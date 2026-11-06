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Unijne opłaty ostudziły zapał kupujących. Liczba paczek z Chin spadła o 60 proc.

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06 listopada 2026, 09:18
oprac. Łucja Orzeł
Unijne opłaty ostudziły zapał kupujących. Liczba paczek z Chin spadła o 60 proc.
Unijne opłaty ostudziły zapał kupujących. Liczba paczek z Chin spadła o 60 proc.
Shutterstock

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W III kwartale 2026 r. liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym o ponad 60 proc. To efekt kolejnych regulacji wprowadzanych przez Brukselę - informuje „Rz”.

Licz przesyłek z Chin drastycznie ograniczyła falę zamówień

Jak podaje gazeta, wprowadzona od lipca dodatkowa opłata w wysokości 3 euro od małych przesyłek z Chin drastycznie ograniczyła falę zamówień. Spadki te, według dziennika, pogłębi jeszcze 2 euro kolejnych obciążeń, które obowiązują od 1 listopada.

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„W III kwartale liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w UE w ujęciu rocznym o ponad 60 proc., do 555 mln. W Polsce na początku roku ich liczba przekraczała 4 mln sztuk miesięcznie, w sierpniu spadła do 2 mln, a we wrześniu do 1,8 mln” - czytamy.

Dziennik pisze, że dodatkowych kosztów można uniknąć, jeśli towar trafia do konsumenta z europejskiego magazynu. Zdaniem Bartosza Sawickiego, prezesa Meest Transfer, nowe opłaty mogą ograniczyć liczbę drobnych przesyłek z Chin, ale niekoniecznie sprzedaż chińskich produktów w Europie. - Europejski konsument nadal będzie kupował chińskie produkty, tylko coraz częściej otrzyma je z magazynu w Polsce, Niemczech czy Czechach, zamiast bezpośrednio z Chin – tłumaczy.

Polskie sklepy internetowe traciły kilka miliardów złotych

Zdaniem „Rz” Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków Unii Europejskiej dla chińskich platform. „Według szacunków branżowych w szczycie zakupowego szału trafiało nad Wisłę nawet około 100 mln paczek z Chin rocznie, a polskie sklepy internetowe traciły w związku z tą konkurencją kilka miliardów złotych” - informuje gazeta.

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Źródło: PAP
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