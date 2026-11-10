Zostawiasz sobie stary telefon z własnej firmy? Skarbówka widzi tu zaskakujący obowiązek

Przedsiębiorca kupił nowy smartfon, a stary chciał zatrzymać dla siebie. Kasy fiskalnej nie miał i dotąd nie musiał jej mieć. Dyrektor KIS uznał jednak, że takie przekazanie trzeba zaewidencjonować na kasie. Późniejsza sprzedaż telefonu kasy już nie wymaga, ale może dać przychód w PIT.

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Telefon kupiony na firmę

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność, czynnego podatnika VAT bez pracowników. Kasy nigdy nie używał, bo jego sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku 20 000 zł. Telefonami nie handluje.

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Smartfon kupił na firmę i odliczył cały VAT z faktury. Ponieważ wartość początkowa nie przekroczyła 10 000 zł, skorzystał z możliwości jednorazowego rozliczenia wydatku w kosztach i nie wprowadził telefonu do ewidencji środków trwałych. Po zakupie nowego aparatu chciał przekazać stary na cele osobiste i wykazać VAT należny od ceny nabycia podobnego towaru w dniu przekazania. Nie wcześniej niż po dwóch miesiącach prywatnego używania zamierzał sprzedać telefon osobie prywatnej przez zwykłe ogłoszenie w internecie.

Zapytał, czy przekazanie trzeba zaewidencjonować na kasie oraz czy późniejsza sprzedaż podlega VAT i też wymaga kasy. Uważał, że nie: kasa dotyczy „sprzedaży”, a ta według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT jest odpłatna, nie ma drugiej osoby, której można wydać paragon, a rozporządzenie nie może rozszerzać obowiązku z ustawy.

Przekazanie samemu sobie, ale na kasie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 2 listopada 2026 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.640.2026.3.MS) nie zgodził się z pierwszą częścią tego stanowiska.

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Punktem wyjścia jest art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nieodpłatne przekazanie firmowego towaru na cele osobiste podatnika traktuje się jak dostawę, jeżeli przy zakupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Skoro to przekazanie jest „zrównane ze sprzedażą opodatkowaną”, organ objął je art. 111 ust. 1 ustawy, który nakazuje ewidencję na kasie przy sprzedaży dla osób prywatnych i rolników ryczałtowych. Zbadał więc zwolnienia z rozporządzenia z 17 grudnia 2024 r.

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Żadne nie miało zastosowania. Czynności z art. 7 ust. 2 są wprawdzie wymienione w poz. 46 załącznika, a przedsiębiorca mieścił się w limicie 20 000 zł, ale telefony, w tym smartfony, znajdują się w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia, czyli na liście towarów, których dostawy nie korzystają ze zwolnień. Odstępstwo dla dostaw na rzecz pracowników (poz. 39) nie wchodziło w grę, bo odbiorcą telefonu jest sam właściciel. Organ dodał, że przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia, ale samo zatrudnianie pracowników nie zmieniłoby oceny.

Ważne Znaczenie ma prawo do odliczenia VAT przy zakupie i rodzaj towaru, a nie to, czy telefon był środkiem trwałym. Z poz. 50 załącznika nie można skorzystać przy towarach wymienionych w § 4 ust. 1. Jeżeli prawo do odliczenia, choćby częściowe, nie przysługiwało ani przy nabyciu telefonu, ani przy nabyciu jego części składowych, przekazanie pozostaje poza VAT, więc pytanie o kasę nie powstaje.

Telefon, a sprzedaż z majątku prywatnego

Z drugą częścią stanowiska organ się zgodził. Telefon wycofany z firmy i używany wyłącznie prywatnie należy do majątku osobistego, a jego sprzedaż przez ogłoszenie jest „zwykłym wykonywaniem prawa własności”. Przedsiębiorca nie działa wtedy jako podatnik VAT, nie rozlicza więc VAT od tej sprzedaży i nie ewidencjonuje jej na kasie.

To rozstrzygnięcie opiera się jednak na konkretnych faktach: telefon miał być jedynym prywatnym aparatem właściciela, a sprzedaż miała nastąpić bez działań marketingowych wykraczających poza zwykłe ogłoszenie, bez nakładów zwiększających wartość i bez sprzedaży innych podobnych urządzeń. Dwa miesiące z wniosku nie są terminem ustawowym. Liczy się rzeczywisty sposób używania telefonu i charakter sprzedaży. Jeśli wycofasz telefon tylko po to, aby zaraz go sprzedać, albo regularnie wystawiasz takie aparaty, organ może ocenić sprawę inaczej.

Prywatny w VAT, firmowy w PIT

Interpretacja dotyczy wyłącznie VAT. Skutków w PIT organ w niej nie ocenił. Z ustawy o PIT wynika, że sprzedaż składnika majątku używanego w firmie jest przychodem z działalności także po jego wycofaniu, jeśli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania nie upłynęło sześć lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). Dotyczy to również składników o wartości początkowej do 10 000 zł, które nie trafiły do ewidencji środków trwałych, o ile ta wartość przekracza 1500 zł.

Liczy się wartość początkowa ustalona przy zakupie, przy pełnym odliczeniu VAT zasadniczo netto, a nie obecna wartość aparatu ani cena sprzedaży. Pieniądze ze sprzedaży takiego telefonu po dwóch miesiącach będą przychodem z działalności, choć dla VAT ta sama transakcja jest prywatna. Wydatek na zakup rozliczyłeś już w kosztach, więc nie odliczysz go drugi raz.

Jedna czynność, skutki na dłużej

Interpretacja nie odpowiada na pytanie, co dalej z kasą, ale tę kwestię reguluje rozporządzenie. Według § 5 ust. 2 zwolnienie podmiotowe, np. do 20 000 zł, traci moc „z chwilą wykonania czynności” z § 4 ust. 1. Nie ma tu dwumiesięcznego okresu przejściowego, jaki obowiązuje po przekroczeniu limitu. Kasa powinna więc działać najpóźniej w momencie przekazania telefonu. Później przez kasę musi przechodzić także pozostała sprzedaż dla osób prywatnych, jeżeli nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym z załącznika. W następnym roku do zwolnienia z limitu 20 000 zł nie wrócisz (§ 3 ust. 2 pkt 1).

Koszt kasy może złagodzić ulga: 90 proc. ceny netto, maksymalnie 700 zł. Wymaga m.in. kasy online, faktury i dowodu zapłaty całej należności. Trzeba ją zwrócić, jeśli w ciągu trzech lat od rozpoczęcia ewidencji zakończysz działalność, nie wykonasz przeglądów albo trwale przestaniesz ewidencjonować na tej kasie (art. 111 ust. 4 i 6 ustawy o VAT, § 2 i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 29 kwietnia 2019 r.).

Kto narusza obowiązek ewidencji, musi liczyć się z dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 30 proc. podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres do rozpoczęcia ewidencji, a nie 30 proc. VAT od przekazanego telefonu. Zobowiązania nie ustala się wobec osób fizycznych, które za ten sam czyn odpowiadają za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (art. 111 ust. 2 ustawy o VAT). Przy jednoosobowej działalności możliwe jest ryzyko grzywny za sprzedaż z pominięciem kasy (art. 62 § 4 i 5 k.k.s.), ale wymaga ono odrębnej oceny znamion czynu i winy. Stanowisko KIS w sprawie VAT tego nie przesądza.

Ten sam mechanizm może dotyczyć innych towarów z § 4 ust. 1 pkt 1, np. laptopów i tabletów (lit. h) oraz smartwatchów i monitorów (lit. i). O kasie decyduje natomiast status odbiorcy. Jeśli zamiast zatrzymywać telefon sprzedasz go innemu przedsiębiorcy na potrzeby jego działalności, zapłacisz VAT, ale kasa nie będzie potrzebna.

Zanim przekażesz sobie firmowy telefon: sprawdź prawo do odliczenia VAT przy nabyciu telefonu lub jego części,

ustal cenę nabycia podobnego telefonu na dzień przekazania (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT) i sporządź dokument wewnętrzny potwierdzający wycofanie,

jeśli nie masz kasy, uruchom ją przed przekazaniem,

jeśli sprzedaż ma być sprzedażą majątku prywatnego, po wycofaniu używaj telefonu wyłącznie prywatnie.

Temat może wrócić

Organ uzasadnił objęcie przekazania obowiązkiem z ustawy, ale nie podjął szczegółowej polemiki z argumentem, że rozporządzenie nie może tego obowiązku rozszerzać. Nie wyjaśnił też, jak wydać paragon samemu sobie. Interpretacja dotyczy jednego opisanego zdarzenia. Może chronić wnioskodawcę, jeżeli się do niej zastosuje, a rzeczywista sytuacja będzie odpowiadać opisowi z wniosku. Może też zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna – art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 29a ust. 2, art. 111 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.), – § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. h–i, ust. 3 pkt 1, § 5 ust. 2 oraz poz. 39, 46 i 50 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2024 r. poz. 1902 ze zm.),

Powołana interpretacja

– interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 listopada 2026 r., sygn. akt 0112-KDIL3.4012.640.2026.3.MS.