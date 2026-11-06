Leonardo zarabia coraz więcej, a PZL-Świdnik liczy na nowe zamówienia

Leonardo opublikował 5 listopada 2026 r. wyniki za dziewięć miesięcy. Skorygowany zysk netto wzrósł do 812 mln euro z 466 mln euro przed rokiem. Spółka tłumaczy to wyższą rentownością operacyjną i niższymi kosztami finansowymi. To miara oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych – raportowany zysk netto wzrósł o 7,8 proc., do 792 mln euro, bo przed rokiem zawierał jednorazowe wpływy. Równie szybko przybywa kontraktów. Nowe zamówienia sięgnęły 23,3 mld euro, o 28 proc. więcej niż rok wcześniej, a portfel zamówień po raz pierwszy przekroczył 60 mld euro, co według spółki zapewnia pracę na ponad 2,7 roku. Koncern podniósł też całoroczną prognozę zamówień do ok. 29,5 mld euro.

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W dziale śmigłowców, do którego należy Świdnik, zamówienia wzrosły o 28 proc., do 6,2 mld euro. Grupa dostarczyła w tym czasie 120 śmigłowców, a nowe kontrakty objęły m.in. 131 maszyn podwójnego zastosowania i 23 AW149 dla Wielkiej Brytanii, które powstaną w brytyjskim Yeovil. Prezes Lorenzo Mariani zapowiada, że teraz trzeba „przekuć znaczny portfel zamówień w większe moce produkcyjne i dostawcze”.

Co z tego ma Świdnik

Wyniki koncernu nie przenoszą się wprost na polską spółkę, która ma własne sprawozdanie finansowe. Rosnący portfel grupy oznacza jednak pracę dla Świdnika. Zakład, należący do grupy od 2010 r., produkuje kadłuby, belki ogonowe i inne elementy do śmigłowców AW139, AW169, AW189 czy AW101, a większość jego zamówień pochodzi od spółek Leonardo. Dobra koniunktura w dywizji śmigłowców jest więc paliwem także dla polskiej fabryki. Sama spółka też rośnie: według danych ze sprawozdania finansowego, na które powoływały się media, jej przychody w 2024 r. sięgnęły ok. 3 mld zł wobec 2,4 mld zł rok wcześniej, a zysk netto 213,4 mln zł wobec 144,4 mln zł.

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AW139, testy TOPR AW139, testy TOPR Materiały prasowe

Drugą nogą jest wojsko. Świdnik realizuje kontrakt z 2022 r. na 32 śmigłowce wielozadaniowe AW149 dla Wojska Polskiego o wartości 8,25 mld zł brutto. Do końca 2025 r. wojsko odebrało 14 maszyn, w tym pierwszą zbudowaną w całości w Świdniku. Pozostałe mają trafić do jednostek do 2029 r. Wcześniej zakład był głównym wykonawcą kontraktu z 2019 r. na cztery morskie śmigłowce AW101 dla Marynarki Wojennej, wartego ok. 380 mln euro. Od lipca 2026 r. ma też wojskowy certyfikat EMAR 145, który pozwala mu obsługiwać i naprawiać m.in. śmigłowce W-3, SW-4 i AW149. To praca na lata, niezależna od nowych kontraktów.

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Nowe zamówienia na horyzoncie

Największa szansa na kolejny kontrakt to śmigłowce szkolno-bojowe. MON chce pozyskać do 24 takich maszyn do szkolenia pilotów m.in. przyszłych AH-64E Apache i sfinansować zakup z unijnego instrumentu SAFE. We wrześniowej odpowiedzi na interpelację poselską resort zasugerował, że dzięki SAFE maszyn może być więcej. Instrument wymaga wspólnych zamówień z innym państwem europejskim i dostaw do końca 2030 r., dlatego wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz chce rozstrzygnięcia jeszcze w tym roku. Po wrześniowym spotkaniu z ministrem obrony Włoch Guido Crosetto szef MON mówił, że Włochy są ważnym partnerem w tym zakupie, a produkcja ma się odbywać w Polsce. Leonardo PZL-Świdnik oferuje AW109 TrekkerM i deklaruje uruchomienie pełnej linii montażu końcowego zaraz po zamówieniu. Konkuruje z produkowanym w Niemczech H145M Airbusa, którego integrację z polskim wyposażeniem zapowiedziały m.in. PGZ i WZL-1. Postępowanie formalnie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.

Co to oznacza dla Polski

Polska przeznacza w 2026 r. na obronność ok. 200 mld zł, czyli 4,8 proc. PKB, a projekt budżetu na 2027 r. przewiduje 198,1 mld zł. Im większa część tych pieniędzy trafia do zakładów w kraju, tym więcej zostaje w gospodarce w postaci płac, zleceń dla poddostawców i podatków. Świdnik dobrze to pokazuje. Zatrudnia ok. 3,2 tys. osób, a w latach 2024–2028 inwestuje w rozbudowę zakładu blisko 200 mln zł, z czego najwięcej, ok. 105 mln zł, w 2026 r. Do końca 2028 r. ma utworzyć 285 nowych etatów. Na miejscu powstawać będą m.in. układy sterowania lotem, przewody hydrauliczne wysokiego ciśnienia i wiązki elektryczne, które dotąd zamawiano na zewnątrz. Korzysta też otoczenie zakładu. Jego łańcuch dostaw obejmuje ok. 500 firm z całej Polski i ma się poszerzać.

Obecność Leonardo w Polsce nie kończy się na Świdniku. W Warszawie działa spółka Leonardo Poland, reprezentująca wszystkie sektory grupy, a z należącymi do PGZ Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 koncern ma umowę na długoterminowe wsparcie eksploatacji polskich samolotów szkolnych M-346 Bielik.