy rozwoju. Warto skorzystać z tej szansy – mówi Tomasz Modzolewski, dyrektor Centrum Rozwoju Innowacji PARP.

Coraz więcej pieniędzy na prace badawczo-rozwojowe

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego [1] wynika, że krajowe nakłady brutto na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wyniosły w 2025 roku 58,8 mld zł. W porównaniu z 2024 r. oznacza to wzrost o 14,2 proc. Zwiększył się również udział wydatków na ten cel w PKB – z 1,41 proc. do 1,50 proc. Największą część prac badawczych i rozwojowych prowadziły przedsiębiorstwa. W 2025 r. przeznaczyły na nie 38,2 mld zł, czyli o 17,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Odpowiadało to 64,9 proc. wszystkich nakładów krajowych na B+R. Na szkolnictwo wyższe przypadało 32,8 proc., natomiast sektor rządowy odpowiadał za 2,2 proc. Rosnące nakłady przedsiębiorstw na B+R potwierdzają ich coraz większą rolę w rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Odpowiedzią na potrzeby firm planujących prace nad nowymi rozwiązaniami jest nowy nabór PARP w ramach „Ścieżki SMART”.

Ścieżka SMART B+R - na co dofinansowanie?

Wsparcie w ramach „Ścieżki SMART B+R” obejmuje realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Istotą projektu musi być rzeczywista działalność badawczo-rozwojowa, prowadząca do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub procesu biznesowego. Wniosek może obejmować także działania wspierające realizację projektu, takie jak:

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Przygotowanie produktów opracowanych w ramach projektu do wejścia na rynki zagraniczne oraz ochrona własności przemysłowej powstałych rozwiązań, w tym obrona w przypadku jej naruszenia.

Rozwijanie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej wnioskodawcy, w tym zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie już posiadanych – w zakresie niezbędnym do realizacji pozostałych zadań w projekcie.

Projekt powinien również wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Krajowe Inteligentne Specjalizacje obejmują szeroki katalog obszarów, m.in. technologie cyfrowe, automatykę i rozwiązania dla przemysłu, zdrowie, zaawansowane materiały, technologie związane z efektywnością energetyczną i gospodarowaniem zasobami, a także rozwiązania dla rolnictwa i sektora żywnościowego.

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Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze Ścieżki SMART?

Nabór „Ścieżka SMART” adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać własne technologie, opracowywać nowe produkty i procesy oraz wzmacniać swoją pozycję na rynku dzięki innowacjom. Celem projektu powinno być opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu, który będzie wyróżniał się na tle rozwiązań dostępnych na polskim rynku. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w naborze mają możliwość weryfikacji, czy ich projekt gotowy na udział w Ścieżce SMART poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na stronie naboru.

Dofinansowanie do 50 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na prace B+R wynosi 3 mln zł. Maksymalna wartość wnioskowanej pomocy dla jednego projektu to 50 mln zł. Poziom dofinansowania zależy m.in. od rodzaju prowadzonych prac i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku badań przemysłowych podstawowa intensywność pomocy może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – do 25 proc. Po spełnieniu określonych warunków wsparcie może wzrosnąć odpowiednio do 80 proc. i 60 proc.

Wniosek o dofinansowanie z PARP

Kiedy i gdzie składać wnioski? Nabór wniosków trwa od 29 października do 29 grudnia 2026 r. Dokumenty należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego PARP. Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach oceny oraz dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie PARP.

[1] https://publikacje.new.stat.gov.pl/portal-publikacje/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2025-r

Źródło: Newseria