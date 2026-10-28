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Konta firmowe bez opłat za prowadzenie - jak porównać oferty w 2026 roku

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  • Artykuł sponsorowany
28 października 2026, 10:08
Konta firmowe bez opłat za prowadzenie - jak porównać oferty w 2026 roku
Konta firmowe bez opłat za prowadzenie - jak porównać oferty w 2026 roku
Materiały prasowe

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Koszt rachunku firmowego zależy od taryfy, warunków zwolnienia z opłat i ewentualnej promocji. Porównując oferty na 26 października 2026 r., warto oddzielić bezwarunkowo bezpłatne prowadzenie konta od czasowych zwolnień oraz usług dodatkowych. Poniższy poradnik wyjaśnia te różnice na przykładach Nest Banku i mBanku; nie jest rankingiem całego rynku.

Jak skutecznie podzielić oferty bankowe i nie dać się nabrać na pozorne promocje?

Oferty obejmują bezwarunkowo bezpłatne prowadzenie rachunku, zwolnienia zależne od aktywności oraz promocje czasowe. Warunek może dotyczyć wpływów, przelewu do ZUS lub płatności kartą. Trzeba sprawdzić, z którego okresu bank bada aktywność i kiedy pobiera opłatę. Niespełnienie warunku nie zawsze oznacza naliczenie opłaty od razu w tym samym miesiącu.

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Przykładem modelu warunkowego jest mBiznes Konto Standard w ofercie „Konto firmowe pełne możliwości” dla uprawnionych nowych klientów z firmą działającą co najmniej 12 miesięcy: 0 zł po przelewie do ZUS lub wpływie min. 1000 zł, inaczej 19 zł miesięcznie. Nabór do tej edycji trwa od 1.09 do 30.11.2026 r. Uczestnik nie może mieć żadnego rachunku w mBanku dla tego samego NIP ani wcześniej skorzystać z tej promocji. Wpływy między rachunkami tego samego podmiotu nie spełniają warunku wpływu. mBank ma również odrębną promocję dla młodszych firm, z 24-miesięcznym zwolnieniem z wybranych opłat. Nie należy przenosić warunków jednej oferty na pozostałe rachunki. O kwalifikacji i kosztach rozstrzygają regulamin właściwej promocji i taryfa.

Gdzie szukać naprawdę bezwarunkowego rachunku dla biznesu?

Według aktualnej taryfy pierwszy rachunek BIZnest Konto w PLN jest prowadzony za 0 zł bez obowiązku zapewniania wpływów, przelewów do ZUS lub płatności kartą. Nie wskazano końcowej daty tej bezpłatności. Nie stanowi to jednak gwarancji niezmienności taryfy przez cały okres umowy. Przed wyborem rachunku warto porównać również koszt usług, z których firma faktycznie korzysta.

Bezpłatny pakiet Nest Banku obejmuje także pierwszą kartę debetową i internetowe przelewy Elixir, w tym do ZUS i US. Inne operacje mogą być płatne, m.in. dodatkowe rachunki PLN i usługi poza bezpłatnym pakietem. Brak warunku aktywności ogranicza ryzyko opłaty za prowadzenie konta w słabszym miesiącu, ale nie gwarantuje zerowego kosztu całej obsługi bankowej ani nie przesądza o przewadze nad każdą ofertą konkurencji.

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Na jakie ukryte koszty musisz uważać podczas wyboru banku?

Bezpłatne prowadzenie rachunku nie oznacza, że karta i wszystkie operacje również kosztują 0 zł. Sprawdź opłatę za kartę oraz warunki jej zniesienia, koszty wypłat z poszczególnych sieci bankomatów, a także prowizje za wpłaty w kasie i we wpłatomatach. Przy regularnej obsłudze gotówki opłaty za te operacje mogą mieć większe znaczenie niż miesięczna opłata za sam rachunek.

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Sprawdź także liczbę bezpłatnych przelewów, cenę operacji po wykorzystaniu pakietu oraz koszty przelewów natychmiastowych i zagranicznych. Zwróć uwagę na opłaty za SMS-y i dodatkowe rachunki. Porównanie powinno opierać się na liczbie i rodzaju operacji wykonywanych przez Twoją firmę.

Źródła:

Nest Bank, BIZnest Konto: https://nestbank.pl/biznest-konto/ ; taryfa: https://nestbank.pl/assets/gen/57-19-00-toip_kb.pdf
mBank, regulamin „Konto firmowe pełne możliwości - edycja 1”: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/konto-firmowe-pelne-mozliwosci-edycja-1-01-09-26-30-11-26.pdf
mBank, regulamin „Rozwijaj firmę z płatnościami od mBanku - edycja 1”: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/rozwijaj-firme-z-platnosciami-od-mBanku-edycja-1-01-09-26-30-11-26.pdf
Stan ofert: 26.10.2026 r.

Źródło: Artykuł sponsorowany
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