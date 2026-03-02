REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Konflikt na Bliskim Wschodzie zahamuje przyjazdy arabskich turystów? Eksperci rozważają scenariusze

Konflikt na Bliskim Wschodzie zahamuje przyjazdy arabskich turystów? Eksperci rozważają scenariusze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 14:30
Konflikt na Bliskim Wschodzie zahamuje przyjazdy arabskich turystów? Eksperci rozważają scenariusze
Konflikt na Bliskim Wschodzie zahamuje przyjazdy arabskich turystów? Eksperci rozważają scenariusze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby wstrzymać przyjazdy turystów z krajów arabskich - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem jednak taki scenariusz byłby tzw. czarnym łabędziem, bo liczba rezerwacji wakacyjnych rośnie.

Przedsiębiorcy turystyczni z Małopolski z niepokojem obserwują rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, obawiając się jej wpływu na wakacyjne przyjazdy gości z krajów arabskich. W ostatnich latach stanowili oni w sezonie letnim istotną część odwiedzających region, w tym Zakopane; w niektórych obiektach pod Giewontem odpowiadali nawet za 80–90 proc. rezerwacji.

REKLAMA

REKLAMA

Scenariusz "czarnego łabędzia"

– Mamy na uwadze, że jeżeli ten konflikt będzie miał tendencję do rozwoju, to istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że przyjazdy turystów z krajów arabskich do Małopolski, w tym na Podhale, zostaną zatrzymane. Byłby to jednak scenariusz tzw. czarnego łabędzia, czyli trudnego do przewidzenia zdarzenia, które może mieć przełomowe skutki - powiedział PAP przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG).

Dodał, że „mając na uwadze dłuższy okres, jesteśmy na krzywej wzrostowej jeżeli chodzi o rezerwacje turystyczne z kierunków arabskich”.

TIG podkreśla, że na razie nie widać wyraźnych spadków rezerwacji, choć część przedsiębiorców sygnalizuje rosnące obawy.

REKLAMA

80–90 proc. letnich gości pochodzi z krajów arabskich

- Spływają sygnały od przedsiębiorców, którzy obsługują głównie turystów arabskich. Na rynku podhalańskim są podmioty, w których 80–90 proc. letnich gości pochodzi z tego kierunku. Oni faktycznie sygnalizują obawy o dalszy rozwój sytuacji. Na razie jednak nie odnotowujemy mierzalnych spadków rezerwacji i spokojnie przyglądamy się sytuacji – zaznaczył przedstawiciel Izby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wskazał, że od wybuchu konfliktu nie upłynęło dużo czasu i nie ma jeszcze „precyzyjnych danych turystycznych”. „Obserwujemy tę sytuację bez paniki” - dodał.

Przyznał jednocześnie, że branża ma doświadczenia z wcześniejszych napięć międzynarodowych.

Jako branża turystyczna pamiętamy, że tego typu gwałtowne incydenty geopolityczne mają tendencję do równie gwałtownego wygaszania się. Wywołują chwilowe reperkusje w ruchu lotniczym, natomiast podobne zdarzenia nie powodowały dotąd długoterminowych zmian – zauważył.

Zobacz również:

Jego zdaniem większe obawy dotyczą ewentualnych długofalowych skutków konfliktu.

Zastanawia nas szeroki horyzont ruchu turystycznego w konsekwencji długoterminowego konfliktu lub wojny, który nie będzie już wprost oddziaływał na ruch lotniczy, ale może przełożyć się na ceny ropy i gazu. Gwałtowny wzrost cen surowców może wywołać poważne skutki dla gospodarki, inflacji i całej europejskiej turystyki – wskazał.

Branża turystyczna podkreśla, że kolejne tygodnie będą kluczowe dla oceny realnego wpływu sytuacji międzynarodowej na letni sezon turystyczny.

Naloty Izraela i USA na cele w Iranie

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
LOT odwołuje loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Sprawdź terminy zawieszenia rejsów
LOT odwołuje loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Sprawdź terminy zawieszenia rejsów
Nieobecność w pracy z powodu odwołanego lotu. Pracownik utknął za granicą. Co teraz? PIP odpowiada
Nieobecność w pracy z powodu odwołanego lotu. Pracownik utknął za granicą. Co teraz? PIP odpowiada
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Wojna na Bliskim Wschodzie paraliżuje loty. Itaka wydała komunikat dla turystów
02 mar 2026

Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.
Konflikt na Bliskim Wschodzie zahamuje przyjazdy arabskich turystów? Eksperci rozważają scenariusze
02 mar 2026

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby wstrzymać przyjazdy turystów z krajów arabskich - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem jednak taki scenariusz byłby tzw. czarnym łabędziem, bo liczba rezerwacji wakacyjnych rośnie.
Wojna Iran - Izrael a konsekwencje dla Polski. Odporność polskich firm wzrosła po pandemii i wojnie w Ukrainie
02 mar 2026

Czy można już ocenić konsekwencje wojny pomiędzy Iranem i Izraelem dla Polski? Jedno jest pewne - będą skutki dla całej Europy. Co Polska sprowadza z objętych konfliktem regionów? Na szczęście odporność polskich firm wzrosła po pandemii i wojnie w Ukrainie.
Minister Agnieszka Majewska stanowczo o projekcie ustawy o PIP: może prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji firm
02 mar 2026

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, minister Agnieszka Majewska, stanowczo o projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy: może prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji funkcjonowania firmy.

REKLAMA

Gdzie w Polsce jest najwięcej sklepów z trunkami wyskokowymi? Najbardziej "alkoholowe" miasta
26 lut 2026

Ponad 100 mld zł mogą sięgnąć w 2026 r. koszty wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu. W dziesięciu największych miastach łącznie działa ponad 11 tys. sklepów sprzedających alkohol - czytamy w „Rz”.
Cztery lata wojny w Ukrainie: w Polsce te branże straciły najwięcej. Czy grozi im głęboki kryzys
28 lut 2026

Wojna w Ukrainie, jej skala, czas trwania, konsekwencje gospodarcze i społeczne to sprawy absolutnie bez precedensu. Nikt z nas nie spodziewał się, że w 2022 roku możliwy jest atak jednego kraju na drugi. To atak powodujący rozregulowanie rynku europejskiego na wielu polach, a pakiety sankcji na Rosję sięgnęły już prawie 20.
Oszustwo na prezesa działa nie gorzej niż na wnuczka, jeśli ofiarą phishingu ma być liczący na łaski u szefa pracownik
28 lut 2026

Powtarzalność ataków phishingowych pokazuje, że to pracownicy oraz procesy komunikacyjne powinny stanowić kluczową linię obrony organizacji. Jest to jeden z kluczowych obszarów wskazanych w najnowszych regulacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa, w tym w dyrektywie NIS2.
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
24 lut 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującą unijną dyrektywę NIS2. Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nakładają realną odpowiedzialność członków zarządów przedsiębiorstw. Jednocześnie skierowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka.

REKLAMA

Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]
24 lut 2026

67 proc. badanych przedstawicieli firm z branży dóbr luksusowych spodziewa się w tym roku stabilnych lub rosnących przychodów - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad 80 proc. przewiduje dostosowanie cen do warunków rynkowych.
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
23 lut 2026

Ponad 6,5 tys. polskich firm ogłosiło w ubiegłym roku niewypłacalność, o niemal 18 proc. więcej niż w 2024 r.; najbardziej ucierpiały usługi i budownictwo - wynika z danych Coface. Firma szacuje, że w 2026 r. liczba przedsiębiorstw z problemami z płynnością wzrośnie do ok. 7,5 tys.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA