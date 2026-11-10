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Koniec anonimowości dyrektorów brytyjskich spółek: UK weryfikuje tożsamość. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

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10 listopada 2026, 11:48
Paweł Nejman
Paweł Nejman
Pasjonat międzynarodowego doradztwa podatkowego i strategii sukcesji majątku. CEO w IBC24 firmy doradczej zajmującej się międzynarodową optymalizacją podatkową. Z radością wspiera przedsiębiorców w ich drodze na rynki zagraniczne, zapewniając kompleksową ochronę prawną
Koniec anonimowości dyrektorów brytyjskich spółek: UK weryfikuje tożsamość. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?
Koniec anonimowości dyrektorów brytyjskich spółek: UK weryfikuje tożsamość. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?
Shutterstock

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Brytyjski rejestr spółek, Companies House, przechodzi od roli biernego repozytorium danych do roli organu, który sprawdza, kto stoi za spółką. Dla polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przez spółkę Ltd, to zmiana o charakterze systemowym. Dotyczy nie tylko formalności w rejestrze, lecz także sposobu, w jaki spółki są oceniane przez banki, kontrahentów i organy.

Skąd ta zmiana?

Przez lata Wielka Brytania była postrzegana jako jurysdykcja o niskim progu wejścia: rejestracja spółki była szybka, a rejestr opierał się głównie na oświadczeniach składających dokumenty. Krytyka dotyczyła wykorzystywania spółek-wydmuszek w nadużyciach finansowych. Odpowiedzią jest reforma wprowadzona ustawą Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, która wzmacnia uprawnienia Companies House i wprowadza obowiązkową weryfikację tożsamości.

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To część szerszego trendu. W wielu jurysdykcjach rośnie nacisk na jawność beneficjentów rzeczywistych (UBO, ultimate beneficial owner) oraz wymiany informacji między państwami. Rejestr brytyjski dołącza do tej tendencji, a nie ją tworzy.

Co się zmienia w praktyce?

Dyrektorzy i osoby z kontrolą nad spółką (PSC, person with significant control) mają obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości. Dla obecnych osób okres przejściowy kończy się 18.11.2026. Od tego momentu niezweryfikowany dyrektor może blokować złożenie Confirmation Statement, czyli rocznego potwierdzenia danych spółki. Zmiana ma też wymiar jakościowy. Rejestr zyskuje podstawy do kwestionowania danych, które nie wydają się wiarygodne, a dane o osobach stają się bardziej spójne z dokumentami tożsamości. Dla spółki oznacza to mniejszy margines na rozbieżności i niedopatrzenia.

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Skutki dla polskich właścicieli spółek Ltd

Najbardziej widoczne konsekwencje można ująć w czterech obszarach.

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1. Zgodność w rejestrze

Spółka, której dyrektor lub PSC nie jest zweryfikowany, może mieć trudności ze składaniem dokumentów. Z perspektywy zarządzania ryzykiem weryfikacja staje się elementem standardowej higieny korporacyjnej, obok terminowych sprawozdań i aktualnego adresu rejestrowego.

2. Relacje z bankami i fintechami

Instytucje finansowe stosują procedury KYC/AML (know your customer, anti-money laundering), czyli poznania klienta i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spójny, zweryfikowany obraz dyrektorów i właścicieli w rejestrze ułatwia ocenę klienta, a rozbieżności mogą generować dodatkowe pytania. Nie oznacza to automatycznej odmowy, lecz większą liczbę wymaganych wyjaśnień. Rejestracja spółki, nawet poprawna, nie gwarantuje otwarcia rachunku.

3. Koniec modelu „figuranta”

Struktury, w których formalnym dyrektorem jest osoba niezaangażowana w faktyczne zarządzanie (tzw. nominee), stają się trudniejsze do utrzymania. Weryfikacja wiąże konkretną, rzeczywistą osobę z rolą w spółce. Jeśli rzeczywista kontrola i dane w rejestrze się rozchodzą, rośnie ryzyko pytań ze strony banków i kontrahentów. Rolę nominee warto więc ocenić pod kątem zgodności z przepisami i faktycznego sposobu zarządzania spółką. Pełna transparentność, a nie ukrywanie właściciela, jest kierunkiem regulacji.

4. Spójność z obowiązkami w Polsce

Przejrzystość rejestrów to jeden z elementów szerszego obiegu informacji między państwami. Polski przedsiębiorca powinien zakładać, że dane o jego udziałach i funkcjach w spółce zagranicznej są coraz łatwiejsze do zestawienia z danymi dostępnymi w Polsce. Dlatego kluczowa jest zgodność: ustalenie rezydencji podatkowej, prawidłowe rozliczenie dochodów i zgłoszenie wymaganych informacji. Legalne planowanie podatkowe opiera się na jawnej, udokumentowanej strukturze, a nie na jej niewidoczności. Konkretne obowiązki zależą od indywidualnej sytuacji.

Jakie wnioski dla rynku?

Reforma brytyjskiego rejestru zmienia ocenę jurysdykcji. Wielka Brytania pozostaje popularnym wyborem dla spółek, ale przewaga polegająca na szybkiej i mało sformalizowanej rejestracji słabnie. Wyższą wartość ma spółka prowadzona w sposób przewidywalny: z aktualnym rejestrem, rzeczywistym zarządem, udokumentowaną działalnością i uporządkowaną księgowością.

Dla polskich przedsiębiorców z branż B2B, IT i e-commerce praktyczny wniosek jest prosty. Warto przeprowadzić przegląd struktury: kto jest dyrektorem, kto PSC, czy dane są aktualne, czy osoby mają osobiste kody weryfikacyjne oraz czy działalność deklarowana odpowiada rzeczywistej. Takie przygotowanie ogranicza liczbę późniejszych pytań, ale nie gwarantuje pozytywnych decyzji banków ani organów.

Na co patrzeć w kolejnych miesiącach?

  • Praktyka egzekwowania obowiązku po zakończeniu okresu przejściowego.
  • Rozszerzenie wymogów na kolejne kategorie podmiotów i osób.
  • Podejście banków i dostawców płatności do spółek z niezweryfikowanymi osobami.
  • Wymiana informacji pomiędzy rejestrami i organami różnych państw.

Podsumowując: kierunek zmian jest czytelny. Rejestry stają się bardziej wiarygodne, a spółki z nich korzystające podlegają większej kontroli. Dla uczciwie prowadzonych firm to głównie obowiązek organizacyjny. Dla struktur opartych na anonimowości to zmiana zasadnicza.

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Źródło: INFOR
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