Likwidacja firmy a upadłość konsumencka

W obliczu rosnących wyzwań gospodarczych coraz więcej przedsiębiorców staje przed trudną decyzją o likwidacji swojej działalności. Towarzyszą jej nie tylko duże emocje, ale często także ogromne długi, z którymi przedsiębiorcy muszą sami sobie poradzić. Czy w obliczu dużego zadłużenia można skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z tego względu przedsiębiorca, który pragnie podjąć takie kroki, powinien najpierw zamknąć działalność, złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG i dopiero wtedy podejść do postępowania upadłościowego. Możemy być pewni, że sąd podczas rozpatrywania wniosku zweryfikuje, czy upadłym jest rzeczywiście osoba fizyczna. Mamy jednak dobrą wiadomość - obecne przepisy prawa pozwalają ogłosić upadłość konsumencką od razu po otrzymaniu statusu konsumenta.

Przykład Jedna z naszych klientek prowadziła z mężem działalność gospodarczą. Działali w branży hotelarskiej. Czas pandemii wywołał kryzys w ich branży. Wpadli w ogromne długi, z którymi walczyli przez kolejne 2 lata. Ostatecznie złożyli wniosek o zamknięcie firmy. Nadal jednak pozostali z dość dużym zadłużeniem. Wiedząc, że nie są w stanie go w całości spłacić, zgłosili się po pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka przewidziana jest dla osób, które utraciły płynność finansową, czyli możliwość wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Gdy taka sytuacja utrzymuje się przez co najmniej trzy miesiące, można już mówić o niewypłacalności i podjąć kroki w kierunku oddłużenia.

Zdarza się, że byli przedsiębiorcy mają licznych wierzycieli, wysoką kwotę zaległości i skomplikowaną historię zadłużenia. W takiej sytuacji radzimy skorzystać z pomocy kancelarii, która specjalizuje się w prawie upadłościowym. Taki proces upadłościowy można podzielić na 8 kroków:

Kontakt z wybraną kancelarią Zebranie dokumentów i sporządzenie wniosku Oczekiwanie na decyzję sądu w sprawie wniosku Oficjalne ogłoszenie upadłości konsumenckiej (zatrzymanie egzekucji komorniczych) Działania podejmowane przez syndyka Ustalenie planu spłaty dopasowanego do sytuacji finansowej konsumenta Proces spłaty zadłużenia zgodnie z ustalonym harmonogramem Osiągnięcie niezależności finansowej po zakończeniu procesu spłaty

Warto wspomnieć, że proces spłaty długów rozłożony jest na raty, przystosowane do możliwości finansowych konsumenta. Nie trwa on dłużej niż 7 lat. Po tym czasie pozostałe do zapłaty długi zostaną umorzone. Istnieje także możliwość całkowitego anulowania długów bez planu spłaty. Dzieje się tak jedynie w sytuacji, gdy sąd uzna, że osoba zadłużona jest trwale niezdolna do uregulowania zobowiązań.

Upadłość gospodarcza a konsumencka

Zadłużony przedsiębiorca może ogłosić upadłość gospodarczą. Ta jednak jest często bardziej złożona. Aby uwolnić się od długów, właściciele firm coraz częściej wybierają upadłość konsumencką. Ten trend został nazwany "ukrytą upadłością". Jak podaje MGBI, w 2022 r. ogłoszono ponad 500 upadłości konsumenckich przedsiębiorców, którzy zakończyli swoje działalności 6 miesięcy wcześniej lub krócej.

Oto kilka przykładowych różnic w obu postępowaniach, które skłaniają właścicieli firm do wyboru upadłości konsumenckiej:

Konsument nie musi składać wniosku w ściśle określonym czasie, tak jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorcy.

W upadłości konsumenckiej mamy większy nacisk na oddłużenie dłużnika, w upadłości gospodarczej na spłatę długów i zaspokojenie wierzycieli.

W upadłości konsumenckiej brak pieniędzy nie jest problemem do rozpoczęcia postępowania. Problematyczne jest natomiast, jeśli firma nie ma pieniędzy na przeprowadzenie procesu upadłości.

Upadłość firmy jest bardziej skomplikowana i formalna, przez co jest droższa i dłuższa. Upadłość osoby fizycznej jest często mniej skomplikowana, tańsza i krótsza.

Ostatecznie to przedsiębiorca podejmuje decyzję, którą drogę wybierze. Każda sytuacja jest inna, dlatego warto zasięgnąć rady specjalistów, aby wybrać najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie.

Prowadzenie firmy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

W ustawie Prawo upadłościowe nie ma przepisów, które zakazywałyby upadłemu ponownego założenia firmy. Takie stanowisko widzimy także w orzecznictwie sądowym. Pamiętajmy jednak, aby poinformować o tym syndyka. Nowa firma na czas trwania postępowania będzie pod jego kontrolą. Nawet w takich okolicznościach podjęcie działalności gospodarczej bywa niekiedy korzystniejsze od pracy na etacie.

