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Jakie prawnie dopuszczalne działania przy rejestracji spółki z o.o. nie sprawdzają się w praktyce?

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06 listopada 2026, 06:30
Marcin Szabłowski
Adwokat, Kancelaria KPLM oraz Księgowość Warszawa KDS
Jakie prawnie dopuszczalne działania przy rejestracji spółki z o.o. nie sprawdzają się w praktyce?
Jakie prawnie dopuszczalne działania przy rejestracji spółki z o.o. nie sprawdzają się w praktyce?
Shutterstock

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Nasza wieloletnia praktyka ze spółkami z o.o. w Księgowość Warszawa KDS prowadzi do wniosku, że nie wszystko - to, co jest prawnie dopuszczalne i wydaje się sensowne - sprawdza się w praktyce biznesowej. Rozwiązania pozornie neutralne dla działalności gospodarczej, potrafią być szkodliwe w życiu.

Wpłata kapitału zakładowego w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki z o.o. w S24

Przepisy dotyczące rejestracji spółki z o.o. przez Internet w trybie s24 pozwalają na to, aby wkłady na poczet kapitału zakładowego zostały wniesione w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru. Takie rozwiązanie wydaje się ciekawe, gdyż daje wspólnikom więcej czasu na wniesienie wkładów.

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W praktyce spotkaliśmy się z sytuacją, w której wkłady zostały wniesione terminowo w ciągu tych 7 dni, jednak w KRS długo widniała informacja, o tym, że kapitał nie został pokryty. Z tego powodu poważny klient nie chciał podpisać umowy ze spółką z o.o., w wyniku czego nie osiągnęła całkiem atrakcyjnego zysku.

Dlatego już przy składaniu wniosku o rejestrację spółki z o.o. najlepiej od razu wnieść wkłady na poczet kapitału zakładowego i do samego wniosku dołączyć oświadczenie zarządu, że wkłady zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników.

Łączna reprezentacja spółki z o.o.

W przypadku zarządu wieloosobowego istnieje możliwość, aby wprowadzić zasadę łącznej reprezentacji spółki np. przez dwóch członków zarządu. Oznacza to, że każdą umowę musi podpisać co najmniej dwóch członków zarządu. Takie rozwiązanie wydaje się bardzo dobre, ponieważ zabezpiecza spółkę przed samowolą jednego z członków. Jednak w praktyce może doprowadzić do jej paraliżu np. gdy jeden z członków zarządu bywa trudno uchwytny.

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Reprezentacja łączna dotyczy nie tylko sytuacji podpisywania umów, lecz także sporów sądowych. Gdy spółka jest reprezentowana w sądzie przez zarząd to na rozprawę musi stawić się dwóch członków, jeden członek nie jest uprawniony do działania w jej imieniu. Podobnie w zakresie spraw urzędowych, które wymagają osobistego stawiennictwa zarządu.

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Zgoda zgromadzenia wspólników na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

Sporządzając umowę spółki z o.o. należy zastanowić się czy nie wyłączyć obowiązku uzyskania zgody zgromadzenia wspólników - w postaci uchwały – na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

Wiele spółek ma kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł. W takiej sytuacji, gdy taki obowiązek nie zostanie wyłączony w umowie spółki, to utrudnia życie zarządowi. Dzisiaj bardzo łatwo zawrzeć umowę, w której wysokość świadczenia dwukrotnie przewyższa 5 000 zł. Jeśli taki zapis pozostanie w praktyce, to i tak zarząd kiedyś go złamie i narazi się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki, zwłaszcza gdy wspólnicy pokłócą się ze sobą.

Za wysoki kapitał, gdy nie jest konieczny do działalności spółki

Jednym z celów spółki z o.o. jest ograniczenie ryzyka biznesowego. Spółka z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem, w tym środkami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego. Jeśli sytuacja spółki tego nie wymaga, to niekoniecznie trzeba wnosić kapitał zakładowy w zbyt dużej wysokości. Przykładowo, jeśli spółka do rozruchu wymaga tylko 5 000 zł, to rozsądnie jest nie wnosić kwoty 100 000 zł, gdyż w razie jakiejś nieprzewidzianej okoliczności może zostać ona utracona np. w wyniku szkody wyrządzonej przez pracownika spółki.

W prawie spółek z o.o. bardzo ważna jest nie tylko gruntowna znajomość przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, lecz także doświadczenie zdobyte w praktyce.

Marcin Szabłowski

Więcej na temat zagadnień dotyczących spółki z o.o. w Poradniku Gazety Prawnej nr 10 „Instrukcja obsługi spółki z o.o.”

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Źródło: INFOR
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