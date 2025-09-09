REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Zakładam firmę » Nawet 150 tys. zł - dofinansowanie na działalność gospodarczą 2025. Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek?

Nawet 150 tys. zł - dofinansowanie na działalność gospodarczą 2025. Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 10:31
[Data aktualizacji 22 sierpnia 2025, 10:17]
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nawet 150 tys. zł dofinansowania! Od kiedy można składać wnioski?
Nawet 150 tys. zł dofinansowania! Od kiedy można składać wnioski?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakładasz własny biznes, ale brakuje Ci środków na start? Nie musisz od razu brać drogiego kredytu. W Polsce jest kilka źródeł finansowania, które mogą pomóc w uruchomieniu działalności – od dotacji i tanich pożyczek, po prywatnych inwestorów i crowdfunding. Wybór zależy m.in. od tego, czy jesteś bezrobotny, mieszkasz na wsi, czy może planujesz innowacyjny startup.

rozwiń >

Dofinansowanie na start firmy 2025 - dotacje z urzędu pracy – nawet 50 tys. zł

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy. Jednorazowa dotacja może wynieść do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 50 tys. zł. Otrzymasz ją, jeśli m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

  • jesteś bezrobotny,
  • opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i poszukujesz pracy,
  • jesteś absolwentem centrum lub klubu integracji społecznej.

Warunki:

  • musisz złożyć wniosek przed rejestracją firmy,
  • we wniosku podajesz m.in. kwotę dotacji, opis działalności i kalkulację kosztów,
  • firmę musisz prowadzić min. 12 miesięcy.

Dotacji nie dostaniesz, jeśli w ostatnich 12 miesiącach prowadziłeś firmę, chyba że zamknąłeś ją w czasie pandemii i planujesz inny profil działalności.

Polecamy: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

REKLAMA

Pożyczki na start – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

To oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z wyjątkowo korzystnymi warunkami:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • kwota do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł,
  • niskie oprocentowanie, brak prowizji,
  • spłata do 7 lat,
  • roczna karencja w spłacie,
  • możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki.

Pożyczkę mogą otrzymać m.in. osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekunowie osób z niepełnosprawnością oraz studenci ostatniego roku.

Dotacje unijne 2025 – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Fundusze europejskie finansują projekty, które pomagają wejść na rynek pracy lub założyć firmę. W ramach takich programów możesz liczyć na:

  • indywidualny plan działania,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
  • staże i praktyki,
  • dotację na start firmy,
  • pokrycie kosztów ZUS przez określony czas.

Aktualne nabory znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Firma na wsi – wsparcie z Lokalnych Grup Działania

Mieszkasz na wsi? Lokalne Grupy Działania oferują dotacje do 100 tys. zł na start firmy. Warunki najczęściej obejmują:

  • zamieszkanie na wsi min. rok,
  • brak działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach,
  • brak wcześniejszego dofinansowania na firmę z LGD.

Dotacje można przeznaczyć np. na zakup sprzętu czy wyposażenia. Warto sprawdzić w gminie lub w bazie LGD, czy w regionie jest aktualny nabór.

Finansowanie startupów – dla innowacyjnych pomysłów

Masz pomysł na unikalny produkt lub usługę? Możesz szukać wsparcia wśród:

  • funduszy seed capital i venture capital,
  • aniołów biznesu,
  • parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Programy unijne, takie jak Startup Booster Poland, oferują dotacje do 400 tys. zł, mentoring i pomoc w rozwoju produktu. Startupy z Polski Wschodniej mogą korzystać z platform startowych, które zapewniają m.in. obsługę prawną, marketingową i księgową.

Prywatny inwestor – kapitał i know-how

Fundusze VC i aniołowie biznesu inwestują w firmy z dużym potencjałem, oferując środki i doświadczenie. W zamian często obejmują udziały lub wpływ na decyzje strategiczne. Warto już na początku ustalić warunki „wyjścia” inwestora.

Crowdfunding – zbiórka w internecie

Crowdfunding to sposób na zebranie środków od wielu osób przez internet, np. na platformach crowdfundingowych. Kluczem jest dobrze przygotowana kampania i aktywna promocja w mediach społecznościowych.

Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przywództwo to wspólna misja
09 wrz 2025

Rozmowa z Piotrem Kolmasem, konsultantem biznesowym, i Sławomirem Faconem, dyrektorem odpowiedzialnym za rekrutację i rozwój pracowników w PLL LOT, autorami książki „The Team. Nowoczesne przywództwo Mission Command”, o koncepcji wywodzącej się z elitarnych sił specjalnych, która z powodzeniem sprawdza się w biznesie
Rośnie liczba donosów do skarbówki, ale tylko kilka procent informacji się potwierdza [DANE Z KAS]
05 wrz 2025

Jak wynika z danych przekazanych przez 16 Izb Administracji Skarbowej, w I połowie br. liczba informacji sygnalnych, a więc tzw. donosów, skierowanych do jednostek KAS wyniosła 37,2 tys. Przy tym zestawienie nie jest pełne, bowiem nie zakończył się obowiązek sprawozdawczy urzędów skarbowych w tym zakresie. Zatem na chwilę obecną to o 4,2% więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku, kiedy było ich 35,7 tys. Natomiast, zestawiając tegoroczne dane z tymi z I połowy 2023 roku, widać wzrost o 6%. Wówczas odnotowano 35,1 tys. takich przypadków. Poniżej omówienie dotychczasowych danych z Krajowej Administracji Skarbowej.
Wygoda, bezpieczeństwo, prestiż – trzy filary nowoczesnego biznesu
05 wrz 2025

Cyfryzacja, zielona transformacja i konieczność reagowania na coraz szybsze zmiany rynkowe sprawiają, że współczesnym firmom potrzebne są nie tylko tradycyjne narzędzia finansowe. Przedsiębiorcy oczekują nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią zarządzanie biznesem, oszczędzą czas i zminimalizują ryzyko. Bank BNP Paribas odpowiada na te potrzeby, oferując innowacyjne pakiety rachunków oraz prestiżową kartę Mastercard Business World Elite. To narzędzia, które pomagają firmom z różnych branż - od e-commerce, przez usługi i budownictwo, aż po handel międzynarodowy - zachować stabilność i skutecznie rozwijać biznes.
Webinar: Architekci zmiany
05 wrz 2025

Jak dobrać zespół, który skutecznie przeprowadzi transformację?

REKLAMA

Ponad 156 mln zł na zagraniczną ekspansję firm! PARP ogłasza wyniki naboru "Promocja marki innowacyjnych MŚP"
04 wrz 2025

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała wyniki naboru w konkursie „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wsparcie trafi do 183 projektów na łączną kwotę ponad 156 mln zł, które pomogą polskim przedsiębiorstwom w promocji produktów i usług na rynkach międzynarodowych.
Kim jest rzecznik patentowy i jak wspiera przedsiębiorców?
03 wrz 2025

Do 5 września trwa nabór na aplikację rzecznikowską. To ścieżka kariery m.in. dla absolwentów kierunków prawniczych, technicznych i ścisłych. Problem w tym, że wielu studentów nie ma świadomości, że taki zawód zaufania publicznego istnieje i jaka jest jego rola. W Polsce jest dziś 1 tys. rzeczników patentowych.
Weto prezydenta dla ustawy wiatrakowej a weto dla ustawy o deregulacji w energetyce
03 wrz 2025

Jakie znaczenie ma weto prezydenta dla ustawy wiatrakowej? Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy posiadający domy w bezpośrednim sąsiedztwie farm wiatrowych. Mieli otrzymać nawet do 20 tys. zł do podziału dla mieszkańców posiadających nieruchomości w promieniu 1 km od turbiny. Natomiast bardziej problematyczne dla rozwoju OZE jest weto dla Ustawy o deregulacji w energetyce.
Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów?
03 wrz 2025

Wyobraź sobie świat, w którym rekrutacja to już nie tylko „polowanie” na talenty, lecz dynamiczny ekosystem przewidywania i kreowania przyszłości organizacji. To scena, na której algorytmy AI nie tylko analizują CV, ale z chirurgiczną precyzją tropią osoby, które za moment zmienią rolę. Czy rekruterzy są gotowi na to, by wykorzystać potencjał AI mądrze, z korzyścią zarówno dla firmy, jak i kandydata?

REKLAMA

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności oraz Spółka Specjalnego Przeznaczenia. Ważne zmiany dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców [PROJEKT]
02 wrz 2025

W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych i rosnących zagrożeń dla stabilności europejskiej, Polska podejmuje zdecydowane kroki w kierunku wzmocnienia swojej odporności. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii jest powołanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności – inicjatywy, która nie tylko odpowiada na wymogi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ale także stanowi istotny element w budowaniu nowoczesnej, bezpiecznej i innowacyjnej gospodarki.
Dlaczego warto posiadać konto bankowe za granicą?
02 wrz 2025

Wielu przedsiębiorców w Polsce skupia się na bieżącym prowadzeniu biznesu, dbając o sprzedaż, marketing czy rozwój produktów. Jednak nie zawsze równie dużą wagę przykładają do kwestii związanych z bezpieczeństwem finansowym firmy. W praktyce to właśnie sprawy bankowe i podatkowe mogą przesądzić o stabilności przedsiębiorstwa, a nawet o jego być albo nie być.

REKLAMA