PGE uspokaja. Brak zagrożenia dla dostaw gazu do Polski

Dywersyfikacja dostaw gazu

"Dostawy gazu do Polski to nie jeden kierunek, jesteśmy bardzo zdywersyfikowani, a dostawy z rejonu Bliskiego Wschodu nie przekraczają 10%. Nie przypuszczam, żeby było jakieś zagrożenie, jeśli chodzi o dostawy. Natomiast ceny w takich sytuacjach mają tendencję do fluktuacji, oczywiście będziemy je obserwować, one będą miały ewentualne przełożenie na to, jak ceny będą się zachowywały na polskiej giełdzie. Było już kilka takich zawirowań, które później wracały do stabilnego poziomu" - powiedział Lubera dziennikarzom, pytany o potencjalny wpływ wojny w Zatoce Perskiej na rynek gazu.

REKLAMA

REKLAMA

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

(ISBnews)