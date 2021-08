Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

W przypadku użytkowników komputerów obrona przed atakami hakerów polega przede wszystkim na powstrzymaniu się przed nierozważnymi krokami. Nie należy otwierać dziwnie wyglądających wiadomości e-mail, albo informacji w komunikatorach, nawet jeżeli pochodzą od znajomych osób. Często oznacza to, że ktoś z naszych bliskich ma zainfekowaną pocztę lub profil w mediach społecznościowych.

Inaczej wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku firm i danych przechowywanych na serwerach. Te są nieustannie, aktywnie atakowane przez cyberprzestępców, którzy chcą wykraść z nich to, co najcenniejsze w dzisiejszej gospodarce - dane. Działy bezpieczeństwa w organizacjach starają się jak najlepiej zabezpieczyć środowisko IT przed nieuprawnioną ingerencją.

Czy chmura jest bezpieczna?

Skoro dane przechowywane przez firmy są tak cenne, kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony stawia przed szefami informatyki jedno z fundamentalnych pytań: czy lepiej wybrać własne serwery, czy postawić na bezpieczeństwo danych w chmurze. Wielu z nich osób zastanawia się: czy chmura jest bezpieczna? Skoro dane są rzeczą tak wrażliwą, to nie lepiej trzymać je całkowicie na własnych serwerach, zlokalizowanych w budynku firmy, nawet jeśli publiczna chmura obliczeniowa zapewnia szereg możliwości, niedostępnych w chmurze prywatnej?

. Czy chmura danych jest bezpieczna

Jeśli odpowiedź na pytanie o bezpieczeństwo danych w chmurze byłaby negatywna, z pewnością wiele biznesów, które już przeszły albo zaczynają przechodzić do chmury publicznej zachowywałoby się zupełnie inaczej. W dzisiejszych czasach poziom bezpieczeństwa chmury może być w równie wysoki, jak ten w chmurze prywatnej. Należy zauważyć, że choć nikt jeszcze nie zbudował informatycznej twierdzy, której nie dałoby się zdobyć, to jednak usługi dostarczane przez wiodących na rynku dostawców rozwiązań chmurowych charakteryzują się dobrymi, wielopoziomowymi zabezpieczeniami.

Ponadto wraz z rozpowszechnianiem korzystania z chmury obliczeniowej powstały odpowiednie krajowe i ponadnarodowe przepisy prawne, które dotyczą między innymi bezpieczeństwa kopii danych o klientach, przechowywanych przez firmy w sieci. Każdy odpowiedzialny dostawca usług w chmurze powinien legitymować się ponadto odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa, o których będziemy pisać nieco więcej w niniejszym tekście.

Chmura - jak zapisać i ściągnąć dane?

Kwestie jak zapisywać dane w chmurze oraz jak ściągać dane z chmury są raczej mało skomplikowane, przynajmniej na poziomie prywatnym. Robią to każdego dnia użytkownicy, chcący na przykład wrzucić na wirtualny dysk zdjęcia, pliki tekstowe czy książki w różnych formatach. Czynności te można wykonać z dosłownie każdego miejsca, gdzie mamy połączenie z internetem. Dane zapisywane są w centrach danych dostawcy. Na przykład Google Cloud, czyli jeden z największych na rynku dostawców technologii cloud computing, posiada takie centra rozmieszczona po całym świecie, w tym również w Polsce.

. Bezpieczeństwo danych - infografika

Na poziomie biznesowym sprawa jest oczywiście bardziej skomplikowana, niż w przypadku prywatnego użytkowania chmury. Przede wszystkim sama migracja danych do chmury nie jest zadaniem najłatwiejszym. Należy się do tego odpowiednio przygotować, biorąc między innymi regulacje prawne co do przechowywania danych w chmurze, jakim podlega dany biznes. W tym zakresie można liczyć jednak na pomoc specjalistów dostawcy usług w chmurze, którzy powinni szczegółowo przygotować cały proces migracji wraz z klientem, a następnie dbać o bezpieczeństwo zmigrowanych danych.

Rodzaje usług bezpieczeństwa w chmurze

W ramach usług bezpieczeństwa w chmurze dostawcy oferują różnego rodzaju rozwiązania. W katalogu Chmury Krajowej mamy między innymi usługi Cloud Security Assessment, SOC as a Service czy Multicloud SOC Consulting. Pierwsza z usług to spersonalizowana, przygotowana pod konkretną firmę ocena bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych. Dzięki niej można określić mocne i słabe strony istniejących zabezpieczeń, a w rezultacie wykryć i poprawić słabe punkty. Z kolei SOC as a Service to rodzaj usługi, której zadanie polega na stałym monitorowaniu zasobów klienta z perspektywy utrzymania i niezakłóconego działania. Zadania dostawcy w tym modelu współpracy mogą być różne: od samego monitoringu i informowania klienta o incydentach bezpieczeństwa, aż do bieżącego i szybkiego reagowania na te incydenty. W końcu usługa Multicloud SOC Consulting polega na analizie środowisk chmurowych klienta, który korzysta z rozwiązań Google Cloud oraz Microsoft Azure, ale też szkoleniu jego pracowników pod kątem bezpieczeństwa danych w chmurze.

Certyfikaty bezpieczeństwa danych w chmurze

Klient powinien wymagać od dostawcy usług w sieci posiadania odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa, które potwierdzają, że można mu powierzyć odpowiedzialne zadanie przechowywania i przetwarzania danych. Dostawca powinien nie tylko wdrożyć międzynarodowe praktyki bezpieczeństwa, ale również prowadzić okresowe oceny ryzyka, aby minimalizować potencjalne zagrożenia. Profesjonalny dostawca usług w chmurze powinien prowadzić nie tylko regularne audyty wewnętrzne, ale również powierzać je niezależnym jednostkom zewnętrznym. Przed wyborem dostawcy usług w chmurze warto szczegółowo prześledzić kwestię certyfikatów bezpieczeństwa.

. Zabezpieczenia danych w chmurze

Na przykład najbardziej wyspecjalizowany obecnie dostawca usług w chmurze na polskim rynku, czyli Chmura Krajowa, posiada wszystkie najważniejsze certyfikaty, w tym te dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów zarządzania ciągłością działania oraz certyfikat CSA STAR, poświadczający bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej w ramach dostosowania normy ISO/IEC 27001 (standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji) do specyfiki cloud computing.

Nie ma idealnych zabezpieczeń

Korzystanie z publicznej chmury obliczeniowej jest podstawą transformacji cyfrowej, w którą powoli wchodzi światowa (w tym polska) gospodarka. Choć trzeba przyznać, że dane przechowywane w chmurze nigdy nie będą w stu procentach bezpieczne, to jednak można zagwarantować ich taki poziom bezpieczeństwa, który drastycznie zminimalizuje ryzyko wycieku. W tym celu warto korzystać z usług oferowanych przez dużych graczy, takich jak Google Cloud, który na rynku polskim współpracuje z Chmurą Krajową i właśnie otwiera region w Warszawie – pierwszy w tej części Europy.

Korzyści z korzystania usług największych dostawców są oczywiste. Posiadają oni możliwości przeznaczenia ogromnych pieniędzy na budową bardzo mocnych zabezpieczeń. Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, że nasze dane dostaną się w niepowołane ręce, należy szybko reagować, kontaktując się z dostawcą usług. W ten sposób będzie można ustalić i naprawić przyczynę całego zdarzenia.

Nie należy jednak winić tutaj chmury publicznej jako takiej. Na atak hackerski są w równym stopniu narażone również serwery prywatne. Natomiast zarządzana przez profesjonalny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów chmura publiczna może posiadać nawet wyższy poziom zabezpieczeń niż rozwiązania stacjonarne. Pewne jest również, że ten poziom będzie rósł wraz ze wzrostem przechodzenia kolejnych biznesów do chmury. A proces ten nabiera tempa i wydaje się nie do zatrzymania.