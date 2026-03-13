REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA

Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 09:45
Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA
Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA
Paweł Supernak
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Stawianie wyłącznie na sojusz z USA, kosztem własnego przemysłu zbrojeniowego, jest tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że w Polsce znajduje ono poparcie - powiedział PAP kpt. rez. dr hab. Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

REKLAMA

REKLAMA

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Projekt Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych "polski SAFE 0 proc."

Jednocześnie prezydent zaapelował do wszystkich sił politycznych o pilne prace nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych (tzw. „polski SAFE 0 proc.”), który we wtorek trafił do Sejmu.

W ocenie Macieja Milczanowskiego mówienie o polskim SAFE 0 proc. to „demagogia”, bo skoro te pieniądze są rezerwą budżetową, to wykorzystuje się ją w sytuacjach skrajnych. – Zresztą sam prezes Narodowego Banku Polskiego (Adam Glapiński) mówił, że tych pieniędzy ruszać nie wolno – powiedział PAP.

REKLAMA

Krytyka i opinie ekspertów

Ekspert wskazał, że nie przyjmuje też argumentu, że ktoś spoza Polski będzie decydował o wydatkowaniu tych środków (zdaniem opozycji w programie SAFE został zaszyty „mechanizm warunkowości”, który pozwoli KE ingerować w polską politykę obronną - PAP). Zarazem zwrócił uwagę, że całkowite zdawanie się na jednostronną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w sytuacji, gdy te angażują się w konflikty, do których wykorzystują wszystkie swoje zasoby, a kolejki do amerykańskiego sprzętu będą się wydłużały w nieskończoność, jest niezwykle ryzykowne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecnie, w tej tak zmiennej sytuacji nadal stawianie tylko na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi kosztem nawet własnego przemysłu zbrojeniowego to dla mnie sytuacja tak absurdalna, że dziwi mnie, że w Polsce w ogóle jest poparcie dla takiego stanowiska – ocenił Milczanowski i dodał, że Polacy powinni uczyć się z historii i rozumieć, że własny przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli ograniczony, powinien być podstawą budowania własnej obronności i tylko uzupełniany tym, czego się nie da zrobić u nas zza granicy.

Europa jest tak samo wiarygodna jak Stany Zjednoczone

Europa jest tak samo wiarygodna jak Stany Zjednoczone, a wydaje mi się, że teraz, w tej sytuacji – bardziej. Nie angażuje się w konflikty. Jeżeli zbuduje linie przemysłu zbrojeniowego, to one będą funkcjonować, a Europa będzie się wywiązywać z kontraktów – wyjaśnił ekspert i dodał, że jego zdaniem w przypadku Stanów Zjednoczonych może być już z tym problem. Wskazał przy tym na fakt, że te ostatnie już demontują wyrzutnie w Korei Południowej i będą ściągać wszystko, co mają. – To nie jest tak, jak mówi Donald Trump, że mają nieprzebrane zasoby. Amerykanie nie przygotowywali się do wojny o takiej skali, a te zasoby się wyczerpują. I to bardzo szybko – podkreślił.

Dlatego weto oceniam negatywnie. Chyba jak wszyscy eksperci, wszyscy wojskowi, wszyscy, którym zależy na dobru Rzeczpospolitej, a nie tylko na tym, by ta czy inna partia wróciła lub pozostała u władzy – podsumował Milczanowski.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to dodrukowania pieniędzy przez NBP?
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to dodrukowania pieniędzy przez NBP?
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Kobiety w drodze na szczyt. Czy dyrektywa Women on Boards zmienia reguły przywództwa?
13 mar 2026

Implementacja unijnej dyrektywy Women on Boards w polskim prawie, mająca nastąpić do 30 czerwca 2026 r., stała się punktem wyjścia do debaty zorganizowanej przez redakcję „Personelu i Zarządzania” pod hasłem „Czy dyrektywa Women on Boards wzmacnia czy osłabia ideę przywództwa opartego na wynikach?”. Dyskusja szybko pokazała, że rozmowa o parytetach to w rzeczywistości rozmowa o czymś znacznie głębszym – o widzialności, relacjach władzy, odpowiedzialności, wpływie i nowym modelu przywództwa.
Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm
11 mar 2026

W ocenie przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego wprowadzenie w życie kolejnych regulacji obciążających rolników i przetwórców pozbawi ich możliwości długofalowego planowania rozwoju - wynika z przedstawionego w poniedziałek stanowiska organizacji branżowych.
Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń
11 mar 2026

W marcu Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) nieznacznie spadł w porównaniu do lutego i wyniósł 97,9 pkt. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Jak dodał, podwyżki wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach planuje co dziesiąta firma, a 89 proc. pozostawi płace na tym samym poziomie.
Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
11 mar 2026

Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 17 marca br. tematem spotkania będą fundajcje rodzinne.

REKLAMA

Umowa Indie - UE sfinalizowana. Oto 5 wniosków dla biznesu. To trzeba wiedzieć
10 mar 2026

Umowa Indie - UE to jedna z najważniejszych umów handlowych ostatnich dekad. Dla polskich firm to nie tylko szansa, ale i test przygotowania. Oto 5 kluczowych wniosków, jakie płyną z umowy o wolnym handlu dla biznesu.
Największe ryzyko dla danych zaczyna się wewnątrz firmy
10 mar 2026

Naruszenie zasad bezpieczeństwa organizacji nie zawsze pochodzi z zewnątrz. Przyczyną może być były pracownik, który postanawia wykorzystać przeciwko byłemu pracodawcy posiadane informacje. Przykład to ostatni wyciek danych wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej w województwie pomorskim, spowodowany najprawdopodobniej właśnie działaniami byłego pracownika.
Przelew natychmiastowy. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijne przepisy
09 mar 2026

Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych. Regulacje obejmują także rozwiązania związane z przymusową restrukturyzacją banków.
Nowy obowiązek uderzy w małe firmy. Dla części większe wyzwanie niż KSeF
06 mar 2026

Przedsiębiorcy muszą prowadzić podatkową księgę w formie elektronicznej i wysłać ją fiskusowi w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprogramowanie trzeba kupić samemu - pisze „Rz". To dla wielu małych firm większa rewolucja niż KSeF – twierdzą eksperci.

REKLAMA

Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
06 mar 2026

Usługi księgowe i podatkowe, e-commerce oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami – w tych branżach największy jest udział kobiet w zarządach - informuje „Rz".
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA