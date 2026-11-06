Ktoś używa AI na koszt twojej firmy. Ekspert Google ostrzega przed LLMjackingiem

Przestępcy przejmują firmowe konta w chmurze, by korzystać z modeli AI, a rachunek trafia do ofiary. Google ostrzega, że LLMjacking wypiera nielegalne kopanie kryptowalut i staje się zorganizowanym biznesem.

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Podczas briefingu dla dziennikarzy na Google Cloud Summit w Warszawie, w którym miałem okazję uczestniczyć, dr Jamie Collier, Lead Advisor w Google Threat Intelligence Group (GTIG), zespole analizy zagrożeń Google, mówił o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia krajobraz cyberzagrożeń. Jak tłumaczył, AI stała się dla przestępców nowym celem ataku, a jednym z najwyraźniejszych tego przejawów jest LLMjacking. „Przestępcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że to niesprawiedliwe, by płacili za moc obliczeniową AI, skoro może za nią zapłacić ofiara” – mówił Collier.

Cudzy LLM, cudzy rachunek

LLMjacking to przejęcie dostępu do dużych modeli językowych (ang. large language models, LLM) udostępnianych w chmurze. Sprawca zdobywa dane logowania do firmowego konta chmurowego albo klucz API, czyli cyfrową przepustkę do usługi, po czym uruchamia modele na własne potrzeby lub odsprzedaje dostęp innym. Dostawca traktuje te wywołania jak zwykłe zużycie i obciąża nimi klienta. Samo pojęcie nie jest nowe – w maju 2024 r. ukuli je badacze firmy Sysdig. Nowa jest skala zjawiska i stopień jego zorganizowania.

„Możemy to traktować jako nowe kopanie kryptowalut. Kiedyś przestępcy przejmowali środowiska chmurowe, by uruchamiać w nich kosztowne kopanie kryptowalut” – ocenił Collier. Różnica tkwi w tempie. Jak wskazuje GTIG, cryptojacking zużywa zasoby stopniowo, a LLMjacking potrafi w ciągu kilku godzin wywołać gwałtowny skok opłat.

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Sto tysięcy dolarów dziennie za AI

Skalę zjawiska opisuje raport GTIG i Mandiant „The Rise of LLMJacking: How Threat Actors Monetize Compromised Cloud and Model Resources”, opublikowany 2 listopada 2026 r. Mandiant reagował w tym roku na wiele takich incydentów w firmach z sektora finansowego, handlu, technologii i transportu w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W pojedynczych przypadkach nieuprawnione opłaty przekraczały 100 tys. dol. dziennie, a w niektórych organizacjach łączne obciążenia sięgnęły 1 mln dol., zanim odebrano sprawcom dostęp.

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Jedna z grup w niespełna osiem godzin wykonała ponad 500 tys. wywołań API modeli językowych. Skradzione klucze zasilały serwis jet-night.com, który według GTIG przerzucił na zaatakowaną firmę koszty bliskie 1 mln dol. Swoim klientom serwis oferował nielimitowany pakiet z rzekomym dostępem do najnowszych modeli za ok. 60 dol. miesięcznie, podczas gdy porównywalna legalna usługa kosztuje zwykle od 100 do 250 dol. miesięcznie. Na Telegramie informował o kolejnych przerwach w działaniu, których przyczyną – zdaniem GTIG – jest najpewniej blokowanie kluczy przez ofiary odkrywające włamanie.

Od incydentów do ekosystemu

„Na początku roku widzieliśmy zaledwie kilka takich incydentów. Teraz wyłania się prawdziwy ekosystem” – mówił Collier. Jedni przestępcy specjalizują się w zdobywaniu dostępu do firmowej chmury, inni prowadzą tzw. miksery LLM (ang. LLM Mixers). To nielegalne bramki, które łączą skradzione klucze, odmierzają zużycie i odsprzedają dostęp do modeli subskrybentom z przestępczego podziemia. W jednym ze śledztw GTIG obserwowała dwie odrębne grupy współpracujące przy przejęciu i spieniężeniu firmowej infrastruktury AI.

Rośnie też popyt na same konta. Collier zwracał uwagę, że za prywatne konto w usłudze AI nikt na forach przestępczych wiele nie zapłaci, ale za firmowe – już tak. Według wrześniowego raportu GTIG o wykorzystaniu AI przez sprawców ataków średnie ceny kont do usług AI na podziemnych forach wzrosły w 2026 r. ponad dwukrotnie.

Klucz zostawiony w kodzie

Najczęstszą furtką nie są wyrafinowane luki, lecz ujawnione lub wykradzione dane dostępowe do chmury: poświadczenia kont, klucze kont serwisowych, tokeny do repozytoriów GitHub czy aktywne tokeny sesji. Przestępcy wyszukują też klucze API pozostawione w publicznych repozytoriach kodu oraz serwery z modelami wystawione do internetu bez zabezpieczeń. Jedna z grup sprawdzała przydatność kluczy pojedynczymi, minimalnymi zapytaniami, które nie uruchamiały alarmów. Inna podszywała się pod portal dla użytkowników modeli i nakłaniała ich do wklejenia aktywnego tokenu sesji, co pozwalało obejść hasło i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

Po wejściu sprawcy rozszerzają uprawnienia, zakładają własne konta i szukają kolejnych haseł oraz kluczy. Najważniejsza dla przedsiębiorców obserwacja raportu brzmi jednak tak: w kilku zbadanych incydentach usługi AI w ogóle nie były włączone w chwili włamania. Uruchomił je dopiero przestępca.

Ważne Ofiarą może paść także firma, która z modeli językowych nie korzysta, ale ma konto w chmurze

„Nie da się mówić o zagrożeniach dla AI w oderwaniu od zagrożeń dla chmury. Wiele z tych operacji zaczyna się od przejęcia chmury. Jeśli utrudnimy dostęp do naszej chmury, utrudnimy też dostęp do naszych zasobów AI” – podkreślał Collier.





Co może zrobić firma

Collier przypominał, że Google opisuje bezpieczeństwo chmury jako model wspólnego losu (ang. shared fate): dostawca odpowiada za zabezpieczenie centrów danych, ale o loginy i dane dostępowe musi zadbać klient. Jego zdaniem kilka prostych decyzji, przede wszystkim uwierzytelnianie wieloskładnikowe z kluczem sprzętowym, pozwala szybko i znacząco ograniczyć ryzyko. GTIG rekomenduje m.in.:

limity budżetowe, alerty wydatków i limity zapytań do poszczególnych modeli,

nadawanie kontom wyłącznie niezbędnych uprawnień, w tym blokowanie dostępu do usług AI tam, gdzie nie są potrzebne,

traktowanie każdego nieautoryzowanego włączenia usługi AI jako poważnego incydentu bezpieczeństwa,

– centralne zarządzanie kluczami, ich regularną wymianę i automatyczne skanowanie repozytoriów kodu w poszukiwaniu ujawnionych kluczy,

– rozdzielanie kluczy API według modeli i środowisk, tak aby klucz do prostego narzędzia nie otwierał dostępu do najdroższych modeli,

– uwierzytelnianie wieloskładnikowe odporne na phishing we wszystkich konsolach i platformach deweloperskich.

Faktura jako spóźniony sygnał alarmowy

GTIG przewiduje, że przestępcy będą przedkładać LLMjacking nad cryptojacking, bo miksery LLM pozwalają szybko i z wysoką marżą zamienić skradziony dostęp na pieniądze. W miarę jak firmy wdrażają droższe modele i agentów AI, sprawcy będą doskonalić automatyczne wyszukiwanie ujawnionych kluczy i atakować luki w oprogramowaniu pośredniczącym między aplikacjami a modelami. Incydenty opisane w raporcie nie dotyczyły Europy, ale mechanizm nie zależy od geografii: wystarczy konto w chmurze i jeden ujawniony klucz. Pierwszym sygnałem włamania bywa więc faktura. Lepiej, by o nieuprawnionym zużyciu powiadomił firmę alert budżetowy, zanim rachunek urośnie do sześciu cyfr, niż by dowiedziała się o nim z rozliczenia na koniec miesiąca.