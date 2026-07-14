Język obcy pomaga w biznesie. Im większa firma, tym lepsza znajomość języków obcych prezesa [Badanie]

Raport EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” potwierdza - język obcy pomaga w biznesie. Odnotowano zależność polegającą na tym, że im większa jest firma, tym lepszą znajomością języków obcych może pochwalić się prezes.

Co trzeci prezes firmy w Polsce nie zna języka obcego

W świecie zglobalizowanych gospodarek, w którym firmy konkurują i współpracują ponad granicami, znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych kompetencji osób zarządzających biznesem. Tymczasem w praktyce bywa z tym różnie. Raport EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” pokazuje, że choć 63% przedsiębiorców w Polsce zna przynajmniej jeden język obcy, to co trzeci nie może wpisać tej umiejętności w swoim CV. Najgorzej sytuacja wygląda w najmniejszych firmach, gdzie językiem obcym posługuje się tylko 37% właścicieli. W średnich firmach ten odsetek jest zdecydowanie wyższy i wynosi 92%. Różnice widoczne są również między branżami: od 84% prezesów firm produkcyjnych mówiących komunikatywnie w języku obcym, po zaledwie 29% w rolnictwie.

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Pracownicy lepiej znają języki obce niż sami przedsiębiorcy

- Wyniki naszego badania bardzo mocno pokazują, jak zróżnicowany jest poziom kompetencji językowych wśród polskich przedsiębiorców. W mikrofirmach większość właścicieli nie zna żadnego języka obcego, co realnie może ograniczać ich dostęp do nowych rynków, partnerów czy dostawców lub choćby zaawansowanej informacji. W firmach średnich natomiast kompetencje językowe są praktycznie standardem i nierozerwalną częścią zarządzania nowoczesnym biznesem. Jeśli zestawimy to z badaniami Pracuj.pl pokazującymi, że aż 70% pracowników w Polsce deklaruje znajomość co najmniej jednego języka obcego, widać wyraźnie, że osoby zatrudnione często mają lepsze przygotowanie językowe niż sami przedsiębiorcy. Ta dysproporcja pokazuje, że w małych biznesach inwestycja w rozwój językowy właścicieli mogłaby się stać jednym z motorów wzrostu i profesjonalizacji – podkreśla Paweł Bojko, wiceprezes zarządu EFL.

Prawie połowa właścicieli firm zna angielski

Z raportu EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” wynika, że większość przedsiębiorców MŚP deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Szczegółowe wyniki ujawniają jednak znaczące zróżnicowanie tych umiejętności. Najpopularniejszy pozostaje angielski, którym posługuje się 43% właścicieli firm. Na drugim miejscu znajduje się niemiecki (21%), natomiast francuski i hiszpański mają marginalne znaczenie. Niestety, aż 37% przedsiębiorców nie zna żadnego języka obcego.

Im większa firma, tym lepsza znajomość języków obcych

Jednym z najbardziej wyrazistych wniosków z raportu jest zależność kompetencji językowych od wielkości przedsiębiorstwa. W mikrofirmach tylko 37% właścicieli zna język obcy, a 63% nie mówi w żadnym. W małych firmach znajomość języków deklaruje już 71% przedsiębiorców. W średnich przedsiębiorstwach natomiast niemal wszyscy, bo aż 92%, posługują się co najmniej jednym językiem obcym. Dane te sugerują, że rozwój kompetencji językowych rośnie wraz ze wzrostem skali organizacji, profesjonalizacji i intensywności kontaktów międzynarodowych. Niezależnie od wielkości organizacji dominującym językiem obcym jest angielski.

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Najlepsza znajomość języków w produkcji, najsłabsza w rolnictwie

W podziale branżowym wyniki są równie zróżnicowane. Najwyższy poziom znajomości języków obcych notuje sektor produkcji, gdzie aż 84% przedsiębiorców deklaruje umiejętność komunikowania się w obcym języku. W transporcie ten wskaźnik wynosi 75%. Zarządzający firmami usługowymi i handlowymi również wypadają dobrze, gdyż 68% z nich porozumiewa się przynajmniej w jednym języku. Firmy budowlane plasują się w środku stawki z wynikiem 53% przedsiębiorców znających na poziomie komunikatywnym co najmniej jeden język obcy. Najniżej wypada rolnictwo: jedynie 29% rolników zna jakikolwiek język obcy, co czyni tę branżę najbardziej skierowaną na rynek lokalny w całym sektorze MŚP.

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Źródło: EFL