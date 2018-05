Wiele nowych obowiązków dla przedsiębiorców w 2018 r.

– W 2018 roku przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć z wieloma zmianami, które zostaną wprowadzone głównie przez Ministerstwo Finansów. Od początku roku zmiany dotknęły mikroprzedsiębiorców – mają obowiązek składania JPK. Więksi przedsiębiorcy będą zobligowani od 1 października również składać sprawozdania finansowe w tym formacie –podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Karol Ratajczak, starszy konsultant w dziale finansów i kontrolingu w Hicron.

Obowiązek comiesięcznego sporządzania elektronicznego Jednolitego Pliku Kontrolnego, który zawiera ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), od początku tego roku dotyczy już wszystkich przedsiębiorców, także tych najmniejszych, zatrudniających do dziesięciu osób, o obrotach do 2 mln euro rocznie – w tym prowadzących jednoosobową działalność. Wcześniej, w lipcu 2016 roku, taki obowiązek wprowadzono dla największych firm, a w styczniu 2017 roku – także dla małych i średnich przedsiębiorców. Dodatkowo, od października tego roku, raporty elektroniczne zastąpią papierowo sprawozdania składane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędów skarbowych.

– Od początku 2018 roku wszedł też szereg zmian w podatku CIT, częściowo to zmiany podyktowane implementacją dyrektywy unijnej ATAD skierowanej przeciwko unikaniu opodatkowania. Od 1 lipca uruchomiony zostanie system split payment, czyli podział płatności na część netto oraz podatek VAT. Będzie to zmiana opcjonalna, do wyboru przez płatnika, jednak ministerstwo przygotowało szereg udogodnień dla tych, którzy zdecydują się korzystać z systemu – mówi Karol Ratajczak.

Split payment, czyli mechanizm płatności podzielonej, oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł podzielić należność wynikającą z faktury na dwa konta – wartość sprzedaży na rachunek bankowy, a część odpowiadająca za podatek VAT – na rachunek VAT prowadzony nieodpłatnie przez banki. System będzie dobrowolny, ale przedsiębiorcy, którzy zdecydują się z niego korzystać, będą mogli liczyć m.in. na szybszy zwrot podatku VAT (do 25 dni). Fiskus będzie mógł też odstąpić od części ewentualnych kar.

– Od 2019 roku więksi przedsiębiorcy, którzy są zobligowani do sporządzania sprawozdań finansowych w formacie IFRS, będą się musieli zmierzyć z koniecznością zmiany w rejestracji leasingu do tej pory sklasyfikowanego jako operacyjny. Teraz będą musiały być przedstawiane jako finansowe – mówi ekspert Hicron.