Jak zaoszczędzić nawet 1 926,76 zł na składkach ZUS? Z wakacji składkowych można skorzystać tylko raz w roku

Raz w roku przedsiębiorca może skorzystać z wakacji składkowych. Nie płaci wówczas własnych składek społecznych za jeden wybrany miesiąc. Nie musi w tym celu zawieszać działalności ani przerywać sprzedaży. W 2026 roku można w ten sposób zaoszczędzić nawet 1 926,76 zł. Kiedy złożyć wniosek?

Wakacje składkowe raz w roku - jakie składki?

Tzw. „wakacje składowe” obejmują składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także – jeśli przedsiębiorca je opłaca – dobrowolną składkę chorobową oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej ani należności za pracowników i zleceniobiorców. – Przedsiębiorca może wybrać miesiąc, w którym spodziewa się niższych przychodów, planuje większe wydatki albo po prostu chce ograniczyć koszty w okresie urlopowym. Trzeba jednak pamiętać o wcześniejszym złożeniu wniosku – mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

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Wniosek o wakacje składkowe z wyprzedzeniem - RWS

Wniosek o wakacje składkowe należy złożyć dokładnie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przedsiębiorca chce uzyskać zwolnienie. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z wakacji składkowych w grudniu, powinien przesłać wniosek w listopadzie. Jeżeli wybierze listopad, formalności musi dopełnić w październiku.

Wniosek RWS składa się wyłącznie elektronicznie z konta płatnika w eZUS – samodzielnie albo przez pełnomocnika. Wspólnik spółki cywilnej powinien zrobić to z własnego konta, a nie z konta spółki.

Dla kogo wakacje składkowe?

Kto może skorzystać z wakacji składkowych? Ulga jest przeznaczona dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, w tym wspólników spółek cywilnych, oraz dla komorników sądowych. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca może mieć zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób. Do tego limitu wlicza się jego samego, pracowników, zleceniobiorców i osoby współpracujące. Przedsiębiorca musi również przez co najmniej jeden dzień podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. – Znaczenie ma także wysokość przychodu. W przypadku wniosków składanych w 2026 roku pod uwagę bierze się lata 2024 i 2025. Warunek jest spełniony, jeśli w co najmniej jednym z tych lat przedsiębiorca nie osiągnął przychodu z działalności albo jego roczny przychód nie przekroczył równowartości 2 mln euro. Ponadto wakacje składkowe są pomocą de minimis, co oznacza, że z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu trzech minionych lat nie wykorzystali limitu 300 tys. Euro – dodaje ekspertka IFIRMA.PL.

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Wakacje składkowe 2026 - ile można oszczędzić?

Ile może zaoszczędzić przedsiębiorca w 2026 r.? Przedsiębiorca opłacający pełne składki od minimalnej podstawy, wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, może w 2026 roku zaoszczędzić 1 926,76 zł. Bez składki chorobowej korzyść wynosi 1 788,29 zł. Przy preferencyjnym ZUS ze składką chorobową jest to 456,18 zł, natomiast w przypadku Małego ZUS Plus kwota zależy od indywidualnej podstawy wymiaru.

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Jeżeli przedsiębiorca zadeklarował podstawę wyższą od minimalnej, zwolnienie i tak zostanie obliczone od najniższej obowiązującej go podstawy. Oznacza to, że opłacanie wyższych składek nie zwiększy kwoty uzyskanej ulgi.

– Wakacje składkowe mogą poprawić płynność firmy, ale nie oznaczają całkowitego zwolnienia z obowiązków wobec ZUS. Przedsiębiorca nadal musi opłacić składkę zdrowotną oraz należności za zatrudnione osoby. Warto też pamiętać, że przyznanie ulgi nie kończy formalności – za wybrany miesiąc trzeba złożyć wymagane dokumenty rozliczeniowe, w tym ZUS RCA z odpowiednim kodem wakacyjnym oraz ZUS DRA – wyjaśnia Joanna Łuksza.